sonia bruganelli commenta l'annuncio di adriana volpe come opinionista del grande fratello vip
FLASH! - IL “GRANDE FRATELLO VIP” NON È MANCO INIZIATO E GIÀ SONIA BRUGANELLI SPARA BATTUTINE VELENOSETTE SU ADRIANA VOLPE – COMMENTANDO SUI SOCIAL IL POST DELL’ANNUNCIO DELLA "COLLEGA" COME NUOVA OPINIONISTA (“PUNGENTE, ATTENTA, ASTUTA…QUANDO COLPISCE, PUÒ FARE MALE!), LA SIGNORA BONOLIS COMMENTA: “OH DIO, AVEVO LETTO “QUANDO CAPISCE” (NE VEDREMO DELLE BELLE...)-
“EHI TESORO. SO CHE SEI IN BELGIO IL 24 NOVEMBRE… POSSIAMO VEDERCI?” - LA PORNODIVA EVELINE DELLAI RACCONTA I DETTAGLI PICCANTI DELLO SCANDALO CHE STA INFIAMMANDO IL BELGIO. IL PREMIER ALEXANDER DE CROO CI PROVAVA SPUDORATAMENTE SU WHATSAPP: “ERA UN MIO FAN, VOLEVA VEDERMI. ANCH’IO AVREI VOLUTO, MI PIACCIONO GLI UOMINI DI POTERE. PURTROPPO NON SIAMO RIUSCITI A ORGANIZZARE” - “PER ME È UNA COSA DA NIENTE, RICEVO MILIONI DI MESSAGGI DA TANTI UOMINI. MOLTI SONO POLITICI” (FUORI I NOMI!) - MA PERCHÉ IL PRODUTTORE DENNIS BURKAS HA RIVELATO L'AFFAIRE A LUCI ROSSE? “FORSE L'HA FATTO PERCHÉ ERA ARRABBIATO CON ME, PERCHÉ…” - VIDEO
“A SUTRI LE DONNE DOVRANNO CIRCOLARE CON IL VELO DALLE 18” - LA PROVOCAZIONE DEL “MULLAH” SGARBI: “ACCOLGO L’ L’IDEA DEL DIALOGO ‘DISTENSIVO’ CON I TALEBANI SUGGERITO DA CONTE. I MARITI DELLE DONNE DI SUTRI SONO PREGATI DI FARE OSSERVARE QUESTE MISURE. HO INFORMATO DRAGHI E SPERANZA, CHE AVEVANO GIÀ PROVVEDUTO ATTRAVERSO LE MASCHERINE A DIFFONDERE L'USO DEL BURKA. IL VELO NE È UNA NATURALE CONSEGUENZA. POTREI ANCHE APPLICARE LA LEGGE DELLA SHARIA…”
RUFFINI DORME SU UN LETTO DI PIUME - IERI MONCLER HA PERSO PIÙ DEL 6% (E OGGI L'1,71%) PER L’EFFETTO CINA, MA IL PATRON REMO RUFFINI NON SE NE CURA. TE CREDO: QUEST’ANNO SI È INTASCATO 346,7 MILIONI DI DIVIDENDO, CHE SI SOMMA AI 64,2 MILIONI DI LIQUIDITÀ GIÀ PRESENTI NELLE CASSE DELLA “RUFFINI PARTECIPAZIONI HOLDING”
CAFONALINO - PALAMARA FRESCO DI RADIAZIONE DALLA MAGISTRATURA (E DI CANDIDATURA) PRESENTA IL SUO LIBRO-DENUNCIA "IL SISTEMA" INSIEME A CICCHITTO ALLA CASA DEL CINEMA DI VILLA BORGHESE A ROMA - L'EX DEPUTATO: "IL PCI-PDS-DS HA CREATO UN SISTEMA PER TENERE IN PUGNO LA POLITICA ITALIANA, DETERMINANDO QUESTA O QUELLA INCHIESTA" - PRESENTI CLAUDIO BRACHINO, MONSIGNOR ALEARDO DI GIACOMO, MASSIMILIANO BUZZANCA, MARIASTELLA GIORLANDINO E… - FOTO
C’ERA UNA VOLTA FORMENTERA – NELL’ULTIMO ANNO L’ISOLA DELLE BALEARI, CHE ERA DIVENTATA UNA “COLONIA” DE' NOANTRI, HA PATITO LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE - MA SE GLI ITALIANI LATITANO, NELL’ISOLA STANNO TORNANDO GLI SPAGNOLI (CHE LA EVITAVANO PERCHÉ ERA UNA DEPANDANCE TRICOLORE) - LA NOVITA'? A FORMENTERA RITORNANO I NUDISTI...
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI CI SONO 7.224 NUOVI CASI E 49 DECESSI, CON 220.656 TAMPONI. IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE AL 3,2% (IERI ERA 3,5%) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 74,8 MILIONI, CON PIÙ DI 36 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (66,79% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - I POSTI LETTO OCCUPATI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 455, CON 26 INGRESSI OGGI – I CASI E DECESSI REGIONE PER REGIONE…