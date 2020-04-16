La fase 2 deve prevedere il contenimento di Fontana e Gallera.— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 16, 2020
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selvaggia lucarelli Giulio Gallera
FLASH! IRONIA SELVAGGIA: “LA FASE 2 DEVE PREVEDERE IL CONTENIMENTO DI FONTANA E GALLERA” – MA SU TWITTER C’E’ CHI INVITA LA LUCARELLI AD OCCUPARSI ANCHE DELL'EMILIA ROMAGNA E DELLE CASE DI RIPOSO IN TOSCANA...-
La fase 2 deve prevedere il contenimento di Fontana e Gallera.— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 16, 2020
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selvaggia lucarelli Giulio Gallera
TOP OF THE "POZ": “TANJEVIC MI AVEVA ESCLUSO E IO HO GUFATO L’ITALBASKET AGLI EUROPEI DEL ’99. LA FINALE? L’HO VISTA ALL’AQUAFAN CON BAGATTA…” – POZZECCO, IL GENIO RIBELLE DEL BASKET ITALIANO, A #CASASKYSPORT PARLA DI DE ROSSI, TOTTI, IBRA E DELLA SUA AVVENTURA SULLA PANCHINA DELLA DINAMO SASSARI - “VOGLIO CONTINUARE A FARE IL MONA IN GIRO PER IL MONDO…” – VIDEO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
IL VIRUS DEGLI ALTRI - IN GERMANIA AUMENTANO MORTI (315) E CONTAGI (2.866) MA EVIDENTEMENTE IL GOVERNO CONSIDERA QUESTO NUMERO ''GESTIBILE'', TANTO DA CONFERMARE LA RIAPERTURA DI MOLTE ATTIVITÀ PER LUNEDÌ - NEGLI USA I MORTI HANNO SUPERATO I 28MILA, ANCHE NEL PAESE C'È LA BOMBA DELLE CASE DI RIPOSO - 3.448 NUOVI CONTAGI IN RUSSIA, SOLO 12 IN CINA E 22 IN COREA DEL SUD