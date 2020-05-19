Mi sa che è ufficiale, a questo punto: Andrea Delogu a La vita in diretta estate. https://t.co/b1UWO0tuke— Gianmaria Tammaro (@jan_novantuno) May 19, 2020
FLASH! – COS’AVRÀ VOLUTO DIRE ANDREA DELOGU TWITTANDO IL VIDEO DI JERRY CALÀ CHE DICE “È TANTO CHE ASPETTAVO UN’OCCASIONE COSÌ?” CON TANTO DI TAG AL DIRETTORE DI RAI1 STEFANO COLETTA? FORSE CHE SARÀ LEI A CONDURRE “LA VITA IN DIRETTA ESTATE”? AH, SAPERLO…-
Mi sa che è ufficiale, a questo punto: Andrea Delogu a La vita in diretta estate. https://t.co/b1UWO0tuke— Gianmaria Tammaro (@jan_novantuno) May 19, 2020
“È UN GRAN FURBACCHIONE” – PAOLO MIELI INCASTRA MARCO TRAVAGLIO DOPO L’INTERVISTA A ORLANDO SUGLI EDITORI CHE VOGLIONO BUTTARE GIÙ CONTE: “SOTTO HA MESSO LE FOTO DI CAIRO E CALTAGIRONE. ALLUDEVA A QUALCOSA, MA NON È IL CASO CHE CI DICANO DI CHI STANNO PARLANDO?” – “NON VORREI CHE SE UN GIORNO MI STUDIO DELLE USCITE SERALI DI CONTE QUALCUNO MI ACCUSI DI VOLERLO FARLO FUORI”
POVERO RENZI: DURANTE IL LOCKDOWN HA SPONSORIZZATO 236 POST SU FACEBOOK MA È SEMPRE ULTIMO NEI SONDAGGI – SALVINI, CHE DAL 2018 HA SPESO 255MILA EURO PER CONTENUTI SPONSORIZZATI, IN QUARANTENA HA PAGATO SOLTANTO PER UN VIDEO – MA LA GENTE NON È SCEMA, E CAPISCE CHE TUTTI QUESTI POST SPONSORIZZATI SONO UN TENTATIVO MALDESTRO DI ATTIRARE L’ATTENZIONE DURANTE L’EMERGENZA. L'UNICO PER CUI NON VALE QUESTO TEOREMA È DE LUCA, CHE... - VIDEO
ALTAVILLA, BASSA MATEMATICA - COME MAI L'EX BRACCIO DESTRO DI MARCHIONNE CHE ELKANN ACCOMPAGNÒ ALLA PORTA, OGGI CINGUETTA A SOSTEGNO DEL PRESTITO DA 6,3 MILIARDI GARANTITO DALLO STATO? SEMPLICE, PERCHÉ NEL FRATTEMPO HA TROVATO IMPIEGO PRESSO IL FONDO CVC, QUELLO CHE SI VUOLE COMPRARE UN PEZZO DI CAMPIONATO (E SERVE L'OK DELLA JUVE) E CHE HA MOLTI INVESTIMENTI NELLA FILIERA DELL'AUTOMOTIVE. AH, LE COINCIDENZE DELLA VITA...
“NON VOGLIO APPROFITTARE DELL’EMERGENZA” – LA STORIA DI AVI SCHIFFMANN, IL DICIASSETTENNE AMERICANO CHE HA RIFIUTATO 8 MILIONI DI DOLLARI CHE GLI ERANO STATI OFFERTI PER IL SUO SITO CHE TRACCIA I CONTAGI DA CORONAVIRUS – LA RISPOSTA: “SONO GIOVANE E NON MI SERVONO TUTTI QUEI SOLDI”. SUL PORTALE NON C’È NEMMENO LA PUBBLICITÀ, MA SI PUÒ EFFETTUARE UNA DONAZIONE E…
DOVE ERAVAMO RIMASTI? FINITA LA QUARANTENA, CR7 È TORNATO IN CAMPO - MANCAVA DALLA NOTTE DELL’8 MARZO. TRE ORE ALLA CONTINASSA: DOPO I TEST MEDICI, L’ALLENAMENTO SOTTO GLI OCCHI DI SARRI - IL PRESIDENTE DEL PSG AL KHELAIFI CONFERMA A ‘FRANCE FOOTBALL’ LA STIMA PER IL PORTOGHESE. TENTERA’ L’ASSALTO IN ESTATE?
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
LA SARDEGNA PUNTA A DIVENTARE LA PRIMA REGIONE COVID-FREE D'ITALIA: ''CHI VERRÀ IN VACANZA DOVRÀ AVERE UN PASSAPORTO SANITARIO. PRIMA DI ARRIVARE DOVRÀ FARE IL TEST. COSA CHE PUÒ SEMBRARE UN AGGRAVIO MA PERMETTERÀ, UNA VOLTA ARRIVATO, DI FARE VACANZE IN SERENITÀ SAPENDO DI TROVARSI IN UN TERRITORIO DOVE IL RISCHIO È QUASI ZERO'' - LE SPIAGGE RIAPRONO, PER ORA RESTA L'OBBLIGO DI QUARANTENA PER CHI ARRIVA DA FUORI. IERI 1 CONTAGIO, ZERO MORTI
IN CHE MANI SIAMO - L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ AVEVA SBAGLIATO IL PROTOCOLLO PER I TAMPONI, CAUSANDO UN GRAN NUMERO DI FALSI NEGATIVI (PURE CON POLMONITI CONCLAMATE!) - L'ERRORE, DATATO 7 APRILE, È SIA SU COME FARE IL TEST SIA SU QUANDO: L'ISS DICEVA DI FARLI ENTRO IL TERZO GIORNO DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE, MA È TROPPO PRESTO. PER LA JOHNS HOPKINS VANNO FATTI ALL'OTTAVO GIORNO, QUANDO LA PERCENTUALE DI FALSI NEGATIVI SCENDE AL…