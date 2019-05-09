FLASH! – COS’AVRÀ VOLUTO DIRE GABRIELE PARPIGLIA CON IL SUO TWEET? “LINATE…DI FUOCO TRA PAMELA PRATI E LA SUA AGENTE (FIDATEVI)" – DOPO LA SCENEGGIATA A “VERISSIMO” LA SHOWGIRL HA LITIGATO CON ELIANA MICHELAZZO, CHE IN STUDIO DALLA TOFFANIN SI È MESSA A PIANGERE? AH, SAPERLO…

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LA SCENEGGIATA CONTINUA A "VERISSIMO": PAMELA PRATI TORNA IN STUDIO DOPO CIRCA 20 MINUTI E MOSTRA SOLO ALLA TOFFANIN STIZZITA LE FOTO DI CALTAGIRONE E DEI BAMBINI. UN TENTATIVO DI TELEFONATA CON IL FUTURO SPOSO VA A VUOTO, LUI NON RISPONDE. IL MATRIMONIO RINVIATO? COLPA DEI GIORNALISTI. MICHELAZZO IN LACRIME. SECONDO SIGNORETTI LA TOFFANIN È SBOTTATA: “VORREI CREDERTI MA È IMPOSSIBILE”

 

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lume-candela-sceneggiata-continua-quot-verissimo-quot-pamela-203032.htm

 

 

 

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CAFONALINO – VALERIA MARINI PROTAGONISTA ASSOLUTA DEGLI “ANTINOO AWARDS”: ARRIVA COME SEMPRE PER ULTIMA, POI RIPRENDE CON LO SMARTPHONE SABINA GUZZANTI CHE LA IMITA COME AI TEMPI D’ORO DELLA “TV DELLE RAGAZZE” – LA SHOWGIRL, ACCOMPAGNATA DAL FIDANZATO GIANLUIGI MARTINO, HA EVITATO PER POCO L’EX CECCHI GORI E LA NUOVA FIAMMA GRETA PIEROTTI – FRANCA LEOSINI, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, MAURO CRIPPA: TUTTI I PREMIATI DELLA SERATA, CONDOTTA DA DRUSILLA FOER - IL VIDEO DELLA GUZZANTI CHE IMITA LA MARINI

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