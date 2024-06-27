FLASH! - MARIO SECHI, DI RITORNO DALLA REGISTRAZIONE DI “OTTO E MEZZO” DUE SERE FA, ERA ATTOVAGLIATO ALL’HOTEL LOCARNO DI ROMA PER UN APERITIVO CON LA SUA FEDELISSIMA E SODALE RITA LOFANO, DA LUI PROMOSSA DIRETTORE DELL' "AGI"…-
FLASH! - MARIO SECHI, DI RITORNO DALLA REGISTRAZIONE DI “OTTO E MEZZO” DUE SERE FA, ERA ATTOVAGLIATO ALL’HOTEL LOCARNO DI ROMA PER UN APERITIVO CON LA SUA FEDELISSIMA E SODALE RITA LOFANO, DA LUI PROMOSSA DIRETTORE DELL' "AGI"…-
DAGOREPORT – CON L’INTERVISTA AL “CORRIERE DELLA SERA”, MARINA BERLUSCONI HA MOLLATO UNO SGANASSONE A GIORGIA MELONI, MA SOPRATTUTTO AD ANTONIO TAJANI. LA CAPA DI MONDADORI, AZIONISTA DI MAGGIORANZA, INSIEME AI FRATELLI, DI FORZA ITALIA, HA MANDATO UN SEGNALE INEQUIVOCABILE AL SUO “AMMINISTRATORE DELEGATO”: BASTA INGINOCCHIARSI ALLA DUCETTA E A FRATELLI D’ITALIA, RICONQUISTIAMO UNA NOSTRA DIMENSIONE AUTONOMA, TORNANDO A QUELLA IDENTITÀ DI PARTITO MODERATO E LIBERALE CHE AVEVA IN MENTE MIO PAPÀ… - MESSAGGIO RECEPITO: NEL POMERIGGIO TAJANI HA LASCIATO LA SEDIA VUOTA AL SENATO: NON SI È PRESENTATO PER ASSISTERE ALLA REPLICA DELLE COMUNICAZIONI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO… - LA PRECISAZIONE: "TAJANI È ARRIVATO IN RITARDO PERCHÉ VOTAVA ALLA CAMERA E AVEVA AVUTO UNA CONFERENZA STAMPA SULLA SICILIA..."
DAGOREPORT - GABRIEL ATTAL VINCE IL DUELLO TV CON IL GALLETTO LEPENISTA BARDELLA - LA PROSPETTIVA PIÙ CREDIBILE, AL MOMENTO: IL 7 LUGLIO MARINE LE PEN NON AVRÀ LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, E MACRON DOVRÀ CONVINCERSI A SCENDERE A COMPROMESSI CON I SOCIALISTI HOLLANDE-GLUCKSMANN, SENZA QUEL SINISTRATO ANTISEMITA DI MELENCHON – SARA' O UN GOVERNO DI LARGHE INTESE SOCIALISTI-MACRONISTI, O UN ESECUTIVO TECNICO CON UN DRAGHI FRANCESE - VIDEO
FLASH! - FIAMME GIALLE IN FIAMME: IL GENERALE FRANCESCO GRECO SI “RIBELLA” AL CAPO SUPREMO DELLA GUARDIA DI FINANZA, ANDREA DE GENNARO, CHE VOLEVA SPEDIRLO AL COMANDO AERONAVALE CENTRALE ROMA - AL POSTO DELL’IRRIDUCIBILE GRECO, CHE PUNTAVA A UN COMANDO APICALE COME L’INTERREGIONALE ROMA (MANTOVANO VIGILA), E’ STATO DESIGNATO GIUSEPPE GERLI MENTRE ANTONINO MAGGIORE VIENE DESTINATO ALL’INTERREGIONALE DELL’ITALIA SUD OCCIDENTALE PALERMO…
DAGOREPORT - PER NETANYAHU LA STRATEGIA È SEMPRE LA STESSA: FINCHÉ C’È GUERRA, C’È SPERANZA - IL PREMIER ISRAELIANO, DOPO LA SBERLA RIFILATAGLI DALLA CORTE SUPREMA, CHE HA OBBLIGATO ALLA LEVA ANCHE GLI ULTRAORTODOSSI, ALZERÀ ANCORA L’ASTICELLA E, PER NON FAR CADERE IL GOVERNO, APRIRÀ IL FRONTE DEL NORD DICHIARANDO GUERRA A HEZBOLLAH, IN LIBANO - UN CONFLITTO DEVASTANTE, CONSIDERANDO CHE LE MILIZIE FILO IRANIANE DI BEIRUT, HANNO UN ARSENALE DA 300MILA MISSILI (ALTRO CHE HAMAS) – ETTORE SEQUI: “L’INTERESSE ‘TATTICO’ DI NETANYAHU SEMBRA CONFLIGGERE CON L’INTERESSE STRATEGICO DI SICUREZZA DI ISRAELE…”
DAGOREPORT – BIDEN RACCOGLIE POCHI FONDI MA HA IL SOSTEGNO DEGLI ANTI-TRUMP REPUBBLICANI E DELLA SILICON VALLEY (IN CHIAVE ANTI-MUSK) – TRUMP HA DUE COLPI A EFFETTO DA GIOCARE: IL SUO PROGRAMMA E IL NOME DEL SUO VICE (IL MODERATO JD VANCE), ANNUNCI CHE POSSONO SPOSTARE VOTI – L'EFFETTO-SORPRESO DI “SLEEPY JOE” PER GUADAGNARE CONSENSI: LA TREGUA IN MEDIORIENTE E L’INIZIO DEL NEGOZIATO SULL’UCRAINA – IL DOPPIO GIOCO DI RUPERT MURDOCH: HA PRESO LE DISTANZE DA TRUMP MA LASCIA CHE I SUOI MEDIA LO SOSTENGANO MENTRE IL "WALL STREET JOURNAL" E' TORNATO TRUMPIANO...