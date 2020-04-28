FLASH! MA CHI E' BERTOLINO O FELICE CACCAMO? IL COMICO DUETTA CON ENRICO LETTA SU FACEBOOK E IRONIZZA SU PAOLO FOX: "AVEVA DETTO CHE LA PRIMA METÀ DELL’ANNO SAREBBE ANDATA BENISSIMO. ORA È EMIGRATO COME EDMONDO FABBRI DOPO LA COREA NEL 1966” – COSA NE SARA’ DEGLI SPETTACOLI TEATRALI? IL COMICO RICORDA CHE BISOGNERA’ ASPETTARE, FORSE, UN ANNO...

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