GIORGIA MELONI DÀ LE ARMI A ZELENSKY MA IN SILENZIO: SENZA TROPPA ENFASI, E’ STATO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL SESTO DECRETO DI AIUTI A KIEV (IL PRIMO DEL GOVERNO MELONI) – A BRUXELLES, DONNA GIORGIA HA AMMESSO: "NON È FACILE SPIEGARE IL CONFLITTO" (PER I SONDAGGI, GLI ITALIANI SONO CONTRARI ALL’INVIO DI ARMI PER TIMORE DI ESCALATION E LA DUCETTA TEME UN CALO DI CONSENSI) – IL GOVERNO DICE NO ALL'INVIO DEI CACCIA MA NON METTERÀ VETI AI PARTNER CHE VORRANNO FARLO - I DUBBI DI LEGA E BERLUSCONI…