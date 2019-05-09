#mammaemoglie aeroporto - linate ... di fuoco tra #PamelaPrati e la sua agente (fidatevi).— Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) 9 maggio 2019
LA SCENEGGIATA CONTINUA A "VERISSIMO": PAMELA PRATI TORNA IN STUDIO DOPO CIRCA 20 MINUTI E MOSTRA SOLO ALLA TOFFANIN STIZZITA LE FOTO DI CALTAGIRONE E DEI BAMBINI. UN TENTATIVO DI TELEFONATA CON IL FUTURO SPOSO VA A VUOTO, LUI NON RISPONDE. IL MATRIMONIO RINVIATO? COLPA DEI GIORNALISTI. MICHELAZZO IN LACRIME. SECONDO SIGNORETTI LA TOFFANIN È SBOTTATA: “VORREI CREDERTI MA È IMPOSSIBILE”
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lume-candela-sceneggiata-continua-quot-verissimo-quot-pamela-203032.htm