gianrico carofiglio gianrico carofiglio con lilli gruber a otto e mezzo gianrico carofiglio gianrico carofiglio gianrico carofiglio gianrico carofiglio con lilli gruber a otto e mezzo 1 CAROFIGLIO
FLASH! - CONTRARIAMENTE A QUELLO CHE MOLTI IMMAGINANO, UNA CARRIERA LETTERARIA NON È SENZA INCONVENIENTI. LA PRINCIPALE SCOMODITÀ, OLTRE A QUELLA DI DOVERSI SEDERE PER SCRIVERE, È DI PROMUOVERE IL LANCIO DEL PROPRIO VOLUMETTO AL PREMIO STREGA. L'OCCASIONE PER RIFLETTERE SUL LIVELLO DEGLI SCRITTORI CANDIDATI ALLO STREGA 2020 È OFFERTA DAL GROTTESCO TWEET DI GIANRICO CAROFIGLIO, IL BEL TENEBROSO DIVENTATO LA QUINTA GAMBA DEL TAVOLO DI LILLIBOTOX GRUBER-
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IL CINEMA DEI GIUSTI - GIÀ SALUTATO CON CALORE UN ANNO FA A VENEZIA, DOVE VINSE UN PREMIO A ORIZZONTI, "NEVIA", OPERA PRIMA DI NUNZIA DE STEFANO, PRODOTTO DA MATTEO GARRONE, ESCE ORA SU SKY, MENO LANCIATO E AGGRESSIVO DI UN "FAVOLACCE" DEI GEMELLI D'INNOCENZO, MA ALTRETTANTO ISPIRATO ALL'ESTETICA E AGLI UNIVERSI GARRONIANI – VIDEO
“NEL 2012 CI È STATO DETTO CHE CON IL 'WHATEVER IT TAKES' DI DRAGHI SONO STATI “SALVATI” L’EURO E L’EUROPA. SALVATI DA CHE COSA?" – TREMONTI: "QUANTE RIFORME CI SONO STATE IN QUESTI ANNI IN EUROPA? NESSUNA. SI SPERA CHE IL RECOVERY FUND SIA L’EQUIVALENTE DELLA MANNA NELLA BIBBIA. MA... - L’IDEA DEGLI EUROBOND È POSITIVA. LI HO PROPOSTI ANCHE IO" - COME USCIRE DALLA CRISI? UNITÀ TRA POLITICA E POPOLO OPPURE MEGLIO LE URNE"
ALTRO CHE SOLDI FACILI! PER LE BANCHE IN RITARDO SUI PRESTITI ALLE IMPRESE ARRIVA LA STRIGLIATA DI BANKITALIA – QUASI UN MILIONE DI DOMANDE, PROSCIUGATI I FONDI DEL GOVERNO: SERVONO ALTRI 4 MILIARDI INTANTO ANCHE L’ANTITRUST HA ACCESO UN FARO SULLE BANCHE AVVIANDO 4 ISTRUTTORIE E 12 MORAL SUASION – L’ODISSEA DELLE PMI TRA IL MOLOCH BUROCRAZIA E I CRITERI NEBULOSI PER OTTENERE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LIQUIDITA’...
"PER ORA MAROTTA HA FATTO PIU’ DI CONTE" – SCONCERTI: "L’INTER E’ CORRETTA MA SOLO SULLA CARTA. I NERAZZURRI SONO COME QUELLO SCOLARO CHE SA UNA POESIA A MEMORIA MA NON CAPISCE COSA RECITA. PER IL NAPOLI BENE LA DIFESA, DECISIVO OSPINA, BUONI INSIGNE E MERTENS. FINALE DUNQUE JUVE-NAPOLI, IL DERBY DI SARRI"
'GRACIE' AL PORNO LA MIA VITA E’ CAMBIATA – DALLA PISTA ALLE LUCI ROSSE: LA STORIA DELL’EX PILOTA RENEE GRACIE CHE ORA GUADAGNA 11200 EURO AL GIORNO - PRIMA CORREVA IN V8 SUPERCARS, OGGI E’ UNA REGINA DELL’HARD: “È LA SCELTA MIGLIORE DELLA MIA VITA. STO FACENDO UN SACCO DI SOLDI E SOPRATTUTTO MI DIVERTO” - FOTO BOMBASTICHE
CAFONALINO ‘ALDA’ FEDELTÀ – IL PALAZZO RHINOCEROS DELLA FONDAZIONE FENDI RIPRENDE VITA DOPO IL LOCKDOWN CON LA MOSTRA OMAGGIO A PASOLINI “E TU SPLENDI INVECE”, CON LE FOTO DI DINO PEDRIALI – ALL’ANTEPRIMA A INVITI CON TRAMONTO SUL CUPOLONE C’ERANO NINETTO DAVOLI E I SOLITI PARTY-GIANI ROMANELLI GUIDATI DA MARISELA FEDERICI…
LE RESTRIZIONI HANNO TRASFORMATO L’ORGANIZZAZIONE DI UNA VACANZA IN UN INCUBO? IN SOCCORSO DEI FORTUNATI CHE HANNO ANCORA QUALCHE SOLDO IN TASCA PER PENSARE ALLE FERIE, ARRIVA LA MAPPA INTERATTIVA DELL’INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION: BASTA UN CLICK PER SCOPRIRE SE IL PAESE DOVE VOGLIAMO ANDARE CONSENTE L’ACCESSO E QUALI LIMITAZIONI SONO ANCORA IN VIGORE…
DA BRAVI LATINI, SIETE ABITUATI A CENARE TARDI? MALE! È ARRIVATO IL MOMENTO DI CAMBIARE ABITUDINE - SECONDO LA JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, MANGIARE POCO PRIMA DI ANDARE A LETTO AUMENTA I LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE, ESPONENDOCI A UN RISCHIO MAGGIORE DI SOVRAPPESO E OBESITÀ - LE PERSONE BRUCIANO IL 10% IN MENO DI GRASSO DURANTE LA NOTTE SE MANGIANO ALLE 22 RISPETTO A QUELLE CHE CONSUMANO IL PASTO ALLE 18…