FLASH! JENA: CANTAVA CELENTANO: “CHI NON LAVORA, NON FA L'AMORE”. ECCO SPIEGATO IL CALO DELLE NASCITE – VIDEO

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Jena per la Stampa

Cantava Celentano: «Chi non lavora, non fa l'amore». Ecco spiegato il calo delle nascite JENA.

 

la prima apparizione televisiva di adriano celentano nel 1959 la prima apparizione televisiva di adriano celentano nel 1959 CULLE VUOTE1 CULLE VUOTE1

 

 

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