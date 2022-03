15 mar 2022 18:20

FLASH! - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “MOLTI HANNO RISO PER POVIA, PER IL QUALE ZELENSKY DOVREBBE ‘ABDICARE AL TRONO, SUBITO’, MA POCHI HANNO NOTATO LA REAZIONE DEL CONDUTTORE, GILETTI: ‘QUESTO SARÀ UN TEMA DI DISCUSSIONE’. MA COSA? IL TRONO, L'ABDICAZIONE O L'IGNORANZA DI UN CANTANTE - COMBATTENTE E REDUCE DAL FRONTE NO VAX - CHE VIENE INVITATO NEL REGNO DEI TALK SHOW PER SPIEGARCI LA GUERRA?” - VIDEO