FERRUCCIO DE BORTOLI PIERGAETANO MARCHETTI LUCIANO FONTANA FERRUCCIO DE BORTOLI FERRUCCIO DE BORTOLI - STASERA ITALIA
FLASH! FERRUCCIO DE BORTOLI AL POSTO DI PIERGAETANO MARCHETTI ALLA PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE CORRIERE DELLA SERA (ARIDAJE!)-
FERRUCCIO DE BORTOLI PIERGAETANO MARCHETTI LUCIANO FONTANA FERRUCCIO DE BORTOLI FERRUCCIO DE BORTOLI - STASERA ITALIA
PILLOLE DI GOSSIP – EMMA ESPLODE CONTRO UNA SVALVOLATA DA TASTIERA: “RAPPRESENTI LA MERDA DI QUESTA SOCIETA’”. IL MOTIVO – ANNA TATANGELO IN LOVE: SI TRATTEREBBE DI UN CANTANTE NEOMELODICO AMICO DI NANCY COPPOLA - FURIA SELVAGGIA CONTRO CAROLYN SMITH: VIDEO - GRANDE BORDELLO: LA MICONI GIA’ VUOLE ANDARSENE, SPINALBESE VUOLE DENUNCIARE ORIANA MARZOLI, L’EX DELLA FIORDELISI AL VELENO (“HA UN ATTEGGIAMENTO DI MERDA”) - VIDEO
CENTRODESTRA ALL’OPERA - NEL PROSSIMO ANNO, DIETRO I SIPARI DEI TEATRI D’OPERA ITALIANI, SI INNESCHERÀ UN COMPLICATO RISIKO DI SOVRINTENDENTI. IL GOVERNO, CON PERFETTO METODO SPOIL SYSTEM, VOLEVA LIBERARE IL POSTO DI AD DELLA RAI INDIRIZZANDO NUOVAMENTE FUORTES ALLA GUIDA DI UN TEATRO LIRICO: MA LA SCALA E’ INACCESSIBILE. C’È POI IL CASO DI ALEXANDER PEREIRA, A CAPO DEL MAGGIO FIORENTINO, FINITO NEL MIRINO DELLA CORTE DEI CONTI. MA QUANDO SI MUOVERÀ IL PRIMO LE ALTRE MOSSE SEGUIRANNO - SCEGLIERÀ I SOVRINTENDENTI IL CONSULENTE DEL MINISTRO, IL DIRETTORE BEATRICE VENEZI GIÀ PROMOSSA DAL MUSICOLOGO LA RUSSA A DIRIGERE IN SENATO?
OCULUS NEL CULUS - SI È DIMESSO JOHN CARMACK, IL CAPO DELLA TECNOLOGIA DI "OCULUS", L'AZIENDA CHE PRODUCE I VISORI PER LA REALTÀ VIRTUALE COMPRATA DA ZUCKERBERG: "ABBIAMO MESSO IN CAMPO UN VOLUME ENORME, RIDICOLO DI RISORSE E PERSONE. DEDITE A UN CONTINUO AUTOSABOTAGGIO: ABBIAMO SOLO SPRECATO ENERGIE" - NEL 2022 META HA BRUCIATO CIRCA 10 MILIARDI DI DOLLARI PER LA COSTRUZIONE DEL METAVERSO E MOLTI FINANZIATORI CHIEDONO A ZUCKERBERG DI FARE MARCIA INDIETRO SUL PROGETTO...
"IBRA, SAI CHE IL TUO AMICO SINISA È MORTO?" - ZLATAN IBRAHIMOVIC VIENE SOMMERSO DALLE CRITICHE PER NON AVER PRESENZIATO AI FUNERALI DI SINISA MIHAJLOVIC, PREFERENDO ANDARE IN QATAR PER LA FINALE DEI MONDIALI TRA FRANCIA E ARGENTINA - DIVERSI I COMMENTI AL VETRIOLO SUI SOCIAL: "IBRA HA MOSTRATO IL SUO VERO VOLTO: CHE RAZZA DI UOMO È?" - LO SVEDESE NON HA REPLICATO ALLE ACCUSE. TEMPO FA DICHIARÒ CHE, QUANDO SEPPE CHE MIHAJLOVIC SI ERA AMMALATO, NON RIUSCÌ A CHIAMARLO: "NON NE EBBI LA FORZA…"
“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
IL SESSO ANALE È TUTTA UNA QUESTIONE DI TOCCO – ECCO LE TRE TECNICHE DI STIMOLAZIONE PREFERITE DALLE DONNE PER MASSIMIZZARE IL PIACERE – PERCHÉ NON SEMPRE SERVE ARRIVARE FINO IN FONDO PER GODERE – L'ANAL SHALLOWING, L'ANAL SURFACING E L'ANAL PAIRING SONO STATE INDIVIDUATE E DESCRITTE IN MANIERA DETTAGLIATA DA UN GRUPPO DI RICERCATORI STATUNITENSI CHE HANNO ABBATTUTO GLI ULTIMI TABU' SULL'IMPORTANZA DEL CULO NEL SESSO