ARTICOLI CORRELATI
FLASH! MADONNA È APPENA USCITA DA PALAZZO PARIGI PER ANDARE AL FORUM DI ASSAGO, PER LA SECONDA TAPPA DEL “CELEBRATION TOUR”, ALLE 20.30. STASERA VUOLE INIZIARE PUNTUALE, A DIFFERENZA DI GIOVEDÌ SCORSO, QUANDO IL LIVE È INIZIATO CON QUASI DUE ORE DI RITARDO (PER COLPA DEL PRE-PARTY DI DONATELLA VERSACE)-
PERCHÉ IL CONCERTO DI MADONNA AL FORUM DI ASSAGO È INIZIATO CON QUASI DUE ORE DI RITARDO? GLI 11MILA FAN, COMPRESO IL POVERO QUASI-90ENNE, GIORGIO ARMANI, NON HANNO DOVUTO ATTENDERE SOLO CHE VERONICA CICCONE SI INFILASSE IL TUTORE ALLA GAMBA, MA SOPRATTUTTO CHE LA SIGNORA DONATELLA VERSACE PORTASSE A TERMINE IL SUO PRE-PARTY – LA STILISTA, CHE AVEVA COME VALLETTI IL DEPUTATO DEL PD, ALESSANDRO ZAN, E MARCO MENGONI, HA DATO UN FESTONE A CASA, LASCIANDO LA MEGA-LIMOUSINE PARCHEGGIATA A BLOCCARE LA STRADA E SCATENANDO L’IRA DEGLI ANZIANI VICINI. DOPO SVARIATI BICCHIERI DI CHAMPAGNE, LA COMITIVA ARCOBALENO-FUCSIA HA RAGGIUNTO IL FORUM DI ASSAGO, E LO SHOW È POTUTO COMINCIARE – C'ERA GABBANA MA NON DOLCE (COME MAI?), E POI ELODIE, MAHMOOD BUFFON E... - L’AFTER-PARTY DI MADONNA: A LETTO IN ALBERGO (PALAZZO PARIGI) SUBITO DOPO IL LIVE, PERCHÉ NON SI REGGEVA IN PIEDI… - VIDEO
UN CALCIO ALLE TASSE! – DAGOREPORT: AL MEF LAVORANO IN GRAN SEGRETO PER RITOCCARE IL DECRETO CRESCITA E CONSENTIRE MAXI SCONTI ANCHE PER I CALCIATORI ACQUISTATI DALL’ESTERO. LA NORMA VERRÀ COPERTA CON LA SCUSA DI FAR RIENTRARE I CERVELLI E FINIRÀ NEL MAXI EMENDAMENTO DEL GOVERNO. FARÀ CONTENTI SOLO I GRANDI CLUB DI SERIE A: IL GOVERNO COME SPIEGHERÀ GLI SCONTI AI PAPERONI DEL PALLONE, DOPO QUESTA MANOVRA?
DAGOREPORT – COME È ANDATO L’INCONTRO TRA GIORGIA MELONI E OLAF SCHOLZ? BENE SULLE QUESTIONI RELATIVE AGLI ESTERI, DIFESA E ECONOMIA. MALE, INVECE, IL CONFRONTO SUL PATTO DI STABILITÀ - SCHOLZ HA TESO UNA MANO, MA SOLO UNA VOLTA CHE L’ITALIA AVRÀ RATIFICATO IL MES. GIORGIA MELONI HA AMMESSO LE SUE DIFFICOLTA’: LEI E’ SEMPRE STATA CONTRARIA, LA LEGA NON VUOLE VOTARE A FAVORE E PORTARE LA RATIFICA IN AULA SIGNIFICHEREBBE APPROVARE IL FONDO SALVA STATI SOLO CON IL SOSTEGNO DELL’OPPOSIZIONE. UN BEL PAPOCCHIO POLITICO - NELLA COMMISSIONE UE CHE VERRÀ, ALLA MELONI PIACEREBBE AVERE FITTO COMMISSARIO ALL’ECONOMIA MA SCHOLZ…
MADONNA SOTTO LA MADUNINA - DAGOREPORT! NON È UN CONCERTO (BASI REGISTRATE E NESSUNA BAND), MA UNA AUTOCELEBRAZIONE FINO A MONUMENTALIZZARSI CON TANTO DI PICCIONE IN TESTA: UNO SHOW SPLENDIDO DI MIX-MEDIA, IN MODALITÀ BILL VIOLA CHE INCONTRA LE CIRQUE DU SOLEIL, LA VIDEOARTE DI NAN JU PAIK A LETTO CON LA POPART - DA VEDERE COME MADONNA BALLA CON UNA GAMBA SOLA, L’ALTRA È STRETTA DA UN TUTORE, E RIESCA A FAR SEMBRARE DONATELLA VERSACE - SALITA SUL PALCO, IMPACCIATISSIMA - UNA VECCHINA CLOCHARD WANNABE-MADONNA… VIDEO
DAGOREPORT - È PARTITA LA MANOVRA REPUBBLICANA PER ABBATTERE DONALD TRUMP: UNA VOLTA FATTO FUORI IL PUZZONE, È IL TURNO DELLA "COMETA" NIKKI HALEY. "GIOVANE", DONNA, DI ORIGINI INDIANE, CONTRO DI LEI BIDEN NON AVREBBE SPERANZE - "SLEEPY JOE" SI GIOCA TUTTO SULLA FINE DELLE GUERRE IN UCRAINA E A GAZA: PER QUESTO HA RIMESSO A POSTO NETANYAHU, E APPARECCHIA UN ACCORDO TRA PUTIN E ZELENSKY. PER CONVINCERE L'EX COMICO UCRAINO A CEDERE CRIMEA E UNA PARTE DEL DONBASS A "MAD VLAD", GLI STATI UNITI SGANCERANNO UN GROSSO CONTRIBUTO ECONOMICO - L'INCONTRO CON XI JINPING E LA "MINACCIA" AL GOVERNO DI KIEV...