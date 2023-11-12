FLASH! IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “NELLA RAI MELONIZZATA INCONTRI SEGRETI E TRATTATIVE RISERVATE PER RISOLVERE LA GRANDE GRANA: TROVARE UN PROGRAMMA DI SUCCESSO PER PINO INSEGNO, NONOSTANTE IL CLAMOROSO FLOP DELLA SUA ULTIMA TRASMISSIONE. ALLA FINE PARE CHE UNA SOLUZIONE SIA STATA TROVATA. INSEGNO DOVRÀ FARE LA RINUNCIA ALL’‘EREDITÀ’, MA DOPO UNA ‘REAZIONE A CATENA’ NELLA QUALE SI È MOSSO COME UN ‘MERCANTE IN FIERA’ – DICENDO A CHI LO CRITICAVA: FATTI GLI ‘AFFARI TUOI’ – AVRÀ QUELLO CHE CHIEDEVA. GRAZIE AI ‘SOLITI IGNOTI’” (DA “LA REPUBBLICA”)-