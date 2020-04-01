FLASH “SEPARATI ALLA NASCITA”! – VI SIETE ACCORTI ANCHE VOI DELLA SOMIGLIANZA TRA MAX ALLEGRI E IL TERRIBILE WOPKE HOEKSTRA, MINISTRO DELLE FINANZE OLANDESE CHE OSTEGGIA GLI EUROBOND E VUOLE CONDANNARE L'ITALIA AD ANNI DI LACRIME E SANGUE?-
FLASH “SEPARATI ALLA NASCITA”! – VI SIETE ACCORTI ANCHE VOI DELLA SOMIGLIANZA TRA MAX ALLEGRI E IL TERRIBILE WOPKE HOEKSTRA, MINISTRO DELLE FINANZE OLANDESE CHE OSTEGGIA GLI EUROBOND E VUOLE CONDANNARE L'ITALIA AD ANNI DI LACRIME E SANGUE?-
SCONTRO TRA CONTE E IL COMITATO SCIENTIFICO CHE LO AFFIANCA A PALAZZO CHIGI. “NON POSSO FARE QUELLO CHE VOI DITE, L’ECONOMIA DEVE RIPARTIRE O IL PAESE RISCHIA IL FALLIMENTO”. ANCORA: “NON POSSIAMO OBBLIGARE TROPPO A LUNGO LA GENTE IN CASA. CI SONO PROBLEMI PSICOLOGICI DI CUI BISOGNA TENER CONTO. NON SIAMO IN CINA. QUELLO È UN REGIME. UN ALTRO MODO DI PENSARE. IN BASE AL DECLINO DELL’EMERGENZA SANITARIA, DAL 18 APRILE CI SARÀ UNA RIPRESA GRADUALE” - DAL PD, PERÒ, ARRIVANO ALCUNE CRITICHE. MA SULLA COMUNICAZIONE
MENO PIL PER TUTTI – LE STIME DI GOLDMAN SACHS AGGIORNATE CON L’EPIDEMIA: IL PIL ITALIANO NEL 2020 SEGNERÀ -11,6%, PER POI FARE UN RIMBALZO IL PROSSIMO A +7.9 – NEL COMPLESSO L’AREA EURO TRACOLLERÀ DI 9 PUNTI PERCENTUALI, COME LA GERMANIA, MENTRE LA FRANCIA DOVREBBE CHIUDERE CON -7,4. AUGURI A TUTTI!
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
FERRARI VA A SBATTERE? - ''IL PRESIDENTE ERA STATO SFIDUCIATO CON VOTO UNANIME DAL CER, NON È LUI A ESSERSI DIMESSO''. IL TREMENDO COMUNICATO DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA, CHE PARLA DI ''MANCANZA DI IMPEGNO DELLO SCIENZIATO, CHE NEI TRE MESI DELL'INCARICO HA SALTATO MOLTI INCONTRI IMPORTANTI'' - MA SULLA MANCATA RICERCA SUL CORONAVIRUS, IL CER CONFERMA CHE ''NON È DI NOSTRA COMPETENZA''. UNA BELLA AMMISSIONE DI INUTILITÀ. NON A CASO BURIONI AVEVA FATTO UN TWEET FURIOSO CONTRO ''L'OTTUSA BUROCRAZIA COMUNITARIA'', POI CANCELLATO