FLASH! IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “NELLA RAI MELONIZZATA INCONTRI SEGRETI E TRATTATIVE RISERVATE PER RISOLVERE LA GRANDE GRANA: TROVARE UN PROGRAMMA DI SUCCESSO PER PINO INSEGNO, NONOSTANTE IL CLAMOROSO FLOP DELLA SUA ULTIMA TRASMISSIONE. ALLA FINE PARE CHE UNA SOLUZIONE SIA STATA TROVATA. INSEGNO DOVRÀ FARE LA RINUNCIA ALL’‘EREDITÀ’, MA DOPO UNA ‘REAZIONE A CATENA’ NELLA QUALE SI È MOSSO COME UN ‘MERCANTE IN FIERA’ – DICENDO A CHI LO CRITICAVA: FATTI GLI ‘AFFARI TUOI’ – AVRÀ QUELLO CHE CHIEDEVA. GRAZIE AI ‘SOLITI IGNOTI’” (DA “LA REPUBBLICA”)

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NELLA GUERRA IN MEDIORIENTE STA PER CAMBIARE TUTTO: HAMAS È SPACCATO IN DUE – L’ALA MILITARE, CHE COMBATTE CONTRO ISRAELE NELLA STRISCIA, È IN-GAZATA NERA CON QUELLA POLITICA, GUIDATA DA ISMAIL HANIYEH, CAPACE SOLO DI DARE ORDINI E FARE LA BELLA VITA IN QATAR. COMPLICI DELLA “SVOLTA”, GLI AGENTI DI CIA E MOSSAD, CHE STANNO TRATTANDO (E CONVINCENDO) I MILIZIANI CON GARANZIE E PROMESSE, MENTRE I LORO BOSS SONO VOLATI PROPRIO A DOHA PER INCONTRARE L'EMIRO AL-THANI – MOHAMMED DEIF, CAPO DELLE BRIGATE MILITARI AL-QASSAM, NON RISPONDE PIÙ ALLE DIRETTIVE DI HANIYEH, CHE IL 7 OTTOBRE GLI HA ORDINATO DI PRENDERE IN OSTAGGIO ANCHE I CIVILI. ALL'INIZIO L'OBIETTIVO DOVEVANO ESSERE SOLO I MILITARI ISRAELIANI, POI È ARRIVATA LA DECISIONE DI RAPIRE TUTTI...

FLASH! - ITALIA FOTTUTA! NEI PALAZZI DEL POTERE SI VOCIFERA CHE FORZA ITALIA E LEGA, SMENTENDO IL DIKTAT DELLA DUCETTA, PRESENTERANNO EMENDAMENTI ALLA MANOVRA FINANZIARIA - DOPO LA DOPPIA SCONFITTA DI VOX E POLACCHI, MELONI E’ DEL TUTTO IRRILEVANTE IN EUROPA, QUINDI HA GETTATO ALLE ORTICHE L’IDEA DI UNA DESTRA MODERATA (VEDI IL NO AL NUOVO PATTO DI STABILITA’ E AL MES, SEGUITO DAL COLLOQUIO BURRASCOSO CON LAGARDE) E VA ALLA GUERRA CONTRO TUTTI: BRUXELLES, SALVINI, TAJANI, QUIRINALE…(AUGURI!)

FLASH!  - L'INCONTRO A SAN FRANCISCO TRA JOE BIDEN E XI JINPING, DECISIVO PER DISCUTERE IL FUTURO DELL'UCRAINA, PREVISTO PER DOMANI, È STATO RINVIATO A MERCOLEDÌ - I LEADER DELLE DUE POTENZE, CON OGNI PROBABILITÀ, VOGLIONO ASPETTARE DI VEDERE L'ESITO DELL'ALTRO INCONTRO, DOMANI A RIAD, TRA I DUE “NEMICI” STORICI, IL PRINCIPE SAUDITA MOHAMMED BIN SALMAN E IL PRESIDENTE IRANIANO, EBRAHIM RAISI. UN FACCIA A FACCIA BASILARE PER TROVARE UNA VIA D'USCITA AL CONFLITTO TRA ISRAELE E PALESTINESI...

DAGOREPORT! - FIATO ALLE TROMBETTE, LA BATTAGLIA DI VIALE MAZZINI È INIZIATA! E’ SALTATO L’INCIUCIO TRA L’ARDITO DEL COLLE OPPIO GIAMPAOLO ROSSI E IL PIDDINO TRASVERSALE MARIO ORFEO - PESSIMO SEGNALE PER IL FUTURO DI TELE-MELONI SE IL MULTIFORME ORFEO SI ALLEA CON L’ETERNO BUONSENSO DEMOCRISTIANO DELL’AD ROBERTO SERGIO - AD ORFEO È BASTATO UN DISASTROSO PINO INSEGNO PER CAPIRE CHE ROSSI È DESTINATO A SBATTERE. E LA DUCETTA COMINCIA A SBUFFARE: MA ‘STO ROSSI NON È QUELLO CHE DOVEVA RIVOLTARE LA RAI COME UN CALZINO? - NELLA LOTTA PER IL POTERE TRA IL MELONCINO ROSSI E SERGIO (SOSTENUTO DA SALVINI), RONZA BRUNO VESPA, PRIMO GRAN VISIR RAI, TEMUTISSIMO DA TUTTI, CONSIGLIERE ASCOLTATISSIMO DELLA DUCETTA (VEDI LA STRISCIA DOPO IL TG). AMORE CHE BRU-NEO RICAMBIA DANDO ALLE STAMPE UN LIBRO CHE FA IMPALLIDIRE QUELLO DI SALLUSTI PER MELONISMO SENZA LIMITISMO (IERI VESPA SI E’ SUPERATO SPARANDO UN DOPPIO FAZZOLARI SU RAI1: PRIMA A  ‘CINQUE MINUTI’ E POI SU ‘PORTA A PORTA’) 

FLASH! – SUL PATTO DI STABILITÀ LA DUCETTA VA ALLO SCONTRO: È MEGLIO UN RITORNO AL VECCHIO PATTO DEL 3% CHE IL VIA LIBERA AD UNO NUOVO CON REGOLE TROPPO PENALIZZANTI SUL DEFICIT. LA FLESSIBILITÀ DI SFORARE IL PATTO FINO AL 4% SARÀ INFATTI DECISA DALLA COMMISSIONE DI URSULA, PAESE PER PAESE IN BASE AL DEFICIT, E MELONI TEME CHE BRUXELLES SI ACCANISCA SULL’UNICO GOVERNO EUROPEO CHE ANCORA NON HA RATIFICATO IL MES (L’ITALIA) - ORA SARANNO DOLORI PER L’APPROVAZIONE DELLA FINANZIARIA CHE SUPERA ABBONDANTEMENTE IL 3%, DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA...