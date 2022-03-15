FLASH! - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “MOLTI HANNO RISO PER POVIA, PER IL QUALE ZELENSKY DOVREBBE ‘ABDICARE AL TRONO, SUBITO’, MA POCHI HANNO NOTATO LA REAZIONE DEL CONDUTTORE, GILETTI: ‘QUESTO SARÀ UN TEMA DI DISCUSSIONE’. MA COSA? IL TRONO, L'ABDICAZIONE O L'IGNORANZA DI UN CANTANTE - COMBATTENTE E REDUCE DAL FRONTE NO VAX - CHE VIENE INVITATO NEL REGNO DEI TALK SHOW PER SPIEGARCI LA GUERRA?” - VIDEO

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povia canta dito medio a non e larena povia canta dito medio a non e larena volodymyr zelensky volodymyr zelensky MASSIMO GILETTI MASSIMO GILETTI povia canta dito medio a non e larena 3 povia canta dito medio a non e larena 3 povia canta dito medio a non e larena povia canta dito medio a non e larena volodymyr zelensky volodymyr zelensky POVIA POVIA povia canta dito medio a non e larena 2 povia canta dito medio a non e larena 2

 

ALESSANDRA MORETTI POVIA ALESSANDRA MORETTI POVIA

 

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media e tv

GRANDE BORDELLO SHOW! - IL CETRIOLO DI SIGNORINI: "ILARY, LEGGO CHE SEI SEPARATA IN CASA E CHE STAI DIVORZIANDO. SE VUOI TI POSSO PRESENTARE ALEX BELLI" – LA BLASI NON SMENTISCE LA CRISI CON TOTTI MA CI TIENE A PRECISARE: ''ALEX BELLI NO, CON TUTTO IL RISPETTO MA LUI NEMMENO SUL TAPPETINO DAVANTI CASA'' – ALFONSINA LA PAZZA: "SONO 6 MESI CHE NON SI BATTE CHIODO, DA DOMANI FORSE RICOMINCIO A TROMBARE" - JESSICA SELASSIE SOGNA "LA SALSICCIA" DI BARU’, GLI UCCELLI DI GIUCAS CASELLA ("VIVI E IBRIDI"), SOLEIL VS MIRIANA, RITA RUSIC ATTACCA ADRIANA VOLPE: “UN’OPINIONISTA SENZA OPINIONI. GUARDA I SOCIAL E RIPETE”….

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MA QUALI OLIGARCHI, TRA I RUSSI D'ITALIA CI SONO ANCHE TANTI PESCI PICCOLI - I PEZZI DA NOVANTA DELLA NOMENCLATURA ECONOMICA DI PUTIN SI SONO GIÀ IMBOSCATI DA TEMPO, DOPO L'INVASIONE DELLA CRIMEA DEL 2014: NEL NOSTRO PAESE PERÒ LE SOCIETÀ GESTITE INTERAMENTE O IN PARTE DA SUDDITI DELLO ZAR SONO 2.500 - LE LORO ATTIVITÀ PREFERITE SI CONCENTRANO NEL COMMERCIO, NEL SETTORE IMMOBILIARE E NEI SERVIZI, SPESSO LEGATI AL TURISMO: QUALCUNO SI È SCHIERATO CONTRO LA GUERRA, MOLTI PREFERISCONO NON ESPORSI...

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"NON SO PERCHE' I RUSSI MI HANNO SPARATO. SPERO SIA STATO UN INCIDENTE E CHE NON INTENDESSERO FARMI DEL MALE" - ASCOLTATE LA STORIA DI SASHA, UNA BAMBINA UCRAINA DI 9 ANNI, ALLA QUALE I MEDICI HANNO DOVUTO AMPUTARE IL BRACCIO PER SALVARLE LA VITA. SASHA E' RIMASTA FERITA MENTRE SCAPPAVA CON LA FAMIGLIA QUANDO L'AUTO E' STATA COLPITA DA UNA RAFFICA DI PROIETTILI CHE HANNO UCCISO IL PADRE: "QUANDO MI HANNO COLPITO, HO PENSATO CHE FOSSE LA FINE. POI HO PERSO CONOSCENZA. QUALCUNO MI HA PORTATO IN CANTINA E..."

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