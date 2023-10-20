FLASH! MA ORA GIAMBRUNO CHE FARA'? TORNERA' A SCRIVERE SUL "TEMPO" DI ANGELUCCI FIRMANDOSI ARMANDO MAGRO? INTANTO UNA MAGRA GIGANTESCA L'HA FATTA...-
FLASH! MA ORA GIAMBRUNO CHE FARA'? TORNERA' A SCRIVERE SUL "TEMPO" DI ANGELUCCI FIRMANDOSI ARMANDO MAGRO? INTANTO UNA MAGRA GIGANTESCA L'HA FATTA...-
FLASH! - PARE CHE "STRISCIA LA NOTIZIA" ABBIA ALTRI VIDEO (PEGGIORI PER ANDREA GIAMBRUNO) MA ANTONIO RICCI HA DECISO DI NON MANDARLI PIÙ IN ONDA. COME MAI? AH, NON SAPERLO...COSA TIENE NEL CASSETTO IL PAPA' DI "STRISCIA"?
FLASH! – ANDREA GIAMBRUNO FUORI ANCHE DA MEDIASET: DOVRÀ DIRE ADDIO AL “DIARIO DEL GIORNO” - MA IL REGOLAMENTO DEI CONTI DEI FRATELLI BERLUSCONI CON LA FU DUCETTA DEL “DIO, PATRIA E FAMIGLIA” NON FINISCE QUI… (CHISSÀ SE RIPETEREBBE OGGI A SILVIO BERLUSCONI “IO NON SONO RICATTABILE”…)
FLASH! - IL “VAFFA” A GIAMBRUNO DI “IO SO’ GIORGIA” (E C’HO LE CORNA) BOCCIATO DAI PALAZZI DEL POTERE ROMANO: “NON PUOI DEFINIRE RIDUTTIVAMENTE “RELAZIONE” QUANDO HAI FATTO UN FIGLIO. O COMUNQUE NON PUÒ CHI SBANDIERA IL VESSILLO DELLA FAMIGLIA TRADIZIONALE...”
DAGOREPORT! – LA DUCETTA DEVE DECIDERE DA CHE PARTE STARE, E LO DEVE FARE ORA: DOPO LA DISFATTA DEGLI SPAGNOLI DI VOX, LA SCONFITTA DEGLI ALLEATI POLACCHI DEL PIS, OLTRE CHE A FARLA INCAZZARE, L’HA LASCIATA SENZA UN PIANO B IN EUROPA. CHE FARE? SGANCIARSI DA ECR O VOTARE PER LA RICONFERMA DI URSULA VON DER LEYEN (APPOGGIO ESTERNO)? – IL TEMPO STRINGE: IL RISIKO DELLE ALLEANZE È PARTITO, E ALL’ORIZZONTE CI SONO I GIUDIZI DELLE AGENZIE DI RATING E QUELLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA FINANZIARIA. A BRUXELLES SONO GIÀ PRONTI CON LA MATITA ROSSA PER I RILIEVI SU DEBITO E DEFICIT – L’INCOGNITA MES (LEGA CONTRO) E I DUBBI SULLA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ
DAGOREPORT – IL RAPPORTO TRA MATTARELLA E GIORGIA MELONI È AI MINIMI STORICI: IL CAPO DELLO STATO È RIMASTO BASITO DALLA DECISIONE DI NON ACCETTARE EMENDAMENTI DI MAGGIORANZA ALLA LEGGE DI BILANCIO DECISA DALLA DUCETTA - UN "QUI COMANDO IO!" CHE ESPROPRIA IL PARLAMENTO DELLE SUE PREROGATIVE, SULLA LEGGE PIU' IMPORTANTE DELL'ANNO E CHE RIDUCE SENATORI E DEPUTATI A BURATTINI (ROBA DA VENTENNIO MUSSOLINIANO CHE AVREBBE FATTO FELICE STARACE)