"IBRA, SAI CHE IL TUO AMICO SINISA È MORTO?" - ZLATAN IBRAHIMOVIC VIENE SOMMERSO DALLE CRITICHE PER NON AVER PRESENZIATO AI FUNERALI DI SINISA MIHAJLOVIC, PREFERENDO ANDARE IN QATAR PER LA FINALE DEI MONDIALI TRA FRANCIA E ARGENTINA - DIVERSI I COMMENTI AL VETRIOLO SUI SOCIAL: "IBRA HA MOSTRATO IL SUO VERO VOLTO: CHE RAZZA DI UOMO È?" - LO SVEDESE NON HA REPLICATO ALLE ACCUSE. TEMPO FA DICHIARÒ CHE, QUANDO SEPPE CHE MIHAJLOVIC SI ERA AMMALATO, NON RIUSCÌ A CHIAMARLO: "NON NE EBBI LA FORZA…"