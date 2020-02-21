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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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AGCOM ALLO SBANDO - L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI È IN REGIME DI PROROGATIO, È VERO, MA NON SI POSSONO CHIUDERE GLI OCCHI DI FRONTE AGLI ULTIMI AVVENIMENTI: DA UNA PARTE PROTAGONISTA DI UN'INSPIEGABILE INERZIA (IN TEMA DI PIRATERIA), DALL'ALTRA DI UN ECCESSIVO INTERVENTISMO (IN TEMA DI QUOTE)
MEGLIO BIG SPAGHETTO DI BIG BAMBOO - L'ITALIA E LE CITTÀ D'ARTE SONO IL TERRENO DI CACCIA PREFERITO PER LE DONNE AFROAMERICANE: DELLA QUESTIONE SI È INTERESSATO PURE IL NEW YORK TIMES, E OLTREOCEANO SONO NATI ANCHE SITI AD HOC, COME BLACK GIRL TRAVEL. LA MODA IMPAZZA PURE SUI SOCIAL COME TINDER, O I VARI GRUPPI CHE SI SONO FORMATI SU PINTEREST, INSTAGRAM, TUMBLR, FACEBOOK
A CHE PUNTO È IL CORONAVIRUS: 250 PERSONE IN ISOLAMENTO, CHIUSI SCUOLE, UFFICI COMUNALI, BAR E LOCALI PUBBLICI A CODOGNO - 6 CINESI PORTATI IN OSPEDALE IN LIGURIA COME PRECAUZIONE: SONO RIENTRATI IN ITALIA DALLA CINA DOPO LO SCALO A PARIGI. OBBLIGO DI QUARANTENA PER TUTTI QUELLI CHE ARRIVANO DAL PAESE - 5 PAZIENTI SONO IN CONDIZIONI ''SERIE''. ORA IL CONSIGLIO È: STATEVENE A CASA. MA FONTANA PROMETTE CHE ''NON CHIUDEREMO LE CITTÀ''