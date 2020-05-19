FLASH! – COS’AVRÀ VOLUTO DIRE ANDREA DELOGU TWITTANDO IL VIDEO DI JERRY CALÀ CHE DICE “È TANTO CHE ASPETTAVO UN’OCCASIONE COSÌ?” CON TANTO DI TAG AL DIRETTORE DI RAI1 STEFANO COLETTA? FORSE CHE SARÀ LEI A CONDURRE “LA VITA IN DIRETTA ESTATE”? AH, SAPERLO…

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