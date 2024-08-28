FLASH! – COME TI AFFETTO TELE-MELONI: FEDERICO RUFFO, COLUI CHE AMBISCE ALLA CONDUZIONE DI “REPORT” E “PRESA DIRETTA”, DETESTATISSIME DAL GOVERNO DUCIONI, IERI SERA HA RACCATTATO CON IL SUO PROGRAMMA DI PRIMA SERATA SU RAI3, “FILOROSSO REVOLUTION”, LA MISERIA DI 364 MILA SPETTATORI GUADAGNANDO IL MIGNOLO D’ASCOLTO DEL 2,3% DI SHARE – UN FIASCO COLOSSALE, SENZA AVER UNA OLIMPIADE CONTRO MA SOLO REPLICHE, BATTUTO PURE DA TV8 (“QUATTRO MATRIMONI”) E DAL NOVE (“IL TESORO DELL’AMAZZONIA”). ECCO COSA E’ DIVENTATO L’APPROFONDIMENTO POLITICO DEL MARTEDI’ DI RAI3: FUFFA DI RUFFO…