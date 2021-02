“IL NO ALLE OLIMPIADI E ALLO STADIO TOLGONO QUALCOSA ALL’ITALIA E ALLA ROMA” – DE ROSSI A TUTTO CAMPO: “HO PARTECIPATO A DUE PRESENTAZIONI PER IL NUOVO STADIO, UNA CON I SENSI E UNA CON PALLOTTA E TUTTE LE VOLTE CI HO SPERATO. È UN PECCATO PER ROMA, PERCHÉ LO STADIO SAREBBE STATA UNA MICCIA PER IL CALCIO ITALIANO”. SUL FUTURO DA ALLENATORE: IO COME PIRLO? DIFFICILE PARTIRE SUBITO IN UNA REALTÀ COSÌ FORTE. MI PIACEREBBE ALLENARE LA ROMA, MA…" - "PELLEGRINI-IMMOBILE, MEGLIO GLI AUGURI PRIVATI". E SU IBRA A SANREMO..."