FLASH! – COSA CI FACEVANO, QUALCHE GIORNO FA, IL DIRETTORE DEL “CORRIERE DELLA SERA” LUCIANO FONTANA, L’EX MINISTRO "ANIMALIER" MICHELA VITTORIA BRAMBILLA E IL DG DELL’INFORMAZIONE DI MEDIASET, MAURO CRIPPA, ATTOVAGLIATI AL BOLOGNESE DI MILANO? AH SAPERLO…

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