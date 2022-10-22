FLASH - DA QUESTA MATTINA, SENZA UN VALIDO MOTIVO, VITTORIO SGARBI HA APERTO LA CHAT DI WHATSAPP "RINASCIMENTO DISSOLUZIONE" E NE HA FATTO AMMINISTRATORE MORGAN. HA MINACCIATO DI INSERIRE 35 MILA CONTATTI DELLA SUA AGENDA - È PARTITO UN SIPARIETTO DELIRANTE A META' FRA GLI ALCOLISTI ANONIMI E "SCHERZI A PARTE" - DENTRO CI SONO TUTTI: POLITICI, ARTISTI, MUSICISTI, CRITICI DI ARTE, BOTTEGAI, GIORNALISTI - C'E' PURE DON BACKY CHE SI CHIEDE CHE CAZZO È FINITO A FARE LÌ DENTRO - SARA' LA RITORSIONE CREATIVA DI SGARBI PER NON ESSERE DIVENTATO MINISTRO?-