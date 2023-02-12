FLASH – IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “SE IO FOSSI UN BENZINAIO, CHIEDEREI AL GOVERNO DI APPLICARE AI BALNEARI, SUOI PROTETTI, LE STESSE REGOLE IMPOSTE AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. CHE VENISSERO CIOÈ PURE LORO OBBLIGATI A ESPORRE UN CARTELLO DAVANTI ALL’INGRESSO DEL LIDO, CON LE TARIFFE GIORNALIERE DI OMBRELLONI, SDRAIO E LETTINI, PIÙ I PREZZI MEDI APPLICATI NELLA REGIONE. AGGIUNGENDO, MAGARI IN PICCOLO, QUANTO PAGANO ALLO STATO PER LA CONCESSIONE E QUANTO HANNO INCASSATO NELLA SCORSA STAGIONE. COSÌ SAREMMO PARI”-