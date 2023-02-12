FLASH – IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “SE IO FOSSI UN BENZINAIO, CHIEDEREI AL GOVERNO DI APPLICARE AI BALNEARI, SUOI PROTETTI, LE STESSE REGOLE IMPOSTE AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. CHE VENISSERO CIOÈ PURE LORO OBBLIGATI A ESPORRE UN CARTELLO DAVANTI ALL’INGRESSO DEL LIDO, CON LE TARIFFE GIORNALIERE DI OMBRELLONI, SDRAIO E LETTINI, PIÙ I PREZZI MEDI APPLICATI NELLA REGIONE. AGGIUNGENDO, MAGARI IN PICCOLO, QUANTO PAGANO ALLO STATO PER LA CONCESSIONE E QUANTO HANNO INCASSATO NELLA SCORSA STAGIONE. COSÌ SAREMMO PARI”

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GIORGIA MELONI DÀ LE ARMI A ZELENSKY MA IN SILENZIO: SENZA TROPPA ENFASI, E’ STATO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL SESTO DECRETO DI AIUTI A KIEV (IL PRIMO DEL GOVERNO MELONI) – A BRUXELLES, DONNA GIORGIA HA AMMESSO: "NON È FACILE SPIEGARE IL CONFLITTO" (PER I SONDAGGI, GLI ITALIANI SONO CONTRARI ALL’INVIO DI ARMI PER TIMORE DI ESCALATION E LA DUCETTA TEME UN CALO DI CONSENSI) – IL GOVERNO DICE NO ALL'INVIO DEI CACCIA MA NON METTERÀ VETI AI PARTNER CHE VORRANNO FARLO -  I DUBBI DI LEGA E BERLUSCONI…  

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