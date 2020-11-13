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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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NELLA PANDEMIA SI PUÒ ANCHE RIDERE - VIDEO: IL MOMENTO IN CUI CRISANTI SCOPRE DI ESSERE STATO QUERELATO DA VINCENZO DE LUCA. SOLO CHE FORMIGLI SI È CONFUSO CON RICCIARDI, CHE SAREBBE APPARSO A ''PIAZZAPULITA''. INFATTI IL VIROLOGO REAGISCE INCREDULO: ''MI SORPRENDE. CHE DEVO DIRE, LO FACESSE''. FINCHÉ IL CONDUTTORE…
DECLINO E CADUTA DELL'IMPERO RENZIANO - LE MANOVRE DELL'AVVOCATO BIANCHI PER TROVARE SOLDI E CONTINUARE A FINANZIARE LE COSTOSE ATTIVITÀ POLITICHE (ED EGOTICHE) DI MATTEUCCIO. L'IDEA DI UNA ''FONDAZIONE RENZI'' PER SCIMMIOTTARE OBAMA E CLINTON, LA SEPARAZIONE DEI FEDELISSIMI DOPO LO SCIOGLIMENTO DI ''OPEN'', L'ANTIPATIA DI DAVIDE SERRA PER LOTTI E CARRAI. RENZI FONDA LA DIGISTART E POI LA METTE IN LIQUIDAZIONE
NON TUTTO È COME SEMBRA - A COLOGNO MONZESE NON HANNO ACCOLTO BENE L’EMENDAMENTO CHE ''SALVA'' MEDIASET DALLE MIRE DI VIVENDI. QUESTA BOMBA POLITICA BLOCCA DI NUOVO LA TRATTATIVA PER UN ACCORDO TRA I DUE GRUPPI, INCRINANDO I RAPPORTI RICUCITI DA PIER SILVIO E DE PUYFONTAINE. TUTTA COLPA DI GHEDINI, CONVINTO DI POTER VINCERE IN TRIBUNALE I PROCESSI SU MEDIASET PREMIUM E POI DI TRATTARE DA UNA POSIZIONE DI FORZA. MA L'UNICO EFFETTO È STATO…
“AL GOVERNO RESTA SOLO L’ARMA DI TERRORIZZARCI” – SUPER SCAZZO TRA LUCA RICOLFI E ANDREA ROMANO A “L’ARIA CHE TIRA”. IL SOCIOLOGO ATTACCA IL GOVERNO: “SONO BARRICATO IN CASA E METTO GLI ASSI DI LEGNO ALLE FINESTRE” - IL FIDANZATO DELLA MANFUSO GLI DÀ DEL SOVRANISTA: “OGNUNO SCEGLIE I SUOI COMPAGNI DI STRADA, SGARBI È SIMPATICO MA OGNI VOLTA SI LEVA LA MASCHERINA. LEI È DIVENTATO IL BENIAMINO DI SALVINI E MELONI" – VIDEO
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”
“BISOGNA ORGANIZZARSI PER LA TERZA ONDATA, CHE ARRIVERÀ A FEBBRAIO” - IL VIROLOGO PREGLIASCO: “IL RISCHIO È CHE LA POLITICA SDRAMMATIZZI LA SITUAZIONE, COME IN ESTATE, PER RILANCIARE L'ECONOMIA - DIVIDERE IL PAESE IN ZONE È STATO UN COMPROMESSO. UN LOCKDOWN AVREBBE PIÙ EFFICACIA MA SAREBBE PESANTE DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE - IN ITALIA GLI ANZIANI RAPPRESENTANO IL 30 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE, MA ASSORBONO IL 70 PER CENTO DELLE RISORSE DEL SISTEMA SANITARIO”