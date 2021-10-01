SARINA BIRAGHI sarina biraghi foto di bacco enrico mentana SARINA BIRAGHI
FLASH! CHE SCAZZO A LA7! DOPO IL LANCIO DELLA PRIMA PROIEZIONE SWG CHE DAVA LA RAGGI AL BALLOTTAGGIO SI SCATENANO GLI OSPITI IN STUDIO. "MA CHE DATI CI FATE COMMENTARE!" LA GIORNALISTA DE LA VERITÀ SARINA BIRAGHI MINACCIA DI ANDARSENE. LA TRATTENGONO I FEDELISSIMI MENTANA BOYS LABATE E DE ANGELIS-
PORNAZZI ALLA PUMMAROLA - A NAPOLI SI GIRANO FILM HARD IN UNA VILLETTA DI ISCHIA, TRA COSTI CONTENUTI E ATTORI IMPROVVISATI: SEI GIORNI DI RIPRESE, UN CAMERAMAN CHE POI È ANCHE IL MONTATORE, E 2 MILA EURO DI BUDGET - IL PRODUTTORE MAX BIONDI: "SIAMO RIMASTI SOLO IN QUATTRO O CINQUE CASE DI PRODUZIONE IN ITALIA. DIECI ANNI FA ERANO 50. SIAMO GLI ULTIMI INDIANI. L'INDUSTRIA VA FORTE NEGLI USA, MA QUELLI SO' AMERICANI…" - CHI RECITA NON GUADAGNA MALE: "A CASA MIA LO SANNO CHE FACCIO QUESTO. PARLIAMO DI SOLDI, E I SOLDI SONO IMPORTANTI..."
"HO CHIAMATO NEYMAR ‘CLOCHARD’ PERCHÉ NON ERO CONTENTO DI UN PASSAGGIO...”– KYLIAN MBAPPÉ ESCE ALLO SCOPERTO E PARLA DELLE VICENDE SOTTO LA TORRE EIFFEL, DALLA CONVIVENZA CON MESSI E NEYMAR AL MANCATO TRASFERIMENTO AL REAL MADRID: "PENSAVO CHE LA MIA AVVENTURA AL PSG FOSSE FINITA. QUANDO LA TUA AMBIZIONE È PARTIRE E DEVI RESTARE, NON SEI FELICE” – “NELLA SQUADRA CI STA UNA GERARCHIA STABILITA. ACCETTO DI CORRERE QUANDO MESSI CAMMINA"
CAFONALINO - A 90 ANNI, ENRICO LUCHERINI SALE SUL PALCO E FA IL MATTATORE. DEL RESTO, CHI MEGLIO DELLO "STRESS AGENT" PER RACCONTARE LE STORIELLE DELLE DIVE E DIVETTE E SPIFFERARE LE CHICCHE DELLA DOLCE VITA? - AL RICHIAMO, HANNO RISPOSTO GLI AMICI URSULA ANDRESS, TORNATORE, VERDONE, MARINA CICOGNA, TUTTI GLI SGUARDI SONO STATI PER IL CULO DI CATRINEL MARLON...
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
UNA GENERAZIONE CON LE ROTELLE FUORI POSTO - PIÙ DI UN ADOLESCENTE SU SETTE, TRA I 10 E I 19 ANNI, CONVIVE CON UN DISTURBO MENTALE DIAGNOSTICATO E TRA QUESTI 89 MILIONI SONO RAGAZZI E 77 MILIONI RAGAZZE - UN DISAGIO CHE PORTA QUASI 46 MILA ADOLESCENTI OGNI ANNO A TOGLIERSI LA VITA OGNI ANNO, PIÙ DI UNO OGNI UNDICI MINUTI - E' L'ALLARME DEL RAPPORTO UNICEF