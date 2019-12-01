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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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''LE DONNE IN CUCINA NON CI POSSONO STARE'' - 'PUNTARELLA ROSSA' INFILZA IL CINGHIALONE VISSANI CHE DAVANTI ALLE CHEF BARBARA AGOSTI (''EGGS'') E ISIDE DE CESARE (''LA PARIOLINA'') RIPETE IL SUO MANTRA CHE I RISTORANTI NON SONO POSTI PER FEMMINE. ''NON CE LA FANNO FISICAMENTE, NON SANNO MANEGGIARE I PENTOLONI. L'INDUZIONE? FA MALE E INFATTI NEI PAESI SCANDINAVI NON TROMBANO PIù''. LA AGOSTI NON CE LA FA Più: ''I PENTOLONI ORA COMINCIAMO A TIRARLI''
NON SALITE SU QUEL PONTE - IL TAR: ''ESCLUDERE AUTOSTRADE PER L'ITALIA DALLA RICOSTRUZIONE DEL PONTE MORANDI? È UNA QUESTIONE CHE DEVE DECIDERE LA CORTE COSTITUZIONALE''. CHE DOVRà DECIDERE SE SIA CORRETTO IL DECRETO GENOVA BY TONINELLI CHE HA IMPEDITO AD ASPI DI LAVORARE ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MA LE HA IMPOSTO DI PAGARNE LE SPESE
''IL DISSENSO ITALIANO SULLA RIFORMA DEL MES NON È GIUSTIFICATO'' - OCCHIO PERCHÉ DAL PALCO DELL'OSSERVATORIO DI CECCHERINI, IL GOVERNATORE DELLA BANCA CENTRALE SPAGNOLA PABLO HERNANDEZ DE COS HA DETTO CHIARAMENTE CHE IL FONDO SALVA-STATI VA APPROVATO COSÌ COM'È. E LO DICE UNO SPAGNOLO, CHE DOVREBBE AVERE UNA ''SENSIBILITÀ'' SIMILE ALL'ITALIA SUL TEMA. ''IN SPAGNA DOBBIAMO ANCORA FARE RIFORME STRUTTURALI PERCHÉ SOFFRIAMO DI INDEBITAMENTO, SIAMO POCO PRODUTTIVI''
ANCELOTTI NON HA LIBERTÀ DI PAROLA (DA CONTRATTO) -ZILIANI: NELL'ACCORDO CON IL NAPOLI L'ALLENATORE NON È PADRONE DEI SUOI SOCIAL, NON DECIDE IL RITIRO E NON PUÒ CONSUMARE I VESTITI OCCHIO A NON SPORCARE LE CAMICIE - UN MITO DA SFATARE È QUELLO RELATIVO AL SUO COMPENSO: NON I 6,5 MILIONI NETTI PIÙ VOLTE FAVOLEGGIATI MA 3,6 PER I PRIMI DUE ANNI PIÙ BONUS
CAFONALINO – SCARAFFIA PORTA LA VILLE LUMIERE A ROMA CON IL SUO NUOVO LIBRO “L’ALTRA METÀ DI PARIGI” – LA PRESENTAZIONE DI AUGIAS E DARIA GALATERIA CON “L’ORIGINE DEL MONDO” RIVISITATA COME SFONDO - ELIANA MIGLIO LEGGE ALCUNI PASSAGGI, E ARRIVANO GALLI DELLA LOGGIA, JAS GAWRONSKI, ISABELLA GHERARDI, CAMILLA ALIBRANDI, PASQUALE CHESSA …
BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - GIANFRANCO VISSANI SARA PAZZARIELLO QUANTO VI PARE, MA QUANDO SI METTE AI FORNELLI RESTA QUEL GRANDE CHEF CHE È SEMPRE STATO. ALLA FACCIA DEI FRANCESI CHE TRATTANO UNO DEI MONUMENTI DELLA TAVOLA ITALIANA (CASA VISSANI A BASCHI, TERNI) COME SE FOSSE UN BISTROT - AL GALA DINNER PER LA NUOVA GUIDA BIBENDA DELLA FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER DI FRANCO RICCI, VISSANI HA TIRATO FUORI SENSIBILITA E CORAGGIO, E UN RISOTTO IMPECCABILE PER OLTRE MILLE PERSONE