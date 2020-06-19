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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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I VELENI IN PIAZZA DI FERRONI – FORSE NON CI AVETE CASO, MA AGLI STATI GENERALI DI CONTE C’ERA ANCHE UN AGNELLI - NIENTE A CHE FARE CON LA FAMIGLIA DELLA FIAT, MA… – GUALTIERI STA PENSANDO DI APRIRE A FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI – GLI ARCHITETTI SCRIVONO A FRANCESCHINI E NARDELLA, LA MELANDRI PREMIA RENZO PIANO...
OPS NO STOP - INTESA ALZA A 532 LE FILIALI DA CEDERE ALLA BPER, E ALL'ANTITRUST L'AGGIUSTAMENTO SAREBBE ANDATO BENE. MA L'ENTE GUIDATO DA RUSTICHELLI DEVE ANCORA DARE IL GIUDIZIO DEFINITIVO, E MESSINA VUOLE FAR PARTIRE L'OPS SUL MERCATO DOPO IL PARERE DEL CDA DI UBI (CHE SARÀ NEGATIVO), PER CHIUDERE L'OFFERTA ENTRO AGOSTO. MA MANCANO ANCHE CONSOB, IVASS, BORSA ITALIANA…
NEDVED E PARATICI, COSA AVETE COMBINATO? DIETRO LA SCELTA DEL ‘GIOCHISTA’ SARRI, L’AVVERSIONE DEI DUE DIRIGENTI BIANCONERI PER IL “RISULTATISTA’ ALLEGRI – MA LA JUVE HA SBAGLIATO IL MERCATO. CON HIGUAIN AI BOX E MANDZUKIC DALL'ALTRA PARTE DEL MONDO, TOCCA A RONALDO FARE (MALE) LA PRIMA PUNTA. ORA, È ACCETTABILE CHE LA SQUADRA COL PIÙ ALTO MONTE INGAGGI PER DISTACCO DELLA SERIE A SI RITROVI IN UNA SITUAZIONE DEL GENERE? E ANDREA AGNELLI...
IN GINOCCHIO E MASCHERINA, DA LETTA A STORARO, DA BAUDO A BANFI, DA MILLY CARLUCCI A RUTELLI&PALOMBELLI, PER UNA SANTA MESSA IN GLORIA DEL CENTENARIO DI SORDI IL BUONO - TRA PREDICA E COMUNIONE, SI HA IL TEMPO DI RICORDARE IL DISPREZZO CHE LA SINISTRA HA NUTRITO PER SORDI, ACCUSATO DI ESSERE UN ‘’FASCISTA” (MONICELLI), UN ‘’TROMBONE’’ (TOGNAZZI E VILLAGGIO), AVANTI COL NANNI MORETTI DI “TE LO MERITI ALBERTO SORDI”, PER FINIRE CON PASOLINI: “RIDIAMO SUL NOSTRO QUALUNQUISMO” - MASSÌ, HANNO RAGIONE: IL SUO NOME È FINITO NELLA STORIA DEL CINEMA. ERA INVECE NELLA STORIA DEI CATACLISMI D'ITALIA CHE ANDAVA MESSO ALBERTONE - VIDEO
LE RESTRIZIONI HANNO TRASFORMATO L’ORGANIZZAZIONE DI UNA VACANZA IN UN INCUBO? IN SOCCORSO DEI FORTUNATI CHE HANNO ANCORA QUALCHE SOLDO IN TASCA PER PENSARE ALLE FERIE, ARRIVA LA MAPPA INTERATTIVA DELL’INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION: BASTA UN CLICK PER SCOPRIRE SE IL PAESE DOVE VOGLIAMO ANDARE CONSENTE L’ACCESSO E QUALI LIMITAZIONI SONO ANCORA IN VIGORE…