allungamento soap a discapito di pomeriggio5 allungamento soap a discapito di pomeriggio5
FLASH! - MEDIASET PROVA A DARE UNA SPINTARELLA ALLA "MAGA MERLINO": CANALE5 ALLUNGA DI 5 MINUTI LA SOAP CHE PRECEDE "POMERIGGIO 5". L'OBIETTIVO È DARE UN TRAINO ANCORA PIÙ ALTO ALLA TRASMISSIONE DI MYRTA DOPO L'ENNESIMO TRACOLLO: IERI “LA PROMESSA” HA OTTENUTO UN OTTIMO 20.6%, CHE LEI HA PRATICAMENTE DIMEZZATO IN UN’ORA, FINENDO SOTTO IL MILIONE DI SPETTATORI (SHARE DEL 16,1-13-10,7%) – PIER SILVIO BERLUSCONI NON SA PIÙ COSA INVENTARSI PER SALVARSI LA FACCIA, DOPO AVER CANCELLATO LA STRISCIA POMERIDIANA DEL “GRANDE FRATELLO” PER FAR PARTIRE LA MERLINO PRIMA DELLA “VITA IN DIRETTA” DI MATANO (IERI AL 21.8%)-
IL TITO NELLA PIAGA - MA “IL FOGLIO”, CHE HA PROMOSSO UNA FIACCOLATA IN DIFESA DI ISRAELE SOTTO L’ARCO DI TITO, SA DI AVER SCELTO IL MONUMENTO PIÙ SBAGLIATO? LO SANNO QUELLI DEL “FOGLIO” CHE L'ARCO FU ERETTO IN MEMORIA DELLA VITTORIA ROMANA SUGLI EBREI COMBATTUTA DA TITO IN TERRA PALESTINESE? L’HANNO VISTA I ‘’FOGLIANTI’’ LA SCENA PIÙ EMBLEMATICA DELL’INTERO MONUMENTO: I SOLDATI ROMANI CHE, USCENDO DAL TEMPIO DI GERUSALEMME, TRASPORTANO I TROFEI CONQUISTATI (TRA I QUALI IL FAMOSO CANDELABRO A SETTE BRACCIA E LE TROMBE D'ARGENTO)? - IL GIORNO DELL’ARRIVO DI TITO A GERUSALEMME È TUTTORA RICORDATO NELLA TRADIZIONE EBRAICA CON IL GIORNO DI LUTTO E DIGIUNO DENOMINATO TISHA BEAV…
DAGOREPORT! LA MOSSA DI ANTONIO TAJANI PER PUNTELLARE LA SUA REGGENZA IN FORZA ITALIA E’ RIPORTARE ALL’OVILE AZZURRO LETIZIA MORATTI DOPO LA SBANDATA DI “MESTIZIA” PER RENZI E CALENDA – CON LEI TAJANI RISPOLVERA L’ANIMA LIBERALE DEL PARTITO MA SOPRATTUTTO PUNTA A BLINDARE IL VERTICE DI FI CON UN TICKET (LUI SEGRETARIO E LADY MORATTI ALLA PRESIDENZA) A CUI NESSUNO PUO’ DIRE DI NO. MEN CHE MENO “KISS ME LICIA” RONZULLI…
FLASH – IL VERTICE VIRTUALE DI JOE BIDEN CON MELONI, MACRON, SCHOLZ E SUNAK È STATA UNA PRESA DI CONTATTO. IL PRESIDENTE AMERICANO HA VOLUTO PARLARE CON GLI ALLEATI DEL CAOS IN ISRAELE, SENZA PERÒ VOLER SCAMBIARE INFORMAZIONI SENSIBILI CON GLI ALTRI LEADER, DI CUI NON SI FIDA. ALLA FINE C’È STATO UN EQUILIBRIO SULLA VOLONTÀ DI EVITARE DICHIARAZIONI O ATTI CHE POSSANO FAVORIRE UN’ESCALATION – ALLE 19 ORE ITALIANE “SLEEPY JOE” TERRÀ UN DISCORSO…
DAGOREPORT! MENTRE MELONI E SALVINI SONO PIÙ IMPEGNATI A FARSI I DISPETTI CHE A GOVERNARE, GLI ANALISTI FINANZIARI AMERICANI HANNO SEGNATO IL PUNTO DI SVOLTA: SE LO SPREAD, LO SCARTO TRA BTP E BUND, ARRIVA A 250 PUNTI, PARTIRÀ UNA COLOSSALE VENDITA DI TITOLI ITALIANI - LE BANCHE D’AFFARI, GLI INVESTITORI E LE BORSE SONO IN ALLERTA, CON I NERVI A FIOR DI PELLE PER LA GUERRA RUSSO-UCRAINA, GLI STATI UNITI ENTRATI IN UNA TURBOLENTA CAMPAGNA PRESIDENZIALE, L’UNIONE EUROPEA CHE STA MOSTRANDO IL SUO VUOTO DI AUTORITÀ INTERNO E LA DEBOLEZZA AI CONFINI (UNGHERIA E POLONIA). IN TALE SCENARIO, È RIESPLOSO IL CONFLITTO TRA ISRAELIANI E PALESTINESI DI HAMAS, CON LA PARTECIPAZIONE DELL'INTELLIGENCE DI IRAN, RUSSIA, CINA E IL FALLIMENTO DEL MOSSAD ISRAELIANO CHE NON HA PREVISTO L'ATTACCO - E QUANDO ARRIVANO I TEMPI DURI, I MERCATI SCARICANO I PAESI PIÙ DEBOLI. COME L’ITALIA...
GIUSEPPE CONTE SE NE SBATTE DELLE ELEZIONI REGIONALI: IL SUO UNICO OBIETTIVO E’ SORPASSARE IL PD DI ELLY SCHLEIN ALLE ELEZIONI EUROPEE DOVE SI VOTERÀ CON IL PROPORZIONALE - L’AVVOCATO CON LA POCHETTE SOGNA DI DIVENTARE IL LEADER DEL CENTROSINISTRA – IN PIEMONTE CHIARA APPENDINO SPINGE PER TROVARE UN ACCORDO COL PD PER UN TICKET CON CHIARA GRIBAUDO. E I SONDAGGI INCORAGGIANO L’INTESA: IL "CAMPO LARGO" SAREBBE UN PUNTO SOPRA AL CENTRODESTRA - MA CONTE ALLE MANOVRE SOTTO LA MOLE NON DA' ASCOLTO…