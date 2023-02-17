FLASH! – SUL CASO SCALA IL GIORNALISTA DEL “CORRIERE”, PIERLUIGI PANZA, SCRIVE SU FACEBOOK (RILANCIATO DA DAGOSPIA) E MI-JENA GABANELLI, COLLABORATRICE DEL “CORRIERE”, SU “REPUBBLICA”. SORGE SPONTANEA UNA DOMANDA: MA SUL GIORNALE DI CAIRO SONO VIETATI I COMMENTI SULLA SCALA? OPPURE IL “CORRIERE” TUTELA ALTRI INTERESSI SU PAOLO CONTE E NON DEVE DISTURBARE IL MANOVRATORE, BEPPE SALA?

-

Condividi questo articolo


ARTICOLI CORRELATI

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute