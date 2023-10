11 ott 2023 15:42

FLASH! - MEDIASET PROVA A DARE UNA SPINTARELLA ALLA "MAGA MERLINO": CANALE5 ALLUNGA DI 5 MINUTI LA SOAP CHE PRECEDE "POMERIGGIO 5". L'OBIETTIVO È DARE UN TRAINO ANCORA PIÙ ALTO ALLA TRASMISSIONE DI MYRTA DOPO L'ENNESIMO TRACOLLO: IERI “LA PROMESSA” HA OTTENUTO UN OTTIMO 20.6%, CHE LEI HA PRATICAMENTE DIMEZZATO IN UN’ORA, FINENDO SOTTO IL MILIONE DI SPETTATORI (SHARE DEL 16,1-13-10,7%) – PIER SILVIO BERLUSCONI NON SA PIÙ COSA INVENTARSI PER SALVARSI LA FACCIA, DOPO AVER CANCELLATO LA STRISCIA POMERIDIANA DEL “GRANDE FRATELLO” PER FAR PARTIRE LA MERLINO PRIMA DELLA “VITA IN DIRETTA” DI MATANO (IERI AL 21.8%)