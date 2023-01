“È IL MOMENTO DI NON CEDERE” – IL SEGRETARIO AMERICANO DELLA DIFESA, LLOYD AUSTIN, APRE IL VERTICE DI RAMSTEIN PARLANDO DI “MOMENTO DECISIVO PER L’UCRAINA E PER TUTTO IL MONDO. CI INCONTRIAMO IN UN TEMPO MOLTO DIFFICILE E TURBOLENTO, MA PERCEPIAMO DETERMINAZIONE E UNITÀ”. SARÀ, MA I TEDESCHI, CHE OSPITANO IL SUMMIT, ANCORA NICCHIANO. E ZELENSKY LI PRESSA: “SERVONO PANZER. NON ABBIAMO TEMPO…”