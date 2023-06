30 giu 2023 16:16

FLASH - È MORTO A 89 ANNI ALAN ARKIN: L'ATTORE E REGISTA STATUNITENSE AVEVA VINTO IL PREMIO OSCAR COME MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA NEL 2007 PER "LITTLE MISS SUNSHINE". DI RECENTE, ERA TORNATO ALLA RIBALTA GRAZIE ALLA SERIE COMEDY NETFLIX "IL METODO KOMINSKY" - L'ANNUNCIO DEI FIGLI: "NOSTRO PADRE ERA UNA FORZA DELLA NATURA UNICA, SIA COME ARTISTA, SIA COME UOMO"