FLASH! - “IL GIORNALE” DOVE LO METTO? GIAMPAOLO ANGELUCCI AVREBBE IN AGENDA PER LUNEDÌ 6 MARZO UN INCONTRO CON PAOLO BERLUSCONI…-
FLASH! - “IL GIORNALE” DOVE LO METTO? GIAMPAOLO ANGELUCCI AVREBBE IN AGENDA PER LUNEDÌ 6 MARZO UN INCONTRO CON PAOLO BERLUSCONI…-
NOMEN OMEN! BRUNO BARBIERI, DI NOME E DI FATTO, TAGLIA I CAPELLI A EDOARDO FRANCO, VINCITORE DI MASTERCHEF, IN PIAZZA DUOMO A MILANO – LO CHEF AVEVA DATO APPUNTAMENTO AL VINCITORE DURANTE LA FINALE E COME PROMESSO, A MEZZOGIORNO, BARBIERI HA DATO UNA SFOLTITA AI CAPELLI DI EDOARDO... - VIDEO
MOVIMENTO 5 ST-ELLY – LA VITTORIA DI ELLY SCHLEIN APRE LE PORTE DEL NAZARENO AI 5 STELLE. L’INTERVISTA A MASSIMO BUGANI, STORICO EX GRILLINO POI FUGGITO IN “ARTICOLO UNO” E ORA ASSESSORE COMUNALE DI BOLOGNA: “ENTRO CON GIOIA IN QUESTO NUOVO PD, CHE STA PRENDENDO FORMA ANCHE GRAZIE AD ARTICOLO UNO. UN'ALLEANZA CON CONTE? NON DIPENDE DA ME MA IO ME LO AUGURO”
TIM TIM! SULLA RETE È SCESO IL GELO TRA IL FONDO KKR, CHE OFFRE CIRCA 18 MILIARDI, E LA CDP: MANCANO LE GARANZIE PER I RISCHI ANTITRUST – COME DAGO-RIVELATO È LAMPANTE CHE L’OFFERTA DEL FONDO AMERICANO VIENE VISTA COME FUMO NEGLI OCCHI NON SOLO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI MA ANCHE DA UNA PARTE DEL GOVERNO. L’OPERAZIONE KKR È SCATENATA DALL’EX MINISTRO VITTORIO GRILLI, BANCHIERE DI JPMORGAN- I TIMORI DI VETI INCROCIATI TRA...
ATTO DI FEDEZ! – ALTRO CHE CRISI, IL RAPPER E CHIARA FERRAGNI SE LA SPASSANO BEATAMENTE IN UN AGRITURISMO VICINO BERGAMO – NOVELLA 2000 SCODELLA LE FOTO: LA FAMIGLIA HA PASSATO LA GIORNATA ALL’ARIA APERTA E I BAMBINI HANNO FATTO PURE UN GIRO A CAVALLO – SELVAGGIA LO ATTACCA PERCHÉ FEDEZ SAREBBE DOVUTO ANDARE IN TRIBUNALE AD ANCONA PER TESTIMONIARE NEL PROCESSO BIS DELLA STRAGE DI CORINALDO…
L’ITALIA HA IL PIE’ VELOCE – STORICA DOPPIETTA AZZURRA NELLA FINALE DEI 60 METRI AGLI EUROPEI INDOOR: SAMUELE CECCARELLI BATTE ANCORA JACOBS CHE SI INFORTUNA – “PRIMA VOLTA CHE FACCIO L'EUROPEO, VINCERE ADDIRITTURA. I CAPELLI DA MATRICOLA? MI HANNO PORTATO FORTUNA…” – CECCARELLI AVEVA GIA’ SUPERATO JACOBS AGLI ASSOLUTI DI ANCONA... - VIDEO
CAFONALINO PENSIONATI E PENSIONANDI – ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL LIBRO DEL PRESIDENTE DELL'INPS, PASQUALE TRIDICO, SI PRENDE LA SCENA IL NUMERO 1 DELLA CEI, IL CARDINALE MATTEO MARIA ZUPPI, CHE LANCIA BORDATE: “LA LOGICA CHE HA PORTATO ALL’INTRODUZIONE DELLE BABY PENSIONI NON È STATA SCONFITTA ED È PERICOLOSISSIMA, COME QUELLA DEI BONUS, PERCHÉ BASATA SULL'OPPORTUNISMO’ – AVVISTATI ANDREA MONORCHIO, GIOVANNI MARIA FLICK, LUIGI ABETE, MASSIMO FRANCO, ANDREA RICCARDI E, IN QUOTA FACCIONI, LUCA TELESE E MARIO GIRO... – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SCOPARE INFORMATI - 5 CONSIGLI PER ESPIARE I VOSTRI PECCATI SESSUALI – LA SESSUOLOGA TRACEY COX RIVELA COME GESTIRE UN PARTNER CHE NON APPROVA IL VOSTRO PASSATO - DA "QUANTI AMANTI C'ERANO PRIMA DI ME?" AL FATTO DI AVER FREQUENTATO IN PASSATO CLUB FETISH, FINO AI TRADIMENTI: LE FANTASIE DI UNA PERSONA SONO SEMPRE STATE IL "CHE SCHIFO" DI UN'ALTRA – ECCO COME FARE PER ESSERE PIU’ APERTI NELLE RELAZIONI…