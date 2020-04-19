roberta morise magalli i fatti vostri giancarlo magalli giancarlo magalli foto di bacco andrea vianello giancarlo magalli foto di bacco roberta morise magalli i fatti vostri
FLASH! MAGALLI DA COMBATTIMENTO DALLA FIALDINI: "ERO IN CLASSE CON MONTEZEMOLO E DRAGHI. UNA GENERAZIONE DI FANNULLONI..." - E POI RICORDA QUELLA VOLTA CHE DIEDE UN CALCIO NEL SEDERE A HEATHER PARISI - "TRA QUALCHE ANNO VOGLIO LASCIARE LA TV E GODERMI LA PENSIONE..." - NESSUNA PAROLA SU ADRIANA VOLPE...-
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"NESSUNA SCUSA. LEI PIANIFICA DI RAFFORZARE LA CINA GRAZIE AD UN VIRUS CHE HA ESPORTATO" – IL DIRETTORE DEL GIORNALE TEDESCO "BILD" SI RIVOLGE IN UN VIDEO A XI JINPING - IL GOVERNO CINESE, ATTRAVERSO LA SUA AMBASCIATA IN GERMANIA, AVEVA INVIATO UNA LETTERA AL QUOTIDIANO TEDESCO PER CHIEDERE LE SCUSE DA PARTE DEL SUO DIRETTORE CHE NEI GIORNI SCORSI AVEVA AFFERMATO CHE LA CINA AVREBBE DOVUTO PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEI DANNI PROVOCATI DAL CORONAVIRUS NEL MONDO... - VIDEO
SIAMO "MES" MALE – CONTE CONTESTA LA LINEA CONTRARIA AI BOND COMUNI TENUTA FINORA DA BERLINO. "IL MES HA UNA BRUTTA FAMA, NON DIMENTICHIAMO LA GRECIA. L’UE HA BISOGNO DEI TITOLI COMUNI. LA GERMANIA CONTRARIA? IL SUO BILANCIO COMMERCIALE VIOLA LE REGOLE ED È UN FRENO PER L’EUROPA. “. ANCHE L’OLANDA, LA PRIMA GRANDE OPPOSITRICE AGLI EUROBOND, “CON IL SUO DUMPING FISCALE ATTRAE MIGLIAIA DI MULTINAZIONALI”…
UBI BANCA CHIAMA LO STRANIERO. MA SBAGLIA INDIRIZZO - PER CONTROBATTERE ALL’OPS DI BANCA INTESA, E SALVARE SE STESSO E I SUOI RISICATI “PATTISTI, L’AD DI UBI VITTORIO MASSIAH AVREBBE BUSSATO ALLA PORTA DEL CRÉDIT AGRICOLE. PURTROPPO L’ISTITUTO FRANCESE EVITA AZIONI OSTILI, SOPRATTUTTO CONTRO GLI STORICI ALLEATI DI BANCA INTESA
DATECI UN TAGLIO! – SE VOLETE TAGLIARVI I CAPELLI EVITANDO DISASTRI SEGUITE I CONSIGLI DELL’ESPERTO GREGORY DE MITRI CHE SPIEGA COME POTER DARE UNA SPUNTATINA – BASTA ARMARSI DI UN RASOIO ELETTRICO E DI UN PAIO DI FORBICI PER CAPELLI E SEGUIRE PASSO DOPO PASSO LE ISTRUZIONI PER… - VIDEO
LA GUERRA DEL CALCIO - DIACONALE ATTACCA ANCHE MALAGÒ: “LUI E CELLINO HANNO UNA CONCEZIONE DA MARCHESI DEL GRILLO” - IL PORTAVOCE DELLA LAZIO TIRA IN BALLO IL NUMERO UNO DEL CONI: "ANNULLAMENTO DEL CAMPIONATO? DA CAPIRE CHI LO HA SUGGERITO. SPERIAMO CHE MALAGÒ NON PENSI DI DELEGARE QUESTO COMPITO AD UN GOVERNO CHE HA COLORI AMICI…” - CELLINO E' STATO COLPITO DA CORONAVIRUS...
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
MA INSOMMA, QUANTE PERSONE SONO MORTE DI CORONAVIRUS? L'ISTAT DIFFONDE I NUMERI DEI DECESSI IN ITALIA TRA IL 1 MARZO E IL 4 APRILE, CONFRONTATI CON IL PERIODO 2015/19. ALL'INIZIO SEMBRA CHE CI SIA IL 20% DI MORTI IN PIÙ. IN REALTÀ I DATI SONO SOLO DEI 1.689 COMUNI IN CUI I MORTI SONO (ALMENO) IL 20% IN PIÙ. QUINDI IL DATO NON È RAPPRESENTATIVO DI TUTTA L'ITALIA. QUELLO CHE È CERTO È CHE IN CERTI POSTI, TIPO BERGAMO, LA MORTALITÀ È QUINTUPLICATA