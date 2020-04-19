FLASH! MAGALLI DA COMBATTIMENTO DALLA FIALDINI: "ERO IN CLASSE CON MONTEZEMOLO E DRAGHI. UNA GENERAZIONE DI FANNULLONI..." - E POI RICORDA QUELLA VOLTA CHE DIEDE UN CALCIO NEL SEDERE A HEATHER PARISI - "TRA QUALCHE ANNO VOGLIO LASCIARE LA TV E GODERMI LA PENSIONE..." - NESSUNA PAROLA SU ADRIANA VOLPE...

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