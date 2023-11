24 nov 2023 14:49

FLASH! – COME GIÀ AVVENUTO PER IGNAZIO LA RUSSA, BIANCA BERLINGUER CORRE IN SOCCORSO DI MAURIZIO GASPARRI: MARTEDÌ, A “È SEMPRE CARTABIANCA”, SU RETE4, CI SARÀ LA PUNTATA RIPARATORIA PER IL NEO-CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA AL SENATO, DOPO LA PRIMA PARTE DELL’INCHIESTA DI “REPORT” SUL SUO INCARICO COME PRESIDENTE DI UNA SOCIETÀ DI CYBERSECURITY (CHE ANDRÀ IN ONDA DOMENICA)