FLASH! - SARÀ ANDREA GRIVA, EX CAPO DELLA COMUNICAZIONE DI EXOR, DA SEMPRE UOMO VICINO A JOHN ELKANN, A PRENDERE IL POSTO DI STEFANO MIGNANEGO COME DIRETTORE DELLE RELAZIONI ESTERNE DEL GRUPPO GEDI (PAOLO MADRON TWEET)

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