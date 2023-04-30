Jena per la Stampa
Cantava Celentano: «Chi non lavora, non fa l'amore». Ecco spiegato il calo delle nascite JENA.
la prima apparizione televisiva di adriano celentano nel 1959 CULLE VUOTE1
FLASH! JENA: CANTAVA CELENTANO: “CHI NON LAVORA, NON FA L'AMORE”. ECCO SPIEGATO IL CALO DELLE NASCITE – VIDEO-
Jena per la Stampa
Cantava Celentano: «Chi non lavora, non fa l'amore». Ecco spiegato il calo delle nascite JENA.
la prima apparizione televisiva di adriano celentano nel 1959 CULLE VUOTE1
INFLAZIONE, UNA GRAN PENETRAZIONE! – L’AUMENTO DEI PREZZI STA COLPENDO IL PORTAFOGLIO DEGLI ITALIANI: BANCA D’ITALIA RILEVA CHE NEL NOSTRO PAESE C’È STATO UN CALO DELLA RICCHEZZA FINANZIARIA DEL 5,6% E UN -5,3% DELLA PROPENSIONE AL RISPARMIO. SECONDO L’ISTITUTO L’INFLAZIONE È UN “ELEVATO RISCHIO” PER LA STABILITÀ FINANZIARIA DEL PAESE (E TE CREDO) – L’UNICA BUONA NOTIZIA È CHE…
“NON CONDIVIDO L’AGGETTIVO ‘FURIOSO’, È INELEGANTE. IO AVREI SCRITTO ROMANTICO” – IL SIPARIETTO TRA GIOVANNI MALAGO’ E WALTER SABATINI AL CIRCOLO ANIENE DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL’EX DS DELLA ROMA – SABATINI PROMETTE A DANIELE DE ROSSI DI PORTARLO COME ALLENATORE NELLA SUA PROSSIMA SQUADRA – L’ABBRACCIO COMMOSSO CON ARIANNA MIHAJLOVIC CHE LO RINGRAZIA: “LUI E SUA MOGLIE MI SONO STATI ACCANTO TANTISSIMO NEGLI ULTIMI MESI DI SINISA, NON LO DIMENTICHERÒ MAI” – FOTO BY LUCIANO DI BACCO + VIDEO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
“L’ALCOL NEL VINO È CANCEROGENO” – L’IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA TORNA A SBOMBALLARCI SUL CONSUMO DI ALCOL (L’ULTIMA VOLTA DISSE CHE “CHI BEVE HA IL CERVELLO PIÙ PICCOLO”): “DIRE CHE UN PAIO DI BICCHIERI DI VINO AL GIORNO NON FANNO MALE È FALSO E PERICOLOSO. SU 1000 DONNE E 1000 UOMINI CHE CONSUMANO UNA BOTTIGLIA DI VINO A SETTIMANA, 14 DONNE E 10 UOMINI SVILUPPERANNO UN TUMORE – 4 GIORNI A SETTIMANA DIGIUNO PER MOLTE ORE” (NIENTE VINO E NIENTE CIBO, TUTTA VITA!)