FLASH! – DI COSA O DI CHI STARANNO PARLANDO URBANO CAIRO, IL DIRETTORE DI LA7 ANDREA SALERNO E L’AGENTE DEI TELE-VIP BEPPE CASCHETTO, ATTOVAGLIATI TUTTI INSIEME AL RISTORANTE “DAL BOLOGNESE” DI PIAZZA DEL POPOLO, A ROMA? AH, SAPERLO…

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