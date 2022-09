FLASH! – ARNESE TWEET: “RUMORS. IN VISTA DEL CDA DI TIM, IL PRIMO AZIONISTA (VIVENDI) MIREREBBE AL RIBALTONE ALLA PRESIDENZA: TORNA ALLA CARICA PER SOSTITUIRE SALVATORE ROSSI (RIBALTONE STOPPATO MESI FA DA FRANCO E GIAVAZZI) CON MASSIMO SARMI. ANDREA PEZZI PER VIVENDI LAVORA ALLA MOSSA COL CENTRODESTRA?” – NOTA PER GLI SMEMORATI: IL PROPRIETARIO DI VIVENDI È VINCENT BOLLORÉ, CHE ALLE ULTIME PRESIDENZIALI FRANCESI AVEVA SCHIERATO IL SUO IMPERO MEDIATICO CON ERIC ZEMMOUR: DOVEVA AGGREGARE LE DESTRE ED È FINITO DISGREGATO LUI – DE PUYFONTAINE PUNTA SU SARMI PER AVERE UN CDA AMICO, OLTRE AL “SUO” 24%...