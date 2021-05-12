FLASH! – COSA CI FACEVANO, QUALCHE GIORNO FA, IL DIRETTORE DEL “CORRIERE DELLA SERA” LUCIANO FONTANA, L’EX MINISTRO "ANIMALIER" MICHELA VITTORIA BRAMBILLA E IL DG DELL’INFORMAZIONE DI MEDIASET, MAURO CRIPPA, ATTOVAGLIATI AL BOLOGNESE DI MILANO? AH SAPERLO…-
LA VERSIONE DI MUGHINI - "DI CERTO I POSTERI SI FARANNO UNA STRANA IDEA DEL NOSTRO TEMPO, STANDO AL FATTO CHE IN CIMA AI SAGGI PIÙ VENDUTI IN QUESTI ULTIMI MESI C’È STATO UN LIBRO DI MICHELA MURGIA - RESTA IL FATTO DI QUANTO SIA BELLO AVERE SUL PROPRIO TAVOLO UN LIBRO COME QUELLO DI MASCHERONI E LEGGERLO FINO ALL’ULTIMA RIGA, E NON PERCHÉ TI RENDA MIGLIORE O ALTRO. E’ BELLO E BASTA…UNA SOLA OSSERVAZIONE DISSENZIENTE. ECCO QUALE
FLASH! - CIAO CIAO VECCHIONE, ELISABETTA BELLONI È IL NUOVO CAPO DEL DIS - LA NOMINA È STATA DECISA AL CISR (IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA) DI OGGI, CON LA SPONSORIZZAZIONE DI DI MAIO, CHE ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA FARNESINA METTERÀ IL SUO BRACCIO DESTRO E FIDATISSIMO CAPO DI GABINETTO ETTORE SEQUI – IL BORDELLO DEGLI SBARCHI DALLA LIBIA HA ACCELERATO LA DECISIONE DI DRAGHI E GABRIELLI DI SOSTITUIRE IL FEDELE AMICO DI CONTE…
UNA BORSA DI DOLORI - NON UN BEL PERIODO PER I MUSTIER. DOPO IL DEFENESTRAMENTO DI JEAN PIERRE DA UNICREDIT, LA SUA FIDANZATA CLAUDIA PARZANI ACCUSA UNA DOPPIA SCONFITTA NELLA STESSA GIORNATA. NONOSTANTE LA PRESSIONE FATTA ATTRAVERSO LA STAMPA PER DIVENTARE PRESIDENTE DI BORSA ITALIANA, L’AVVOCATO DI LINKLATERS È RIMASTA AL PALO. OGGI EURONEXT HA CONFERMATO COME PRESIDENTE ANDREA SIRONI
LO RICONOSCETE? SI VANTA DI FARE "LO STESSO CALCIO DI KLOPP, SIMEONE E GUARDIOLA". CONFESSA CHE "GLI VIENE SONNO" QUANDO VEDE SQUADRE “CHE FANNO CENTO PASSAGGI SENZA MAI TIRARE IN PORTA” E POI AMMETTE: “AMMAZZO I MIEI GIOCATORI, PERÒ VINCO…". DI CHI SI TRATTA? - VIDEO
CAFONALINO - MARISELA FEDERICI APPARECCHIA A “LA FURIBONDA” UNA COLAZIONE IN ONORE DEL PITTORE CORRADO VENEZIANO - TRA LE ORTENSIE, I BRINDISI E IL BUFFET, ALLA VILLA SULL’APPIA ANTICA DELLA REGINA DELLA MONDANITÀ ROMANA SPUNTANO VITTORIO SGARBI, ALDA FENDI E RAFFAELE CURI, FAUSTO E LELLA BERTINOTTI, ANGELO BUCARELLI. E POI AMBASCIATORI E PARTY-GIANI DELLA ROMA GODONA
NEANCHE IL TEMPO DI PARTIRE CHE GIA’ IL PASS VACCINALE VIENE STRONCATO DALLE CRITICHE – DAI DUBBI SULLA PRIVACY ALLE INCERTEZZE SUI COSTI E L’EFFICACIA, SENZA CONTARE IL RALLENTAMENTO DEL TURISMO ESTIVO - IL CERTIFICATO È GIÀ IN VIGORE DA LUNEDÌ 26 APRILE IN VERSIONE DIGITALE E DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO PER SPOSTARSI LIBERAMENTE NELLE REGIONI ARANCIONI E ROSSE (CHE A GIUGNO DOVREBBERO SCOMPARIRE)– AL MOMENTO, I REQUISITI PER OTTENERE IL PASS SONO…
E’ ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI 7.852 NUOVI CASI E 262 MORTI – IL TASSO DI POSITIVITA’ E’ 2,6% (IERI ERA 2,4%), FA BEN SPERARE IL FATTO CHE SIAMO SOTTO AL 4% DA UNA SETTIMANA - I TAMPONI TOTALI SONO STATI 306.744 – I POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA SONO SOTTO ALLA SOGLIA DEI 2.000 (SIAMO A 1.993) – LE DOSI SOMMINISTRATE SONO OLTRE 25 MILIONI, CON PIU’ DI 7,7 MILIONI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 13,14% DELLA POPOLAZIONE)…