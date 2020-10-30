CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
QUI PER LA VERSIONE MOBILE
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete e troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
QUI PER LA VERSIONE MOBILE
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete e troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
IL VIRUS È DI DESTRA! – SENTITE FEDERICO RAMPINI: “L’ABITUDINE DELLA DESTRA DI STARE A VISO SCOPERTO, RIFIUTANDO LA MASCHERINA COME UNA SPECIE DI DICHIARAZIONE POLITICA, MI È COSTATO IL CORONAVIRUS” – “LA MIA CONGETTURA È CHE MI SONO CONTAGIATO ANDANDO NEL WISCONSIN A FARE UN REPORTAGE SU…” – VIDEO
CAFONALINO “EGO TE ABSOLVO” - GABRIELE DONNINI, UNO DEI TATUATORI PIÙ TALENTUOSI DI ROMA, ESPONE PER LA ROME ART WEEK IL SUO TESCHIO RINCHIUSO ALL’INTERNO DELLE SBARRE, CON INCISI DISEGNI E SIMBOLI TRACCIATI DAI DETENUTI NEGLI ANNI – IL DOLORE, L’ORGOGLIO, LA PAURA, L’ODIO E IL CORAGGIO: IL CARCERE COME UN MICROCOSMO - LE GEISHE DI STEFANELLI E I “LONERS” DI MARCO SIMONI: LA MOSTRA COLLETTIVA
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…