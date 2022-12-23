FLASH! FERRUCCIO DE BORTOLI AL POSTO DI PIERGAETANO MARCHETTI ALLA PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE CORRIERE DELLA SERA (ARIDAJE!)

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CENTRODESTRA ALL’OPERA - NEL PROSSIMO ANNO, DIETRO I SIPARI DEI TEATRI D’OPERA ITALIANI, SI INNESCHERÀ UN COMPLICATO RISIKO DI SOVRINTENDENTI. IL GOVERNO, CON PERFETTO METODO SPOIL SYSTEM, VOLEVA LIBERARE IL POSTO DI AD DELLA RAI INDIRIZZANDO NUOVAMENTE FUORTES ALLA GUIDA DI UN TEATRO LIRICO: MA LA SCALA E’ INACCESSIBILE. C’È POI IL CASO DI ALEXANDER PEREIRA, A CAPO DEL MAGGIO FIORENTINO, FINITO NEL MIRINO DELLA CORTE DEI CONTI. MA QUANDO SI MUOVERÀ IL PRIMO LE ALTRE MOSSE SEGUIRANNO - SCEGLIERÀ I SOVRINTENDENTI IL CONSULENTE DEL MINISTRO, IL DIRETTORE BEATRICE VENEZI GIÀ PROMOSSA DAL MUSICOLOGO LA RUSSA A DIRIGERE IN SENATO?

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"IBRA, SAI CHE IL TUO AMICO SINISA È MORTO?" - ZLATAN IBRAHIMOVIC VIENE SOMMERSO DALLE CRITICHE PER NON AVER PRESENZIATO AI FUNERALI DI SINISA MIHAJLOVIC, PREFERENDO ANDARE IN QATAR PER LA FINALE DEI MONDIALI TRA FRANCIA E ARGENTINA - DIVERSI I COMMENTI AL VETRIOLO SUI SOCIAL: "IBRA HA MOSTRATO IL SUO VERO VOLTO: CHE RAZZA DI UOMO È?" - LO SVEDESE NON HA REPLICATO ALLE ACCUSE. TEMPO FA DICHIARÒ CHE, QUANDO SEPPE CHE MIHAJLOVIC SI ERA AMMALATO, NON RIUSCÌ A CHIAMARLO: "NON NE EBBI LA FORZA…"

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“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO

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