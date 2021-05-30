FLASH! MUCCINO-BURIONI, CHE SCAZZO SU TWITTER! IL REGISTA: "PASSATA QUESTA PANDEMIA, AVRÒ NAUSEA NEL VEDERE UN VIROLOGO O “PSEUDO” IN TV. CON LA LORO IRREFRENABILE E CONTRADDITTORIA ANSIA DA PROTAGONISMO HANNO CONFUSO UN POPOLO INTERO TOGLIENDO PROPRIO ALLA SCIENZA E A QUEI POCHI DI LORO AFFIDABILI, LA COSA PIÙ SACROSANTA: LA CREDIBILITÀ" – LA REPLICA DI BURIONI

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gabriele muccino foto di bacco gabriele muccino foto di bacco ROBERTO BURIONI IN Vaccini. 9 lezioni di scienza di Elisabetta Sgarbi ROBERTO BURIONI IN Vaccini. 9 lezioni di scienza di Elisabetta Sgarbi vaccino burioni vaccino burioni

 

 

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"SONO 5 ANNI CHE NON SENTO BERLUSCONI, L’HO AMATO TANTO, VOLEVO UN FIGLIO DA LUI”- BOMBASTICA INTERVISTA DELLA FAGNANI ALL’APE REGINA SABINA BEGAN: “HO DETTO CHE ERA COLPA MIA DELLE FESTE A CASA DEL CAV PERCHÉ…” – LE BOTTE DEL PADRE, IL TENTATO SUICIDIO, LA DROGA (“FANTASTICA. UNA VOLTA HO PRESO TALMENTE TANTA COCA CHE…”), IL RAPPORTO SAFFICO CON UNA RAGAZZA TEDESCA, LA GELOSIA (“DIEDI UN MORSO A UNA RAGAZZA SUL SENO, GLI STACCAI QUASI UN CAPEZZOLO, SILVIO…”) E IL TRAPPOLONE EROTICO A BOCCHINO – L’ISLAM E LA REAZIONE ALLA DOMANDA SULLA “BURINAGGINE DELLE CENE ELEGANTI"... - DANDOLO: "SIAMO OLTRE. L'AUTOCOMBUSTIONE DI UN'EPOCA CHE SI E' SCHIANTATA SUL RESIDENCE DELLE..." - VIDEO

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