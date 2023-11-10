FLASH! - MEJO DI BOMBOLO E PIERINO. BIANCA BERLINGUER: “SCALARE. SCOLPIRE. SCRIVERE. SONO LE TRE S PER CUI LEI VIVE”. MAURO CORONA: “NO, C’È UN ALTRO VERBO ANCORA, E COMINCIA SEMPRE CON LA S”. ( È SEMPRE CARTABIANCA, RETE4) - DA “REPUBBLICA”-
FLASH! - MEJO DI BOMBOLO E PIERINO. BIANCA BERLINGUER: “SCALARE. SCOLPIRE. SCRIVERE. SONO LE TRE S PER CUI LEI VIVE”. MAURO CORONA: “NO, C’È UN ALTRO VERBO ANCORA, E COMINCIA SEMPRE CON LA S”. ( È SEMPRE CARTABIANCA, RETE4) - DA “REPUBBLICA”-
FLASH! - L'INCONTRO A SAN FRANCISCO TRA JOE BIDEN E XI JINPING, DECISIVO PER DISCUTERE IL FUTURO DELL'UCRAINA, PREVISTO PER DOMANI, È STATO RINVIATO A MERCOLEDÌ - I LEADER DELLE DUE POTENZE, CON OGNI PROBABILITÀ, VOGLIONO ASPETTARE DI VEDERE L'ESITO DELL'ALTRO INCONTRO, DOMANI A RIAD, TRA I DUE “NEMICI” STORICI, IL PRINCIPE SAUDITA MOHAMMED BIN SALMAN E IL PRESIDENTE IRANIANO, EBRAHIM RAISI. UN FACCIA A FACCIA BASILARE PER TROVARE UNA VIA D'USCITA AL CONFLITTO TRA ISRAELE E PALESTINESI...
DAGOREPORT! - FIATO ALLE TROMBETTE, LA BATTAGLIA DI VIALE MAZZINI È INIZIATA! E’ SALTATO L’INCIUCIO TRA L’ARDITO DEL COLLE OPPIO GIAMPAOLO ROSSI E IL PIDDINO TRASVERSALE MARIO ORFEO - PESSIMO SEGNALE PER IL FUTURO DI TELE-MELONI SE IL MULTIFORME ORFEO SI ALLEA CON L’ETERNO BUONSENSO DEMOCRISTIANO DELL’AD ROBERTO SERGIO - AD ORFEO È BASTATO UN DISASTROSO PINO INSEGNO PER CAPIRE CHE ROSSI È DESTINATO A SBATTERE. E LA DUCETTA COMINCIA A SBUFFARE: MA ‘STO ROSSI NON È QUELLO CHE DOVEVA RIVOLTARE LA RAI COME UN CALZINO? - NELLA LOTTA PER IL POTERE TRA IL MELONCINO ROSSI E SERGIO (SOSTENUTO DA SALVINI), RONZA BRUNO VESPA, PRIMO GRAN VISIR RAI, TEMUTISSIMO DA TUTTI, CONSIGLIERE ASCOLTATISSIMO DELLA DUCETTA (VEDI LA STRISCIA DOPO IL TG). AMORE CHE BRU-NEO RICAMBIA DANDO ALLE STAMPE UN LIBRO CHE FA IMPALLIDIRE QUELLO DI SALLUSTI PER MELONISMO SENZA LIMITISMO (IERI VESPA SI E’ SUPERATO SPARANDO UN DOPPIO FAZZOLARI SU RAI1: PRIMA A ‘CINQUE MINUTI’ E POI SU ‘PORTA A PORTA’)
FLASH! – SUL PATTO DI STABILITÀ LA DUCETTA VA ALLO SCONTRO: È MEGLIO UN RITORNO AL VECCHIO PATTO DEL 3% CHE IL VIA LIBERA AD UNO NUOVO CON REGOLE TROPPO PENALIZZANTI SUL DEFICIT. LA FLESSIBILITÀ DI SFORARE IL PATTO FINO AL 4% SARÀ INFATTI DECISA DALLA COMMISSIONE DI URSULA, PAESE PER PAESE IN BASE AL DEFICIT, E MELONI TEME CHE BRUXELLES SI ACCANISCA SULL’UNICO GOVERNO EUROPEO CHE ANCORA NON HA RATIFICATO IL MES (L’ITALIA) - ORA SARANNO DOLORI PER L’APPROVAZIONE DELLA FINANZIARIA CHE SUPERA ABBONDANTEMENTE IL 3%, DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA...
DAGOREPORT – CHE CE FAMO CON 'STA STRISCIA DI GAZA? PER BIDEN DEVE DIVENTARE UNA PROVINCIA DELLA CISGIORDANIA, SOTTO LA "SUPERVISIONE" DELL’EGITTO E DELLA GIORDANIA – MA TUTTO E' INUTILE, FINCHÉ NETANYAHU E I SUOI MINISTRI ESTREMISTI SONO AL POTERE – LA DIPLOMAZIA SI MUOVE: SABATO SONO PREVISTI L’INCONTRO XI JINPING-BIDEN A SAN FRANCISCO E UN NUOVO PROCLAMA DEL LEADER HEZBOLLAH; DOMENICA IL VERTICE DEI SAUDITI CON L’IRAN – BIDEN IN BAMBOLA: LA GUERRA LO FA CROLLARE NEI SONDAGGI – SE PUTIN RIAPRE AL DIALOGO CON GLI USA, ZELENSKY PERDE CONSENSI IN PATRIA...
L’ALBANIA È ROBA MIA: AL GOVERNO E A BRUXELLES, NESSUNO SAPEVA DELL’ACCORDICCHIO TRA MELONI E RAMA PER LA GESTIONE DEI MIGRANTI (L'AMBASCIATORE ITALIANO A TIRANA, PRESENTE AL TRATTATO, COSTRETTO AL SILENZIO!) – TAJANI E SALVINI DEBBONO ABBOZZARE PER NON APPARIRE QUELLO CHE SONO: DUE ALLEATI DI GOVERNO CHE NON CONTANO UN CAZZO - LA DUCETTA PUO' CONTINUARE A INVENTARSI "MEZZO DI DISTRAZIONE DI MASSA" (DALLA RIFORME COSTITUZIONALI AL TRASLOCO MIGRANTI IN ALBANIA) MA ENTRO IL 31 DICEMBRE L'ASPETTA AL VARCO L’EUROPA: IL PIL E' FERMO, IL PNRR NON VA AVANTI E SENZA LA RATIFICA MES LO SCONTRO CON BRUXELLES SARA' INEVITABILE: SENZA LA FIRMA DEL GOVERNO ITALIANO (HA FIRMATO PURE ORBAN), DAL 1 GENNAIO 2024, IL SISTEMA BANCARIO DELL'UNIONE EUROPEA SARA' SENZA PARACADUTE – L’OPPOSIZIONE, DA ELLY SCHLEIN A PEPPINIELLO CONTE, E' SOLO CHIACCHIERE E DISTINTIVO (MAI UNA PROPOSTA ALTERNATIVA ALLE CAZZATE DI MELONI, ZERO) - SE ROMA L'ASPETTA SULLA RIVA DEL FIUME, A MILANO L’ANTI-MELONISMO E' SCOPPIATO...