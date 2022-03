RUSSIA NEL CAOS - LA SANZIONE CONTRO LA BANCA CENTRALE DI MOSCA È UNA BOMBA SOTTO IL SEDERINO DI PUTIN: L’ISTITUTO NON PUÒ EFFETTUARE NESSUNA OPERAZIONE SUI MERCATI OCCIDENTALI, NON PUÒ VENDERE TITOLI, NÉ ORO - LA BANCA DI RUSSIA HA PROVATO LA FURBATA TENTANDO DI SPOSTARE GLI ASSET IN PARADISI FISCALI, MA È STATA BLOCCATA DAGLI USA - E QUANDO ARRIVERÀ LA LISTA UE DELLE BANCHE RUSSE BANDITE DA SWIFT, SARÀ UN'ALTRA BATOSTA PER "MAD VLAD"