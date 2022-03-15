povia canta dito medio a non e larena volodymyr zelensky MASSIMO GILETTI povia canta dito medio a non e larena 3 povia canta dito medio a non e larena volodymyr zelensky POVIA povia canta dito medio a non e larena 2
FLASH! - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “MOLTI HANNO RISO PER POVIA, PER IL QUALE ZELENSKY DOVREBBE ‘ABDICARE AL TRONO, SUBITO’, MA POCHI HANNO NOTATO LA REAZIONE DEL CONDUTTORE, GILETTI: ‘QUESTO SARÀ UN TEMA DI DISCUSSIONE’. MA COSA? IL TRONO, L'ABDICAZIONE O L'IGNORANZA DI UN CANTANTE - COMBATTENTE E REDUCE DAL FRONTE NO VAX - CHE VIENE INVITATO NEL REGNO DEI TALK SHOW PER SPIEGARCI LA GUERRA?” - VIDEO-
povia canta dito medio a non e larena volodymyr zelensky MASSIMO GILETTI povia canta dito medio a non e larena 3 povia canta dito medio a non e larena volodymyr zelensky POVIA povia canta dito medio a non e larena 2
GRANDE BORDELLO SHOW! - IL CETRIOLO DI SIGNORINI: "ILARY, LEGGO CHE SEI SEPARATA IN CASA E CHE STAI DIVORZIANDO. SE VUOI TI POSSO PRESENTARE ALEX BELLI" – LA BLASI NON SMENTISCE LA CRISI CON TOTTI MA CI TIENE A PRECISARE: ''ALEX BELLI NO, CON TUTTO IL RISPETTO MA LUI NEMMENO SUL TAPPETINO DAVANTI CASA'' – ALFONSINA LA PAZZA: "SONO 6 MESI CHE NON SI BATTE CHIODO, DA DOMANI FORSE RICOMINCIO A TROMBARE" - JESSICA SELASSIE SOGNA "LA SALSICCIA" DI BARU’, GLI UCCELLI DI GIUCAS CASELLA ("VIVI E IBRIDI"), SOLEIL VS MIRIANA, RITA RUSIC ATTACCA ADRIANA VOLPE: “UN’OPINIONISTA SENZA OPINIONI. GUARDA I SOCIAL E RIPETE”….
POI NON DITE CHE A MILANO GIRA SOLO LA COCA - IN CONSIGLIO COMUNALE LA MAGGIORANZA HA VOTATO SÌ A UN ORDINE DEL GIORNO SULLA LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS: SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA DI "ATTIVARSI CON IL PARLAMENTO PER SOSTENERE LA NECESSITÀ DI APPROVARE UN DISEGNO DI LEGGE" - LA PROPOSTA È ARRIVATA DAL PD, MA A SORPRESA HA VOTATO A FAVORE ANCHE FORZA ITALIA: NO OVVIAMENTE DELLA LEGA, CHE HA CHIESTO "L’ESAME DEL CAPELLO PER I CONSIGLIERI FAVOREVOLI..."
MA QUALI OLIGARCHI, TRA I RUSSI D'ITALIA CI SONO ANCHE TANTI PESCI PICCOLI - I PEZZI DA NOVANTA DELLA NOMENCLATURA ECONOMICA DI PUTIN SI SONO GIÀ IMBOSCATI DA TEMPO, DOPO L'INVASIONE DELLA CRIMEA DEL 2014: NEL NOSTRO PAESE PERÒ LE SOCIETÀ GESTITE INTERAMENTE O IN PARTE DA SUDDITI DELLO ZAR SONO 2.500 - LE LORO ATTIVITÀ PREFERITE SI CONCENTRANO NEL COMMERCIO, NEL SETTORE IMMOBILIARE E NEI SERVIZI, SPESSO LEGATI AL TURISMO: QUALCUNO SI È SCHIERATO CONTRO LA GUERRA, MOLTI PREFERISCONO NON ESPORSI...
"NON SO PERCHE' I RUSSI MI HANNO SPARATO. SPERO SIA STATO UN INCIDENTE E CHE NON INTENDESSERO FARMI DEL MALE" - ASCOLTATE LA STORIA DI SASHA, UNA BAMBINA UCRAINA DI 9 ANNI, ALLA QUALE I MEDICI HANNO DOVUTO AMPUTARE IL BRACCIO PER SALVARLE LA VITA. SASHA E' RIMASTA FERITA MENTRE SCAPPAVA CON LA FAMIGLIA QUANDO L'AUTO E' STATA COLPITA DA UNA RAFFICA DI PROIETTILI CHE HANNO UCCISO IL PADRE: "QUANDO MI HANNO COLPITO, HO PENSATO CHE FOSSE LA FINE. POI HO PERSO CONOSCENZA. QUALCUNO MI HA PORTATO IN CANTINA E..."
VIDEO-STRACULT! “FAI MENO LO SCEMO, SALAME” – IL SUPERSCAZZO FUORI ONDA A “TIKI TAKA” TRA CICCIO GRAZIANI E FABRIZIO FERRARI CHE HA RICORDATO ALL’EX ATTACCANTE DI ROMA E TORINO QUANDO AVEVA SUGGERITO ALLA FIORENTINA DI CEDERE IN PRESTITO VLAHOVIC - FERRARI NON È NUOVO A IMPRESE DEL GENERE. NELLA SCORSA STAGIONE ZAZZARONI LO APOSTROFO’ IN MALO MODO… - VIDEO
CAFONALONE - TUTTA LA ROMA GAIA E DRAG, ALTERNATIVA AL BINARIO, SI SCAPICOLLA PER LA PRIMA DEL MUSICAL "TUTTI PARLANO DI JAMIE", STARRING GIANCARLO COMMARE IN VERSIONE OSSIGENATA - PRESENTE IL VERO JAMIE VESTITO COME UNA PRINCIPESSA SUL PISELLO. IN PLATEA CHRISTIAN DE SICA, ALESSANDRA MUSSOLINI, AYDA YESPICA, IL TRIO MERAVIGLIAO COLETTA-STRABIOLI-CONVERTINI, ARTURO BRACHETTI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
MA COME STIAMO CRESCENDO I NOSTRI RAGAZZI? ORMAI NON SONO NEMMENO PIÙ IN GRADO DI AFFRONTARE LA SCUOLA - NOVE STUDENTI SU DIECI VIVONO LE VERIFICHE CON ANSIA E STRESS. E PIÙ DI SEI SU DIECI HANNO AVUTO UN ATTACCO DI PANICO O SI SONO SENTITI MALE, FINO A VOMITARE, PRIMA DI UN'INTERROGAZIONE. OTTO SU DIECI SI SENTONO GIUDICATI MALE SE PRENDONO UN BRUTTO VOTO – UN QUADRO INQUIETANTE EMERSO DA UN’INCHIESTA DELL’UNIONE DEGLI STUDENTI CHE PUNTA IL DITO CONTRO….