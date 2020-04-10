lorena bianchetti papa francesco lorena bianchetti foto di bacco lorena bianchetti
FLASH! “PRONTO CHI PARLA?” “PAPA FRANCESCO” – BERGOGLIO TELEFONA IN DIRETTA A LORENA BIANCHETTI SU RAI1: "SONO VICINO A VOI. IN QUESTO VENERDI’ SANTO PENSO ALLA CROCEFISSIONE DI GESU' E AI TANTI CROCEFISSI DI QUESTA PANDEMIA: MEDICI, INFERMIERI, SUORE E SACERDOTI MORTI AL FRONTE COME SOLDATI. CI SONO CROCEFISSI MORTI PER AMORE" – L’INVITO A NUTRIRE SPERANZA CHE “NON TOGLIE IL DOLORE MA NON DELUDE”- LA COMMOZIONE DELLA BIANCHETTI-
ALT LIVELLO - I PRIMI 60 ANNI DI CAROL ALT: “SENNA? PERDERLO E' STATA LA COSA PIU' DEVASTANTE DELLA MIA VITA. UN NUOVO AMORE? COL CORONAVIRUS È DURA ANCHE SU TINDER - BERLUSCONI MI REGALÒ UNA CORNUCOPIA D'ARGENTO. MA L'HA VOLUTA IL MIO EX MARITO. PERÒ QUALCHE REGALO DEL CAVALIERE CE L'HO ANCORA. LUI HA FINANZIATO TUTTA LA MIA CARRIERA" – "CHIARA FERRAGNI CHI?" – E POI WOODY ALLEN, CARLO VANZINA E QUEL TRUCCATORE CHE... - VIDEO
''RIMANDARE L'APERTURA A MAGGIO PER MOLTE AZIENDE VORRÀ DIRE SUICIDIO'' - PASINI (CONFINDUSTRIA BRESCIA): ''LE IMPRESE DEL NOSTRO TERRITORIO ESPORTANO IL 60% DELLA PRODUZIONE. ASSENTARSI DAI MERCATI ESTERI PER DUE MESI PUÒ ESSERE LA FINE - AL LAVORO LE PERSONE SAREBBERO PIÙ SICURE CHE FUORI. LA MIA AZIENDA A BRESCIA È CHIUSA, 850 DIPENDENTI IN CASSA INTEGRAZIONE, MENTRE LE AZIENDE TEDESCHE LAVORANO''
"LINUS E’ OSTICO" - MARIA "LA SANGUINARIA" PUNGE IL CONDUTTORE DI 'RADIO DEEJAY' CHIEDENDO COME MAI NON VENISSERO MAI TRASMESSE LE CANZONI DEI CONCORRENTI DEL SUO TALENT – LA REPLICA: "LE ALTRE RADIO POSSONO PERMETTERSI DI MANDARE DI TUTTO. NOI METTIAMO POCHE CANZONI PERCHÉ PARLIAMO TANTO”. LINUS HA POI AGGIUNTO CHE NON AVREBBE MOTIVI PER NON TRASMETTERE LE CANZONI DI GAIA – VIDEO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
UN'ALTRA SUPPOSTA PER NOI - PRIMA MANCAVANO I POSTI LETTO, POI I MEDICI E LE MASCHERINE E ORA COMINCIANO A MANCARE I FARMACI – SI TRATTA DI MEDICINE NATE PER ALTRI PROBLEMI CHE PERO' POTREBBERO SALVARE LA VITA AI COVID-POSITIVI – LE SCORTE SCARSEGGIANO E A FARNE LE SPESE NON SONO I MALATI DI CORONAVIRUS MA GLI ALTRI PAZIENTI CHE LI USANO REGOLARMENTE...