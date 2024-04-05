https://www.vanityfair.it/people/italia/2019/11/24/francesco-de-gregori-vanity-fair-stories-intervista-foto-gossip
FLASH! FRANCESCO DE GREGORI, IL “PRINCIPE” DEI CANTAUTORI HA COMPIUTO IERI 73 ANNI - “CAMBIA IL FISICO. SE ADESSO MI CADONO LE CHIAVI DI CASA PER TERRA, ORA CI PENSO. ADESSO DICO "PORCA MISERIA, LA PROSSIMA VOLTA DEVO STARCI PIÙ ATTENTO". DIECI ANNI FA NEMMENO MI RENDEVO CONTO. C’È UNA FRATTURA FORTE TRA QUELLO CHE MI IMMAGINO ESSERE E IL FISICO CHE MI RICORDA QUELLO CHE SONO. MA È SEMPRE MEGLIO DEL CONTRARIO: ESSERE UN VECCHIO NELLA TESTA E AVERE UN FISICO GIOVANE” (DA "VANITY") - VIDEO-
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DAGOREPORT – LA GUERRA DEI TASSI! LA BCE È ORIENTATA A RIDURRE I TASSI D'INTERESSE IL PROSSIMO 6 GIUGNO. ITALIA E FRANCIA PREMONO AFFINCHÉ IL TAGLIO SIA ALMENO DI MEZZO PUNTO. MENTRE GERMANIA E L’OLANDA VORREBBERO UNA RIDUZIONE DI UN QUARTO DI PUNTO – ALCUNI BANCHIERI CENTRALI, TRA CUI L'ITALIANO PANETTA, SPINGONO PER UNA PRIMA RIDUZIONE GIÀ A APRILE, MA LAGARDE…
DAGOREPORT – CHE FARÀ LA SORA GIORGIA, CHE PER MESI HA PORTATO IN GIRO LA VON DER LEYEN COME UNA MADONNA PELLEGRINA, ORA CHE LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, IN VERSIONE “OCA ZOPPA”, E' CADUTA IN DISGRAZIA? COMUNQUE VADA, PER LA DUCETTA SARÀ UN INSUCCESSO: O FA INCAZZARE GLI ALLEATI O SI INIMICA GLI EUROPOTERI - LA PREMIER "CAMALEONTE" MANDA SEGNALI DI FUMO A TRUMP: MA OGNI VOLTAFACCIA VA FATTO CON ATTENZIONE, PENA ESSERE BOLLATI COME "INAFFIDABILI" – CHI C’È DIETRO LE TRAME UE CONTRO URSULA? L’INDAGINE PFIZERGATE ARRIVA CON UN TEMPISMO PIÙ CHE SOSPETTO...
DAGOREPORT – IL GOVERNO VUOLE SILURARE IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, BIAGIO MAZZOTTA, ACCUSATO DI AVER AVALLATO IL PASTROCCHIO DEL SUPERBONUS (150 MILIARDI DI BUCO) – PER SOSTITUIRLO, GIORGIA MELONI HA IN MENTE IL SUO CONSIGLIERE ECONOMICO, RENATO LOIERO, CHE PERÒ TENTENNA – GIORGETTI SPINGE DARIA PERROTTA, CAPO DEL SERVIZIO LEGISLATIVO DEL MEF
VENEZIA, ABBIAMO UN PROBLEMA: CHIAMATE SUBITO VANNACCI COME COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA BIENNALE ARTE - IL MUSULMANO MELONIANO BUTTAFUOCO INGHIOTTE, SENZA UN PLISSE’, IL ROSPO MULTIGENDER CUCINATO DALL’EX PRESIDENTE CICUTTO E DAL CURATORE PEDROSA: LA GIURIA CHE ASSEGNARÀ I LEONI D’ORO A FINE APRILE E’ COMPOSTA DA UNA DOCENTE AMERICANA IN STUDI LGBTQ+, UNA SCRITTRICE FEMMINISTA INDONESIANA STUDIOSA DI DECOLONIZZAZIONE E POLITICHE GENDER, UNA NIGERIANA A CAPO DI UN CENTRO STUDI SULL’ARTE NERA, UNA CURATRICE DI “INTERSEZIONI TRANSCULTURALI”, UNA COLOMBIANA DEI “TROPICAL PAPER” - E’ LA RIPROVA DELLA TESI DI PASCAL BRUCKNER: ABBIAMO IMBARCATO UNA “CULTURA” CHE HA UN SOLO FINE, QUELLO DI COLPEVOLIZZARE L’UOMO BIANCO...
DAGOREPORT - BELLONI, ONI! ONI! L'IRRESISTIBILE ASCESA DELLA DIPLOMATICA DIVENTATA LA VALCHIRIA DEL MELONISMO SENZA LIMITISMO – LA DUCETTA L’HA VOLUTA COME SHERPA PER IL G7 MA IL RAPPORTO È TALE CHE ELISABETTA BELLONI POTREBBE ESSERE UN ASSO DA GIOCARE NEL FUTURO RIMPASTO DI GOVERNO: SE MANTOVANO ANDASSE A SOSTITUIRE NORDIO COME MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, LA BIONDA AMBASCIATRICE POTREBBE DIVENTARE SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - LA DISINVOLTURA CON CUI LA BELLONI OGGI SVOLAZZA A DESTRA NON DEVE SORPRENDERE. DA COSSIGA A BERLUSCONI, DA GENTILONI A RENZI, DA DI MAIO A DRAGHI, LA VISPA ELISABETTA È SEMPRE STATA ABILE A DESTREGGIARSI NEL MARE AGITATO DELLA POLITICA ITALIANA, ATTIRANDOSI LE MALELINGUE: TRA CHI LA CHIAMA “ZARINA” E CHI RICORDA LE SCARSE CONOSCENZE GEOPOLITICHE (È AMBASCIATRICE MA NON HA MAI LAVORATO COME TALE)…