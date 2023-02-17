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FLASH! – SUL CASO SCALA IL GIORNALISTA DEL “CORRIERE”, PIERLUIGI PANZA, SCRIVE SU FACEBOOK (RILANCIATO DA DAGOSPIA) E MI-JENA GABANELLI, COLLABORATRICE DEL “CORRIERE”, SU “REPUBBLICA”. SORGE SPONTANEA UNA DOMANDA: MA SUL GIORNALE DI CAIRO SONO VIETATI I COMMENTI SULLA SCALA? OPPURE IL “CORRIERE” TUTELA ALTRI INTERESSI SU PAOLO CONTE E NON DEVE DISTURBARE IL MANOVRATORE, BEPPE SALA?-
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%