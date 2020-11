“BISOGNA ORGANIZZARSI PER LA TERZA ONDATA, CHE ARRIVERÀ A FEBBRAIO” - IL VIROLOGO PREGLIASCO: “IL RISCHIO È CHE LA POLITICA SDRAMMATIZZI LA SITUAZIONE, COME IN ESTATE, PER RILANCIARE L'ECONOMIA - DIVIDERE IL PAESE IN ZONE È STATO UN COMPROMESSO. UN LOCKDOWN AVREBBE PIÙ EFFICACIA MA SAREBBE PESANTE DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE - IN ITALIA GLI ANZIANI RAPPRESENTANO IL 30 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE, MA ASSORBONO IL 70 PER CENTO DELLE RISORSE DEL SISTEMA SANITARIO”