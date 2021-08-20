FLASH! - IL “GRANDE FRATELLO VIP” NON È MANCO INIZIATO E GIÀ SONIA BRUGANELLI SPARA BATTUTINE VELENOSETTE SU ADRIANA VOLPE – COMMENTANDO SUI SOCIAL IL POST DELL’ANNUNCIO DELLA "COLLEGA" COME NUOVA OPINIONISTA (“PUNGENTE, ATTENTA, ASTUTA…QUANDO COLPISCE, PUÒ FARE MALE!), LA SIGNORA BONOLIS COMMENTA: “OH DIO, AVEVO LETTO “QUANDO CAPISCE” (NE VEDREMO DELLE BELLE...)

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sonia bruganelli commenta l'annuncio di adriana volpe come opinionista del grande fratello vip sonia bruganelli commenta l'annuncio di adriana volpe come opinionista del grande fratello vip

 

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“EHI TESORO. SO CHE SEI IN BELGIO IL 24 NOVEMBRE… POSSIAMO VEDERCI?” - LA PORNODIVA EVELINE DELLAI RACCONTA I DETTAGLI PICCANTI DELLO SCANDALO CHE STA INFIAMMANDO IL BELGIO. IL PREMIER ALEXANDER DE CROO CI PROVAVA SPUDORATAMENTE SU WHATSAPP: “ERA UN MIO FAN, VOLEVA VEDERMI. ANCH’IO AVREI VOLUTO, MI PIACCIONO GLI UOMINI DI POTERE. PURTROPPO NON SIAMO RIUSCITI A ORGANIZZARE” - “PER ME È UNA COSA DA NIENTE, RICEVO MILIONI DI MESSAGGI DA TANTI UOMINI. MOLTI SONO POLITICI” (FUORI I NOMI!) - MA PERCHÉ IL PRODUTTORE DENNIS BURKAS HA RIVELATO L'AFFAIRE A LUCI ROSSE? “FORSE L'HA FATTO PERCHÉ ERA ARRABBIATO CON ME, PERCHÉ…” - VIDEO

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