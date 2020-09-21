FLASH! - GO WES! IL PROSSIMO FILM DI WES ANDERSON SARÀ GIRATO IN ITALIA, A ROMA, NEL 2021- -
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FLASH - FELICI CON LA DE FELICE! ALLE COMUNALI DI TRENTO E’ IN CORSA LA BOMBASTICA PIDDINA VITTORIA DE FELICE - ORIGINARIA DI PORTICI, CORPO DA MODELLA, SCOLLATURA DA URLO: “NESSUNO DELLA MIA FAMIGLIA HA FATTO POLITICA, IN ME E’ CRESCIUTA LA VOGLIA DI PORTARE ALLA LUCE I PROBLEMI. SONO UNA RAGAZZA NORMALE…” - LA VIDEO INTERVISTA ZEPPA DI OVVIETA' E QUALCHE STRAFALCIONE
DALLA BORSETTA ALLA BORSA – CHIARA FERRAGNI VUOLE QUOTARE IL SUO MARCHIO O FARLO CONFLUIRE IN UN GRANDE GRUPPO DEL LUSSO: “IO DIVORATRICE DI SOCI? MA NO. MORGESE È RIMASTO AZIONISTA. ABBIAMO APPROVATO UN AUMENTO DI CAPITALE DA 3,5 MILIONI CHE È GIÀ STATO SOTTOSCRITTO. IL FATTO È CHE GLI UOMINI NON CI PRENDONO SUL SERIO” - LA MOGLIE DI FEDEZ VUOLE IL SUO FACCIONE OVUNQUE, DAL CIBO AGLI SHAMPOO E OVVIAMENTE AI VESTITI E PARLA DI SÉ AL PLURALE...
LA ROMA E’ UNA POLVERIERA – CONFERME DALLA SPAGNA: FRIEDKIN PENSA ALLEGRI IN CASO DI FLOP DI FONSECA (DOMENICA C’E’ ROMA-JUVE…) - "ACCIUGA" APRE AI GIALLOROSSI IN TV. UN’ALTRA PISTA PORTA AL DUPLEX PARATICI (CHE A FINE OTTOBRE PUÒ LASCIARE LA JUVE) E SARRI – FONSECA INSISTE PER RIAVERE SMALLING E CHIEDE KALINIC. MA AI GIALLOROSSI MANCA UN TERZINO DESTRO (PERCHE’ REGALARE FLORENZI AL PSG E RITROVARSI CON SWAROSKI KARSDORP E BRUNO “CERES”?) - SI COMPLICA ANCHE L’AFFARE JUVE-DZEKO…
I PRIMI CAFONAL DEL DOPO-LOCKDOWN - SOLO MORRICONE E LA BACCHETTA DI PAPPANO POTEVANO RADUNARE UN SIMILE PARTERRE DI POTENTONI E POTENTUCCI: ALL'AUDITORIUM DI ROMA PER IL TRIBUTO AL GRANDE COMPOSITORE HANNO SFIDATO LA PAURA DEL VIRUS ALESSANDRO PROFUMO E GIANNI LETTA, GUBITOSI E VESPA, MAINETTI E MALAGO', STEFANIA SANDRELLI E I CERASI, ASSUMMA E LUCA BERGAMO
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
BUONE NOTIZIE PER I QUATTROCCHI: PORTARE GLI OCCHIALI POTREBBE FORNIRE UNA PROTEZIONE IN PIÙ CONTRO IL CORONAVIRUS – I RICERCATORI CINESI IPOTIZZANO CHE IL MOTIVO PER CUI LE LENTI POTREBBERO RIDURRE IL RISCHIO DI COVID-19 STA NEL FATTO CHE LE PERSONE CHE LE INDOSSANO SI TOCCANO MENO GLI OCCHI – NON SOLO: GLI OCCHIALI POTREBBERO FORNIRE UNA PROTEZIONE PARZIALE CHE RIDUCE LA QUANTITÀ DI VIRUS IN UN MODO SIMILE A…