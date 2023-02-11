FLASH - JENA: "PECCATO CHE OGGI FINISCA SANREMO, L'UNICA OPPOSIZIONE CHE C'ERA RIMASTA..."-
FLASH - JENA: "PECCATO CHE OGGI FINISCA SANREMO, L'UNICA OPPOSIZIONE CHE C'ERA RIMASTA..."-
LE EMISSIONI STANNO A ZERO (MA I SOLDI CHI CE LI METTE?) – AL PARLAMENTO EUROPEO PROSEGUE L'ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER RENDERE PIÙ "GREEN" GLI EDIFICI: I PALAZZI RESIDENZIALI DOVRANNO ESSERE A EMISSIONI ZERO DAL 2028, MENTRE I PUBBLICI DAL 2026 – IN COMMISSIONE A BRUXELLES FRATELLI D'ITALIA, LEGA E FORZA ITALIA VOTANO CONTRO E SALVINI PAVENTA: “UNA PATRIMONIALE MASCHERATA”
PARATE DA CINEMA – FALCONE E’ UN MURO, IL LECCE FERMA LA ROMA SULL’1-1. MOURINHO RAGGIUNTO DAL MILAN - DA COMPARSA NEL FILM "VIAGGI DI NOZZE" DI VERDONE A GRANDE PROTAGONISTA IN SERIE A: IL VOLO DI WLADIMIRO FALCONE, IL PORTIERE ROMANO E ROMANISTA DEL LECCE CHE HA NEGATO TRE VOLTE IL VANTAGGIO A ABRAHAM – DYBALA A SEGNO SU RIGORE - TIAGO PINTO: “MOURINHO E’ IL NOSTRO LEADER, ZANIOLO CI HA BLOCCATO IL MERCATO”
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%