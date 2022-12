ALTRO CHE COVID, QUEST’INVERNO L’EMERGENZA PER I BAMBINI È L'INFLUENZA – I PRONTO SOCCORSO PEDIATRICI IN TUTTA ITALIA SONO IN UNA SITUAZIONE CRITICA, PRESI D'ASSALTO DA GENITORI CHE PORTANO FIGLI, DA 0 A 4 ANNI, CON FEBBRE, TOSSE SECCA ANCHE VIOLENTA E DIFFICOLTA’ RESPIRATORIE – I PIÙ PICCOLI SPESSO HANNO BISOGNO DI OSSIGENO MA I POSTI PER I RICOVERI NON BASTANO – E TROVARE UN PEDIATRA PER UNA VISITA È UN’IMPRESA…