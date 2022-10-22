FLASH - DA QUESTA MATTINA, SENZA UN VALIDO MOTIVO, VITTORIO SGARBI HA APERTO LA CHAT DI WHATSAPP "RINASCIMENTO DISSOLUZIONE" E NE HA FATTO AMMINISTRATORE MORGAN. HA MINACCIATO DI INSERIRE 35 MILA CONTATTI DELLA SUA AGENDA - È PARTITO UN SIPARIETTO DELIRANTE A META' FRA GLI ALCOLISTI ANONIMI E "SCHERZI A PARTE" - DENTRO CI SONO TUTTI: POLITICI, ARTISTI, MUSICISTI, CRITICI DI ARTE, BOTTEGAI, GIORNALISTI - C'E' PURE DON BACKY CHE SI CHIEDE CHE CAZZO È FINITO A FARE LÌ DENTRO - SARA' LA RITORSIONE CREATIVA DI SGARBI PER NON ESSERE DIVENTATO MINISTRO?

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UN PO' DI ORGOGLIO, CAZZO: SIAMO MEGLIO DI COME CI RACCONTANO (E DI COME CI RACCONTIAMO) – CI VOLEVANO GLI INGLESI PER FARCI CAPIRE CHE L’ITALIA HA BASI ECONOMICHE MOLTO PIÙ SOLIDE DI QUANTO SEMBRI - IL “FINANCIAL TIMES”, RISPONDE CON UN SOSTANZIALE “BRITALY? CI PIACEREBBE” ALLA TREMENDA COPERTINA DELL’ECONOMIST CON LIZ TRUSS IN VERSIONE SPAGHETTI E PIZZA. E LO FA CON I DATI, A PARTIRE DAL SALDO PRIMARIO, PER NOI IN AVANZO DAGLI ANNI NOVANTA, PER POI PROSEGUIRE CON IL BASSO DEBITO PRIVATO E GLI OTTIMI NUMERI DI EXPORT E POSIZIONE FINANZIARIA…

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IL NOSTRO CALCIO E' NOIOSO: NESSUNO VUOLE LA SERIE A – L'ANALISI SULLO STATO DISASTROSO DEI DIRITTI TV DEL NOSTRO CALCIO DI “MILANO FINANZA” – LE SOCIETÀ VORREBBERO AUMENTARNE IL VALORE NEL PROSSIMO TRIENNIO MA NESSUNO PARE INTENZIONATO AD AGGIUDICARSI LE IMMAGINI IN ESCLUSIVA: “DAZN RESTA IN FORTE PERDITA E NELLA PROSSIMA ASTA NON POTRÀ CONTARE SUL SOSTEGNO DI TIM. SKY NON È DISPOSTA A FARE FOLLIE E NEANCHE I COLOSSI DELLO STREAMING SEMBRANO VOLERSI IMPEGNARE” – L’ALTERNATIVA SAREBBE IL CANALE DI LEGA MA...

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