INSALATA ROUSSEAU – IL RETROSCENA DI PAOLO BECCHI SUL VOTO DEGLI ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA SULLE REGIONALI: “È TUTTA UN’IDEA DI CASALEGGIO, CHE SI È RESO CONTO CHE I 5 STELLE SARANNO PURE IN MOVIMENTO, MA IN UNA DIREZIONE CHE IL PADRE GIANROBERTO NON AVREBBE MAI ACCETTATO. MEGLIO FINIRE QUESTA STORIA ORMAI PRIVA DI SENSO. MA GRILLO VUOLE PRODI AL QUIRINALE E…”
OH CHE BEL CASTELL – IN CATALUNYA RESISTE LA TRADIZIONE SECOLARE DEI CASTELLERS, LA SPETTACOLARE COSTRUZIONE DI VERE E PROPRIE TORRI UMANE - UOMINI, DONNE E BAMBINI SFIDANO LE LEGGI DELLA FISICA PER COSTRUIRE LA TORRE PIÙ ALTA: TUTTI POSSONO ENTRARE IN UN “COLLES”, L’IMPORTANTE È L’ALLENAMENTO COSTANTE E LO SPIRITO DI SQUADRA – QUAL È LA TECNICA PER ALZARE UNA TORRE E QUALI SONO GLI SPETTACOLI IMPERDIBILI - VIDEO