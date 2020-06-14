FLASH! - CONTRARIAMENTE A QUELLO CHE MOLTI IMMAGINANO, UNA CARRIERA LETTERARIA NON È SENZA INCONVENIENTI. LA PRINCIPALE SCOMODITÀ, OLTRE A QUELLA DI DOVERSI SEDERE PER SCRIVERE, È DI PROMUOVERE IL LANCIO DEL PROPRIO VOLUMETTO AL PREMIO STREGA. L'OCCASIONE PER RIFLETTERE SUL LIVELLO DEGLI SCRITTORI CANDIDATI ALLO STREGA 2020 È OFFERTA DAL GROTTESCO TWEET DI GIANRICO CAROFIGLIO, IL BEL TENEBROSO DIVENTATO LA QUINTA GAMBA DEL TAVOLO DI LILLIBOTOX GRUBER

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