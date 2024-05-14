DAGODIXIT - ALL THE BACKSTORY THAT S FIT TO PUBLISH - LEZIONE DI DAGO ALLA SAPIENZA
FLASH – DAGO SALE IN CATTEDRA! OGGI ALLE 17 ALLA “SAPIENZA” DI ROMA, LA LEZIONE “DAGODIXIT: ALL THE BACKSTORY THAT'S FIT TO PUBLISH”, ORGANIZZATA DALLA CATTEDRA DI STORIA DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE – I PROFESSORI FEDERICA GENTILE E CHRISTIAN RUGGIERO: “UN INCONTRO CON UN PIONIERE DELL’INFORMAZIONE ONLINE” – APPUNTAMENTO ALL’AULA BLU DI PIAZZALE ALDO MORO…-
FLASH! – COLPI DI “SOLE”: USCITO IMPROVVISAMENTE QUALCHE MESE FA DAL RUOLO DI CEO DI TELEPASS, GABRIELE BENEDETTO PUNTEREBBE A PRENDERE IL POSTO DI CARTIA D’ASERO COME CEO DEL ‘’SOLE 24 ORE’’ - DENTRO AL PALAZZONE ROMANO DEGLI INDUSTRIALI, IL PROFILO DI BENEDETTO GENERA PIÙ DI UNA PERPLESSITÀ: È UN CONSULENTE FINANZIARIO CHE NON SI È MAI OCCUPATO DI EDITORIA - IL NUOVO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA EMANUELE ORSINI VORRÀ INIZIARE IL SUO MANDATO CON UNA NOMINA DIFFICILMENTE COMPRENSIBILE?
L’EX AVVOCATO DEL POPOLO NON ACCETTA DI FINIRE NELLA “SERIE B” DEI LEADER – CONTE HA RIFIUTATO L’OFFERTA DI BRUNO VESPA, CHE L’AVEVA INVITATO A UN CONFRONTO CON MATTEO SALVINI A “PORTA A PORTA”. PEPPINIELLO NON ACCETTA DI ESSERE MESSO NELLA SECONDA FILA DEI POLITICI, CON IL “CAPITONE” IN CADUTA LIBERA. LA POCHETTE DI VOLTURARA SOGNAVA IL CONFRONTO CON LA MELONI, MA VESPA SA CHE “DETTA GIORGIA” SI È SCELTA COME AVVERSARIA L’INNOCUA ELLY…
FLASH! – COME DAGO-DIXIT, FLAVIO INSINNA ENTRA NEL PALINSESTO DE LA7: CONDURRÀ IL PRESERALE CHE FARA’ DA TRAINO AL TG DI MENTANA – FATTO FUORI DALLA MELONAIA DI VIALE MAZZINI, L’EX CONDUTTORE DE “L’EREDITÀ” HA BUSSATO ALLA PORTA DI LA7 ACCOMPAGNATO DA UN FAN SFEGATATO NONCHE' GRAN CONSIGLIORI DI URBANO CAIRO, L'INTRAMONTABILE WALTER-EGO VELTRONI. CHE GLI DEDICO’ DUE PAGINATE SUL “CORRIERE” E IDEO’ PER INSINNA “DIECI COSE”, UN FALLIMENTARE VARIETÀ IN PRIMA SERATA SU RAI1, ANDATO IN ONDA NEL 2016 E SUBITO CHIUSO…
DAGOREPORT - BENVENUTI ALLA RAI MAL-DESTRA! SI È LASCIATA SFUGGIRE, PER CAOS INTERNO, AMADEUS CHE SI È PORTATO SU 9-DISCOVERY “I SOLITI IGNOTI”, UNO DEI POCHI FORMAT CHE HANNO PERMESSO AL TELE-BARACCONE DI SVETTARE NEGLI ASCOLTI PRESERALI, LA FASCIA PIU' RICCA - ORA IN BALLO C’È UN ALTRO FORMAT STORICO E ACCHIAPPA-AUDIENCE DELLA RAI COME “AFFARI TUOI”. E COME È SUCCESSO PER “L’EREDITÀ”, CHE LA MELONA AVEVA DATO ORDINE A ROSSI CHE FOSSE CONDOTTO DALL’AEDO DI TOLKIEN, PINO INSEGNO, ANCHE PER IL NOME DEL SUCCESSORE DEL TRANSFUGA AMADEUS AD AFFARI TUOI" È IN CORSO UNA ASPRA DISPUTA - ROSSI VUOLE L’EX BALLERINO DI BELEN, CARO ALLE PUPILLE DI ARIANNA MELONI, STEFANO DE MARTINO: PAOLO BASSETTI DI BANIJAY, GRANDE PRODUTTORE DI CONTENUTI, DA TEMPO IN COLLISIONE COI VERTICI RAI, NON CI STA: DE MARTINO NON HA MAI CONDOTTO UN GAME-SHOW…
FLASH! - FINITA LA SCENEGGIATA CON LA "MALEDUCATA" GRUBER, ORA INIZIA IL BELLO: L'ACCORTO URBANETTO CAIRO NON SI DECIDE SUL RINNOVO DEL CONTRATTO DELL'"INCONTINENTE" MENTANA, IN SCADENZA A FINE ANNO, CHE PARE PREVEDA UN SOSTANZIALE AUMENTO - VA DETTO CHE, OLTRE A PREDILIGERE FLORIS COME CONDUTTORE, L'EDITORE CAIRO NON HA MAI GRADITO LE IMPRESE EDITORIALI DI CHICCO EXTRA-LA7: IL SITO OPEN, LA RIVISTA DI GEOPOLITICA "DOMINO", IL MENSILE DI ECONOMIA "ECO"...