FLASH! – DI COSA O DI CHI STARANNO PARLANDO URBANO CAIRO, IL DIRETTORE DI LA7 ANDREA SALERNO E L’AGENTE DEI TELE-VIP BEPPE CASCHETTO, ATTOVAGLIATI TUTTI INSIEME AL RISTORANTE “DAL BOLOGNESE” DI PIAZZA DEL POPOLO, A ROMA? AH, SAPERLO…-
CI DEVI STASH! IL FRONTMAN DEI THE KOLORS INDAGATO PER RICETTAZIONE PER IL NOLEGGIO DI UNA FERRARI E DI UNA MASERATI CHE SAREBBE STATO PAGATO CON SOLDI RICONDUCIBILI ALLA DITTA AIR PROTECH DI MAGENTA, SOCIETÀ CUI SONIA CAPAREZZI, UN’AMICA DELL’ARTISTA, AVREBBE SOTTRATTO TRE MILIONI DI EURO - IL LEGALE DI STASH RESPINGE OGNI ACCUSA: “LUI ERA ALL’OSCURO DI TUTTO”
“IL DDL ZAN VA APPROVATO COSÌ COM’È” - IL CATTOLICO ENRICO LETTA INSISTE E NON CERCA MEDIAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE CONTRO L’OMOFOBIA, DOPO LA NOTA VERBALE DEL VATICANO: “COSÌ COM’È COSTRUITO HA AL SUO INTERNO TUTTE LE COMPONENTI E TUTTE LE GARANZIE” – INTANTO ALESSANDRO ZAN, INSIEME AL MINISTRO GRILLINO PATUANELLI E ALLA SENATRICE GRILLINA MAIORINO, VA AL PALAZZO OCCUPATO DI “SPIN TIME”, QUELLO A CUI L’ELEMOSINIERE DEL PAPA RIATTACCÒ LA LUCE...
PIGIAMA, E PARTI! – DUE DESIGNER ROMANE HANNO CREATO UNA LINEA DI PIGIAMI RIADATTATI A OUTFIT PER USCIRE E FARE COLPO: “DURANTE LA PANDEMIA LE PERSONE SI SONO ABITUATE A INDOSSARE ABITI COMODI, MA SENZA DOVER RINUNCIARE ALL’ELEGANZA” – A NATALE SCORSO SONO ANDATI SOLD OUT, NONOSTANTE IL PREZZO NON SIA PROPRIO ECONOMICO. VARIA DAI 350 EURO AI...
“POTEVO SCEGLIERE TRA MANCINI E VIALLI, SAPEVO CHE ERA SOLO PER UNA NOTTE, SCELSI ROBERTO E VI RACCONTO IL MOTIVO" – LORY DEL SANTO A RADIO 2 PARLA DELLA SUA "NOTTE MAGICA" CON IL CT DELLA NAZIONALE – "VIALLI ERA BELLISSIMO MA MI SEMBRAVA PIU’ PLAYBOY. QUANDO HO CAPITO DI ESSERE AFFASCINANTE? A SCUOLA, I PROFESSORI NON MI INTERROGAVANO, NON MI FACEVANO NEMMENO DOMANDE. UNA VOLTA UN PROF MI OFFRI' UN PASSAGGIO A CASA E..."
INDOVINA CHI VIENE AL CENACOLO DELL'ULTIMO GRILLINO TENDENZA CASALEGGIO? A ROMA, SULL’APPIA ANTICA, IL VISPO ARTURO ARTOM HA ATTOVAGLIATO PIETRO SEBASTIANI, AMBASCIATORE ITALIANO PRESSO LA SANTA SEDE, SERENA BORTONE IN ROSA, RICCARDO LUNA, JEAN-CHRISTOPHE BABIN, CEO DI BULGARI – TUTTI PAZZI PER LE CURVE PERICOLOSE DI SILVIA SALIS, SPOSA DI FAUSTO BRIZZI E APPASSIONATA AL LANCIO DEL MARTELLO,OGGI VICEPRESIDENTE DEL CONI…
PER UN PUGNO DI “LIKE” - LA LINGUA DI TROLL, UN TRAMPOLINO DI ROCCIA A 700 METRI DI ALTEZZA, E’ DIVENTATA UNA DELLE METE PIU’ GETTONATE DELLA NORVEGIA GRAZIE A INSTAGRAM – NEL 2009 ATTIRAVA CIRCA 500 PERSONE ALL’ANNO, MENTRE NEL 2014 SONO ARRIVATE 40MILA PERSONE – PER RAGGIUNGERLA CI VOGLIONO 5 ORE DI CAMMINATA E CHI LO FA A SUO RISCHIO E PERICOLO… - VIDEO
E’ ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 927 NUOVI CASI E 28 DECESSI, I CONTAGI SONO MENO DI IERI, E PER IL QUINTO GIORNO CONSECUTIVO NON SUPERANO QUOTA MILLE - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 47,9 MILIONI, CON PIU’ DI 16,7 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (31,02% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE SILERI: “IL PEGGIO È PASSATO. IL VIRUS È ALL’ANGOLO MA ANCORA NON È FINITA PERCHÉ..."