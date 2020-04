LA MIA QUARANTENA CON DILETTA. PARLA DANIELE SCARDINA, AL SECOLO “KING TORETTO”, FIDANZATO CON IL SOGNO PROIBITO DEGLI ITALIANI: “NON CI SIAMO MAI NASCOSTI, CERCHIAMO SOLO DI ESSERE DISCRETI. A ME E DILETTA IN CASA PIACE CUCINARE INSIEME, STARE SUL DIVANO E GUARDARE FILM. IN QUESTO PERIODO CI STIAMO CONOSCENDO AL 100%. LEI MI VIZIA…” - "IL MATRIMONIO? NO, MEGLIO NON PARLARNE” – IL PUGILE SARA’ NEL CAST DI ‘BALLANDO’- VIDEO