FLASH! – DANIELE PIERVINCENZI, DOPO LA CAPOCCIATA DI ROBERTO SPADA E IL MEZZO FLOP DI "MAPPE CRIMINALI" SU TV8, TORNA IN RAI COME INVIATO AD "ANNI VENTI"-
FLASH! – DANIELE PIERVINCENZI, DOPO LA CAPOCCIATA DI ROBERTO SPADA E IL MEZZO FLOP DI "MAPPE CRIMINALI" SU TV8, TORNA IN RAI COME INVIATO AD "ANNI VENTI"-
CIAK! SCAMARCIO IN LOVE CON LA PORCAROLI. COME-DAGO-ANTICIPATO, DOPO DUE FILM INSIEME I DUE ATTORI SONO STATI TRAVOLTI DALLA FIAMMA DEL PECCATO. LE FOTO DEL BACIO IN UN RISTORANTE DI CASTEL GANDOLFO - LA SEDUCENTE STAR DI "BABY" ERA FIDANZATA CON L'ATTORE E REGISTA MICHELE ALHAIQUEE - L'IRREQUIETO SCAMARCIO ERA LEGATO CON LA MANAGER ANGHARAD WOOD, DA CUI HA RECENTEMENTE AVUTO UNA FIGLIA (LA VITA E' PIU' TRAVOLGENTE DI QUALSIASI FILM) – FOTOSTORY
DRAGHISPIA - NEMMENO IL TEMPO DI METABOLIZZARE IL BOMBASTICO VOTO DELLE AMMINISTRATIVE, UN GONGOLANTE DRAGHI HA DECISO CHE È GIUNTA L’ORA DI METTERE IL TURBO AL GOVERNO: DUE CDM ALLA SETTIMANA. SUL TAVOLO, IL DDL FISCALE, IL DDL CONCORRENZA, QUINDI RIMETTERE LE MANI SULLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI. IL PREMIER STA LAVORANDO A UN DECRETO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (L’HA PROMESSO AI SINDACATI). VUOLE FARE TUTTO E SUBITO, APPROFITTANDO DELLO SBALLOTTAGGIO DEI PARTITI - DOPO IL 18, VUOLE METTERE MANO ALLE NOMINE DEI TGRAI
PORNAZZI ALLA PUMMAROLA - A NAPOLI SI GIRANO FILM HARD IN UNA VILLETTA DI ISCHIA, TRA COSTI CONTENUTI E ATTORI IMPROVVISATI: SEI GIORNI DI RIPRESE, UN CAMERAMAN CHE POI È ANCHE IL MONTATORE, E 2 MILA EURO DI BUDGET - IL PRODUTTORE MAX BIONDI: "SIAMO RIMASTI SOLO IN QUATTRO O CINQUE CASE DI PRODUZIONE IN ITALIA. DIECI ANNI FA ERANO 50. SIAMO GLI ULTIMI INDIANI. L'INDUSTRIA VA FORTE NEGLI USA, MA QUELLI SO' AMERICANI…" - CHI RECITA NON GUADAGNA MALE: "A CASA MIA LO SANNO CHE FACCIO QUESTO. PARLIAMO DI SOLDI, E I SOLDI SONO IMPORTANTI..."
IL CALCIATORE GRECO NIKOS TSOUMANIS E’ STATO UCCISO O SI E’ AMMAZZATO? - IL 31ENNE TERZINO DI SERIE C GRECA E’ MORTO PER SOFFOCAMENTO. ERA STATO TROVATO A SALONICCO CON LE MANI LEGATE DIETRO LA SCHIENA NELLA SUA AUTOMOBILE. POI E’ DECEDUTO IN OSPEDALE. GLI INQUIRENTI PENSANO ALL'OMICIDIO, ANCHE SE NON SI SCARTA LA TESI DEL SUICIDIO: NEGLI ULTIMI TEMPI IL GIOCATORE ERA DEPRESSO PER PROBLEMI ECONOMICI…
CAFONALINO - A 90 ANNI, ENRICO LUCHERINI SALE SUL PALCO E FA IL MATTATORE. DEL RESTO, CHI MEGLIO DELLO "STRESS AGENT" PER RACCONTARE LE STORIELLE DELLE DIVE E DIVETTE E SPIFFERARE LE CHICCHE DELLA DOLCE VITA? - AL RICHIAMO, HANNO RISPOSTO GLI AMICI URSULA ANDRESS, TORNATORE, VERDONE, MARINA CICOGNA, TUTTI GLI SGUARDI SONO STATI PER IL CULO DI CATRINEL MARLON...
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
BOLLETTINIAMOCI – È ARRIVATO IL PLATEAU? LA TENDENZA DELLA CURVA DEI CONTAGI È MOLTO LENTA: OGGI 2.466 NUOVI CASI E 50 DECESSI, CON 322.282 TAMPONI (IERI 122.214) E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE ALLO 0,8% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 85,3 MILIONI, CON PIÙ DI 42,8 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (79,31% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)…