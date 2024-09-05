FLASH! FIOCCANO IRONIE SU SANGIULIANO AL TG1: "MA LO SBRECO SULLA CAPOCCIA DI GENNY DELON È LA RISPOSTA DELLA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA SUA RICHIESTA DI PERDONO DOPO LA LIAISON CON MARIA ROSARIA BOCCIA?"-
FLASH! FIOCCANO IRONIE SU SANGIULIANO AL TG1: "MA LO SBRECO SULLA CAPOCCIA DI GENNY DELON È LA RISPOSTA DELLA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA SUA RICHIESTA DI PERDONO DOPO LA LIAISON CON MARIA ROSARIA BOCCIA?"-
FLASH! - BOCCIA ALL'ATTACCO: DELENDA L'INFINGARDO SANGIULIANO! - OGGI LA SEDOTTA E ABBANDONATA DI POMPEI RILASCERA' UNA INTERVISTA (CON DOCUMENTI?) AL DIRETTORE DELLA "STAMPA" MALAGUTI, CHE SARA' IN EDICOLA DOMANI - DOPO GLI SCRITTI, ARRIVANO GLI ORALI: LA VENERE DEL COLLEGIO ROMANO TRASLOCHERA' SU LA7, OSPITE DI "IN ONDA", INTERVISTATA DA LUCA TELESE (LO SPASSO DEL GENNY-GATE CONTINUA...)
RETROSCENA DEL MARTEDÌ NERO DI UN GOVERNO MACCHIETTA - IL BOMBOLO DEL GOLFO, GIÀ PRONTO ALLA DECOLLAZIONE, NON SI ASPETTAVA UNA MELONA CHE, ANZICHÉ SFANCULARE UN MINISTRO IRRIMEDIABILMENTE SPUTTANATO, GLI HA INVECE ORDINATO DI RESTARE AL SUO POSTO - UNA TIPICA MOSSA DA “IO SO’ GIORGIA E CE L’HO DURO”: DOPO AVERLO DIFESO IN TV, NON POTEVA DOPO POCHE ORE PRENDERLO A CALCI IN CULO: AVREBBE PERSO FACCIA E MANGANELLO. E POI, MICA POSSO PRESENTARMI AL G7 DELLA CULTURA DI NAPOLI CON UN NUOVO MINISTRO: CHE FIGURA CI FACCIO? – ULTIMO PROBLEMA: COME GIUSTIFICARE CHE, IN GRAN PARTE DEI LORO VIAGGI ‘’CULTURALI’’, BOMBOLO E BAMBOLONA SI ACCONTENTAVANO DI AMMUCCHIARSI IN UNA SOLA STANZA D’ALBERGO? E QUI ‘’GENNY DELON’’ NON AVEVA ALTRA VIA DI USCITA: MARIA ROSARIA BOCCIA ERA LA MIA AMANTE. MA TRANQUILLI, L’HA SUBITO SCARICATA PER RITORNARE TRA LE BRACCIA DELLA MOGLIETTINA CORNIFICATA - VIDEO
DAGOREPORT - È MISTERO “FITTO” INTORNO ALL'INDISCREZIONE DELLA “DIE WELT” SULLE DELEGHE PESANTI CHE VON DER LEYEN VORREBBE AFFIDARE AL MINISTRO MELONIANO – CIRCOLANO TRE "VERSIONI" SULLE RAGIONI DELLA SOFFIATA, ARRIVATA AL GIORNALE DA UN MEMBRO DELLA CDU TEDESCA: POTREBBE ESSERE UNA CONCESSIONE DI URSULA ALLA MELONI SAPENDO CHE LA NOMINA NON È AFFATTO SCONTATA, VISTO IL DURISSIMO ESAME CHE ASPETTA FITTO IN EURO-PARLAMENTO DA PARTE DI UNA COMMISSIONE ANTI-DESTRA – MA GLI "ADDETTI AI LIVORI" NON ESCLUDONO CHE DIETRO CI POSSA ESSERE ANCHE UN MEZZO PATTO TRA MACRON E URSULA, PER USARE L'EX DEMOCRISTIANO PUGLIESE COME PARAFULMINE CON I PAESI FRUGALI CHE VOGLIONO L'AUSTERITÀ (LA FRANCIA, COME L'ITALIA, È SOTTO PROCEDURA D'INFRAZIONE E HA BISOGNO DI UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ DI BILANCIO) – TERZA IPOTESI: UN “BALLON D’ESSAI” PER VEDERE L'EFFETTO CHE FA AGLI ALTRI PAESI (COME LA GRECIA), CHE HANNO VOTATO E SUPPORTATO LA RIELEZIONE DI URSULA MA NON HANNO OTTENUTO GRANCHE', LA NOMINA DI FITTO A VICE-PRESIDENTE ESECUTIVO PUR AVENDO MELONI VOTATO DUE VOLTE CONTRO VON DER LEYEN
DAGOREPORT - CAMPO LARGO INTRAVAGLIATO! IL DIRETTORE DEL "FATTO" ABORRE CHE CONTE SI ALLEI COL PD E USA LA CARTA RENZI PER FAR SALTARE IL BANCO, MA ELLY TIENE IL PUNTO - CHE SUCCEDERÀ IN LIGURIA? MATTEONZO, UNA VOLTA MOLLATA LA GIUNTA BUCCI A GENOVA, POTREBBE FARE UN APPELLO A FAVORE DEL CAMPOLARGO PD-M5S OFFRENDO IN SACRIFICIO IL SIMBOLO DI ITALIA VIVA – SULL'ALTRO FRONTE, SALVINI HA FATTO INCAZZARE TOTI RICICCIANDO LA CANDIDATURA DEL FEDELISSIMO EDOARDO RIXI CONTRO LA TOTIANA ILARIA CAVO. E TOTI MINACCIA DI NON PRESENTARE LA SUA LISTA CIVICA - MELONI RASSEGNATA ALLA SCONFITTA NELLE TRE REGIONI AL VOTO...
DAGOREPORT - SI DIMETTE O NON SI DIMETTE? 'O MINISTRO 'NNAMMURATO NON MOLLA MANCO PER IL CAZZO! E CONTINUA AD ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI: IO UN ANGIOLETTO, LEI UNA MITOMANE: "AL PRESIDENTE MELONI HO RIBADITO LE MIE AFFERMAZIONI CONTENUTE NELLA LETTERA DI OGGI ALLA "STAMPA": MAI UN EURO DEL MINISTERO, NEANCHE PER UN CAFFÈ, È STATO IMPIEGATO PER VIAGGI E SOGGIORNI DELLA DOTTORESSA MARIA ROSARIA BOCCIA CHE, RISPETTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL G7 CULTURA, NON HA MAI AVUTO ACCESSO A DOCUMENTI RISERVATI” - A QUESTO PUNTO, L’ONORE DEL PAESE, ANZI DELLA NAZIONE COME LA CHIAMA MELONI, È NELLE MANI DI MARIA ROSARIA BOCCIA. DAI! TIRA FUORI TUTTO - UNGHIE FOTO AUDIO MAIL MUTANDE SPORCHE - E SPEDISCI L’INFINGARDO FARFALLONE A GORGHEGGIARE “MALAFEMMINA” IN QUALCHE TRATTORIA DI POSILLIPO. BOCCIA, FALLO PER LA TUA DIGNITÀ DI SEDOTTA E ABBANDONATA! - ALLA DUCETTA NON E' BASTATO LA FIGURACCIA DA POLLASTRA DI IERI SERA SU RETE4: MAI SI ERA MAI VISTO, NEMMENO AI TEMPI DEL BUNGA BUNGA, UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHE VIENE SBUGIARDATO E PRESO A PESCI IN FACCIA IN DIRETTA DA UNA BAMBOLONA DI POMPEI…