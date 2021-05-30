gabriele muccino foto di bacco ROBERTO BURIONI IN Vaccini. 9 lezioni di scienza di Elisabetta Sgarbi vaccino burioni
FLASH! MUCCINO-BURIONI, CHE SCAZZO SU TWITTER! IL REGISTA: "PASSATA QUESTA PANDEMIA, AVRÒ NAUSEA NEL VEDERE UN VIROLOGO O “PSEUDO” IN TV. CON LA LORO IRREFRENABILE E CONTRADDITTORIA ANSIA DA PROTAGONISMO HANNO CONFUSO UN POPOLO INTERO TOGLIENDO PROPRIO ALLA SCIENZA E A QUEI POCHI DI LORO AFFIDABILI, LA COSA PIÙ SACROSANTA: LA CREDIBILITÀ" – LA REPLICA DI BURIONI-
gabriele muccino foto di bacco ROBERTO BURIONI IN Vaccini. 9 lezioni di scienza di Elisabetta Sgarbi vaccino burioni
"SONO 5 ANNI CHE NON SENTO BERLUSCONI, L’HO AMATO TANTO, VOLEVO UN FIGLIO DA LUI”- BOMBASTICA INTERVISTA DELLA FAGNANI ALL’APE REGINA SABINA BEGAN: “HO DETTO CHE ERA COLPA MIA DELLE FESTE A CASA DEL CAV PERCHÉ…” – LE BOTTE DEL PADRE, IL TENTATO SUICIDIO, LA DROGA (“FANTASTICA. UNA VOLTA HO PRESO TALMENTE TANTA COCA CHE…”), IL RAPPORTO SAFFICO CON UNA RAGAZZA TEDESCA, LA GELOSIA (“DIEDI UN MORSO A UNA RAGAZZA SUL SENO, GLI STACCAI QUASI UN CAPEZZOLO, SILVIO…”) E IL TRAPPOLONE EROTICO A BOCCHINO – L’ISLAM E LA REAZIONE ALLA DOMANDA SULLA “BURINAGGINE DELLE CENE ELEGANTI"... - DANDOLO: "SIAMO OLTRE. L'AUTOCOMBUSTIONE DI UN'EPOCA CHE SI E' SCHIANTATA SUL RESIDENCE DELLE..." - VIDEO
DALL’INCONTRO D’ALEMA-DRAGHI ALLE MOSSE DI RENZI E LEGA, TRAVAGLIO SQUADERNA IN UN SAGGIO MANOVRE, TRAME, INGUACCHI CHE HANNO PORTATO ALLA FINE DEL CONTE 2- SECONDO IL MAGO DALEMIX DRAGHI LO SONDO’ PER SUCCEDERE A CONTE E GLI PARLÒ MALE DEL GOVERNO DELL' AVVOCATO. MA LA VERSIONE DEL PREMIER E’ DIFFERENTE – GIA’ NEL 2019, LA LEGA SAPEVA: "RENZI FARÀ CADERE CONTE". E SI CONOSCEVA ANCHE IL MOVENTE…
EPPUR MI SON SCORDATO DI TELCO - IL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI CONTINUA NEL SUO DECLINO SENZA FINE, CON UN ULTERIORE CALO DEI RICAVI ATTORNO AL 5% E PREZZI E TARIFFE IN DISCESA - LA CRISI STA COLPENDO SOPRATTUTTO I PIÙ GRANDI MENTRE LASCIA DEI MARGINI A CHI È SUL MERCATO CON STRUTTURE PIÙ SNELLE - L'ULTIMO TRENO PER IL SETTORE? PUNTARE SUL MONDO BUSINESS: DALLE GRANDI MULTINAZIONALI ALLE PMI. MA PER FARLO BISOGNA INVESTIRE...
"MIA FIGLIA È VIVA, SI TROVA IN BELGIO, L’HO SENTITA L’ALTRO IERI" - PARLA IL PADRE DI SAMAN ABBAS, LA 18ENNE PACHISTANA SCOMPARSA NEL NULLA A NOVELLARA, IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DOPO AVER RIFIUTATO UN MATRIMONIO COMBINATO. L'UOMO, SHABBAR ABBAS, CHE È INDAGATO, IN QUESTO MOMENTO SI TROVA IN PAKISTAN INSIEME ALLA MOGLIE – LA SUA VERSIONE NON CONVINCE GLI INQUIRENTI CONVINTI CHE LA RAGAZZA SIA STATA UCCISA…
“SPILLO” AL VELENO – CONTE? NON HO CAPITO PERCHE’ L’INTER HA DECISO DI DARE UNA BUONUSCITA DA 7.5. MILIONI A CHI HA DECISO DI ANDARSENE. QUANDO LASCIAI L’INTER STRACCIAI IL CONTRATTO SENZA PRETENDERE UNA LIRA” – ALTOBELLI SCATENATO SU ALLEGRI, INZAGHI ("MI È SCADUTO. PRIMA HA TROVATO L’ACCORDO CON LOTITO E POI HA FIRMATO PER L’INTER. A ME PIACCIONO LE PERSONE SERIE CHE MANTENGONO LA PAROLA") - "MOURINHO? RISCHIA". ECCO IL MOTIVO…
CAFONALINO – A ROMA STA TORNANDO LA NORMALITÀ: SVIPPATI, MORTI DI FAMA, PREZZEMOLINI E SVOLTAPAGNOTTA DEI PARTY RIEMERGONO DAL LETARGO E SI RITROVANO A SBEVAZZARE AL MAXXI, CHE INAUGURA LA NUOVA STAGIONE - AVVISTATI BEBE VIO, GIAMPIERO INGRASSIA, SONIA BRUGANELLI, ROCCO FASANO, JANE ALEXANDER, MONICA GIANDOTTI E ANCHE IL DEPUTATO FORCHETTONE DI "ITALIA VIVA" LUCIANO NOBILI…
HABEMUS PASS! L’UE HA RAGGIUNTO L’ACCORDO SUL CERTIFICATO DIGITALE CHE DOVREBBE RENDERE I VIAGGI PIÙ FACILI (E SICURI) – SI DOVRÀ PROVARE L'AVVENUTA VACCINAZIONE O LA GUARIGIONE DAL COVID (MA PER ORA NON VALGONO I SIEROLOGICI COME PROVA) – IL REGOLAMENTO ENTRERA’ IN VIGORE DAL PRIMO LUGLIO 2021 E RESTERA’ VALIDO PER UN ANNO. MA COMUNQUE NON SARA’ UNA PRECONDIZIONE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE (ALLORA A CHE SERVE?)
UN CONTO È AVER VOGLIA DE SCOPA', UN ALTRO È ESSERE OSSESSIONATI - SE AVETE QUESTI OTTO SINTOMI SIGNIFICA CHE SOFFRITE DI UN BISOGNO COMPULSIVO D’AMORE FISICO, CHE SI TRADUCE IN UNA DIPENDENZA (E IL LOCKDOWN HA AUMENTATO I CASI): PENSARE TROPPO AL SESSO, FARLO FINO A PROVARE DOLORE, ESCLUDERE ALTRE ATTIVITÀ, SPOSTARE SEMPRE DI PIÙ IL LIMITE, PERDERE IL CONTROLLO E…