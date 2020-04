10 apr 2020 15:21

FLASH! “PRONTO CHI PARLA?” “PAPA FRANCESCO” – BERGOGLIO TELEFONA IN DIRETTA A LORENA BIANCHETTI SU RAI1: "SONO VICINO A VOI. IN QUESTO VENERDI’ SANTO PENSO ALLA CROCEFISSIONE DI GESU' E AI TANTI CROCEFISSI DI QUESTA PANDEMIA: MEDICI, INFERMIERI, SUORE E SACERDOTI MORTI AL FRONTE COME SOLDATI. CI SONO CROCEFISSI MORTI PER AMORE" – L’INVITO A NUTRIRE SPERANZA CHE “NON TOGLIE IL DOLORE MA NON DELUDE”- LA COMMOZIONE DELLA BIANCHETTI