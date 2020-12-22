FLASH! - SARÀ ANDREA GRIVA, EX CAPO DELLA COMUNICAZIONE DI EXOR, DA SEMPRE UOMO VICINO A JOHN ELKANN, A PRENDERE IL POSTO DI STEFANO MIGNANEGO COME DIRETTORE DELLE RELAZIONI ESTERNE DEL GRUPPO GEDI (PAOLO MADRON TWEET)-
FLASH! - SARÀ ANDREA GRIVA, EX CAPO DELLA COMUNICAZIONE DI EXOR, DA SEMPRE UOMO VICINO A JOHN ELKANN, A PRENDERE IL POSTO DI STEFANO MIGNANEGO COME DIRETTORE DELLE RELAZIONI ESTERNE DEL GRUPPO GEDI (PAOLO MADRON TWEET)-
MUSTIER NON AVRÀ UNA BUONUSCITA STRAORDINARIA. E TE CREDO! - LA BANCA EMETTE UN COMUNICATO, RICOPIATO DA TUTTI I GIORNALONI, CHE DIPINGE L'AD COME UN SAMARITANO CHE RINUNCIA A QUALCOSA. NO, AVRÀ TUTTE LE SOMME PREVISTE DA CONTRATTO, INCLUSO UN PACCHETTO AZIONARIO CHE VALE 3,6 MILIONI DI EURO. SE NE VA A RIDOSSO DELLA SCADENZA, UNICREDIT IN BORSA VALE MENO DI QUANDO È ARRIVATO E HA MOLTI PEZZI PREGIATI IN MENO (PIONEER, FINECO, MEDIOBANCA ECC.). CI MANCAVA IL PREMIO
CAFONALINO AL BACIO – COMPIE 50 ANNI “BOCCA”, IL DIVANO CULT A FORMA DI LABBRA DI GUFRAM, E ALLA GALLERIA "RESTELLIARTCO" SI FESTEGGIA CON UNA PERFORMANCE SEXY DI ELENA RIVOLTINI – ISPIRATO ALLE LABBRA DI MAE WEST NEL RITRATTO DI DALÌ, IL DIVANO È UNO DEGLI OGGETTI DI DESIGN PIÙ FAMOSI E SENSUALI...
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
BASTA CHE FUNZIONI - ''È MORALMENTE ACCETTABILE L'UTILIZZO DI VACCINI OTTENUTI CON CELLULE DA FETI ABORTITI'' SE NON CI SONO ALTRE POSSIBILITÀ. È L'EX SANT'UFFIZIO A DARE IL VIA LIBERA, AVVERTENDO CHI INVECE VUOLE FARE OBIEZIONE DI COSCIENZA: ''DEVONO ADOPERARSI PER EVITARE, CON ALTRI MEZZI PROFILATTICI E COMPORTAMENTI IDONEI, DI DIVENIRE VEICOLI DI TRASMISSIONE''