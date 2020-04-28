enrico bertolino ZELIG BERTOLINO MAGO FOREST BALTI BERTOLINO
FLASH! MA CHI E' BERTOLINO O FELICE CACCAMO? IL COMICO DUETTA CON ENRICO LETTA SU FACEBOOK E IRONIZZA SU PAOLO FOX: "AVEVA DETTO CHE LA PRIMA METÀ DELL’ANNO SAREBBE ANDATA BENISSIMO. ORA È EMIGRATO COME EDMONDO FABBRI DOPO LA COREA NEL 1966” – COSA NE SARA’ DEGLI SPETTACOLI TEATRALI? IL COMICO RICORDA CHE BISOGNERA’ ASPETTARE, FORSE, UN ANNO...-
"SE NON CI AIUTANO, PRONTO A TAGLIARE I CAPELLI IN STRADA", IL PARRUCCHIERE DELLE DIVE ROBERTINO D’ANTONIO: "HO PAURA DELLA MALATTIA E DELLA FAME, ORA MENO DELLA GIUSTIZIA. CI DEVONO DARE LA POSSIBILITÀ DI DILAZIONARE NEGLI ANNI LE TASSE ALTRIMENTI NON CE LA FAREMO A RICOMINCIARE. E POI VORREI CHE TUTTE LE BANCHE E NON SOLO QUALCUNA FOSSERO DISPONIBILI A DARE LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE A TASSO ZERO…"
FLASH! - DOPO IL DISASTRO TV E LA RISPOSTA ALTEZZOSA AL CRONISTA A LODI, CONTE SI E' INCAZZATO CON CASALINO E GLI HA RIPETUTO IL CONSIGLIO DI GIANNI LETTA, CON CUI SI SENTE SPESSO: "GLI ITALIANI MI DEVONO APPREZZARE COME STATISTA, NON COME POLITICO" (CIAO CORE!)
RENDITA RATIONEM – IL VIRUS MANDA A PUTTANE QUELL'ITALIA FATTA DI GIOVANI CHE NON LAVORANO MA CAMPANO CON I SOLDI DELLE RENDITE DEI GENITORI E DELLA PENSIONE DEI NONNI – MA LE RENDITE PERDERANNO VALORE E I NONNI STANNO MORENDO: QUESTA PAESE, CHE ERA A CASA ANCHE PRIMA DEL LOCKDOWN, FINITA L’EMERGENZA SARÀ COSTRETTA A CAMBIARE STILE DI VITA – L'ANALISI DI RICCARDO PUGNALIN
MACELLERIA SALVADOREGNA - TE LO DO IO IL DISTANZIAMENTO: CENTINAIA DI MEMBRI DI GANG DI EL SALVADOR SPOGLIATI E RADUNATI NEL CORTILE DEL CARCERE, MENTRE LE GUARDIE CARCERARIE PERQUISIVANO LE LORO CELLE (VIDEO). LA MISURA ADOTTATA DOPO I 60 OMICIDI DEL WEEKEND, ORDINATI DAI MEMBRI DELLE SANGUINOSE BANDE MARA SALVATRUCHA E CALLE 18, MOLTI DEI QUALI SONO RECLUSI
LA MIA QUARANTENA CON DILETTA. PARLA DANIELE SCARDINA, AL SECOLO “KING TORETTO”, FIDANZATO CON IL SOGNO PROIBITO DEGLI ITALIANI: “NON CI SIAMO MAI NASCOSTI, CERCHIAMO SOLO DI ESSERE DISCRETI. A ME E DILETTA IN CASA PIACE CUCINARE INSIEME, STARE SUL DIVANO E GUARDARE FILM. IN QUESTO PERIODO CI STIAMO CONOSCENDO AL 100%. LEI MI VIZIA…” - "IL MATRIMONIO? NO, MEGLIO NON PARLARNE” – IL PUGILE SARA’ NEL CAST DI ‘BALLANDO’- VIDEO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
AL MARE COL NUMERETTO - A OSTIA SI PENSA A TURNI DI 4 ORE DA PRENOTARE IN ANTICIPO, CON LE SPIAGGE LIBERE AFFIDATE A PRIVATI PER FILTRARE GLI ACCESSI. AVRANNO PRIORITÀ DISABILI, ANZIANI, FRAGILITÀ E FAMIGLIE NUMEROSE. E SE UNO VA IN SPIAGGIA PARECCHI GIORNI DI SEGUITO, POTREBBE ESSERE COSTRETTO A LASCIARE IL POSTO A QUALCUNO CHE NON CI È ANCORA ANDATO
GLI ORMONI DELLA SALVEZZA? NEGLI USA ALCUNI RICERCATORI DI NEW YORK E LOS ANGELES STANNO TRATTANDO I PAZIENTI MASCHI MALATI DI CORONAVIRUS CON ESTROGENI E PROGESTERONE, OVVERO GLI ORMONI PRODOTTI IN MAGGIORE QUANTITÀ NELLE DONNE – ALLA LUCE DEL FATTO CHE LE DONNE SI AMMALANO MENO GRAVEMENTE, I MEDICI SPERANO DI RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO DEGLI UOMINI, PREVENENDO DANNOSE…