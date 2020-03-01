FLASH! È MORTO MAX VON SYDOW: UNO DEGLI ATTORI PREFERITI DI INGMAR BERGMAN ("IL SETTIMO SIGILLO"), FAMOSO PER IL RUOLO DI PADRE LANKESTER MERRIN NE "L'ESORCISTA" AVEVA 90 ANNI ED È SCOMPARSO NELLA SUA CASA IN FRANCIA-
FLASH! È MORTO MAX VON SYDOW: UNO DEGLI ATTORI PREFERITI DI INGMAR BERGMAN ("IL SETTIMO SIGILLO"), FAMOSO PER IL RUOLO DI PADRE LANKESTER MERRIN NE "L'ESORCISTA" AVEVA 90 ANNI ED È SCOMPARSO NELLA SUA CASA IN FRANCIA-
POSTA! - DOPO LA CHIUSURA DEI TRIBUNALI E LA RIVOLTA DELLE CARCERI, DA CHI VERRÀ GIUDICATO E DOVE VERRÀ INCARCERATO CHI VIOLA I DIVIETI DELLE ZONE ROSSE? - ZAIA: "A SCHIAVONIA PRIMO NATO DOPO LA RIAPERTURA". VISTO? INVECE DI SOCIALIZZARE STATE A CASA A TROMBARE. NON RISCHIATE LA VITA E NASCE QUALCOSA DI BUONO…
“BISOGNA FERMARE CAMPIONATO, PERICOLOSO CONTINUARE” – “BAFFO” MAZZOLA A ‘UN GIORNO DA PECORA’: BALOTELLI LA PENSA COME ME? CHE DICA UNA COSA GIUSTA È STRANO MA STAVOLTA HA RAGIONE - E POI PROPONE AI CALCIATORI DI DECURTARSI IL 5% DELLO STIPENDIO E DI DEVOLVERLO A RICERCA E OSPEDALI:LO FACEMMO ANCHE NOI PER DARE IL NOSTRO CONTRIBUTO DOPO L'ALLUVIONE DI FIRENZE” . LA STILETTATA A CONTE
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO