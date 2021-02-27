FLASH! – DOMANI A “NON È L’ARENA” MASSIMO GILETTI FARÀ SENTIRE UN DOCUMENTO AUDIO ESCLUSIVO SUL CASO PALAMARA CHE SOLLEVERÀ MOLTE POLEMICHE…-
NIPOTE INGRATO – IL PRINCIPE HARRY VA OSPITE DI JAMES CORDEN A SPUTTANARE LA FAMIGLIA PRATICAMENTE IN CONTEMPORANEA CON L’APPELLO DELLA NONNA AGLI INGLESI SUI VACCINI. LA DIFESA DEL PRINCIPE FOLGORATO SULLA STRADA DI HOLLYWOOD: “NON È STATO UN ABBANDONO, MA UN PASSO INDIETRO. LA STAMPA VELENOSA CI STAVA DISTRUGGENDO LA SALUTE”
MOSCA AL NASO DEL DRAGONE – PER LA PRIMA VOLTA I SERVIZI RUSSI HANNO RIVELATO I DETTAGLI DELLA CONDANNA DI UN CITTADINO CONDANNATO PER SPIONAGGIO E SPEDITO IN SIBERIA – VLADIMIR VASILYEV NON È IL PRIMO A PASSARE SEGRETI DI STATO RUSSI AI CINESI, MA DI SOLITO IL CONTROSPIONAGGIO NON RENDE QUESTI CASI PUBBLICI. COSA STA SUCCEDENDO SULL’ASSE MOSCA-PECHINO?
CARTELLE APPESE – IL GOVERNO RINVIA LE RATE DELLA ROTTAMAZIONE TER E QUELLE DEL “SALDO E STRALCIO”: PER ORA NON SLITTA INVECE LA MONTAGNA DA 54 MILIONI DI CARTELLE ESATTORIALI CHE POTREBBERO PARTIRE LUNEDÌ, MA LA DISCUSSIONE È APERTA E SI STA VALUTANDO L’IPOTESI DI STRALCIARE I PAGAMENTI SOTTO I 5MILA EURO
“IL NO ALLE OLIMPIADI E ALLO STADIO TOLGONO QUALCOSA ALL’ITALIA E ALLA ROMA” – DE ROSSI A TUTTO CAMPO: “HO PARTECIPATO A DUE PRESENTAZIONI PER IL NUOVO STADIO, UNA CON I SENSI E UNA CON PALLOTTA E TUTTE LE VOLTE CI HO SPERATO. È UN PECCATO PER ROMA, PERCHÉ LO STADIO SAREBBE STATA UNA MICCIA PER IL CALCIO ITALIANO”. SUL FUTURO DA ALLENATORE: IO COME PIRLO? DIFFICILE PARTIRE SUBITO IN UNA REALTÀ COSÌ FORTE. MI PIACEREBBE ALLENARE LA ROMA, MA…" - "PELLEGRINI-IMMOBILE, MEGLIO GLI AUGURI PRIVATI". E SU IBRA A SANREMO..."
“ERA UNO STRADIVARI NELL’ORCHESTRA DELLO STATO” – LA CHIESA DI SAN BELLARMINO AI PARIOLI SI RIEMPIE PER L’ULTIMO SALUTO AD ANTONIO CATRICALÀ – GIANNI LETTA CONSOLA LA MOGLIE E LE DUE FIGLIE: “DOVETE ESSERE ORGOGLIOSE DEL NOSTRO GRANDE ANTONIO” – SERGIO RIZZO: “LA MAGGIOR PARTE DEGLI ITALIANI NON SA NEMMENO CHI FOSSE. EPPURE POCHE STORIE COME LA SUA RIESCONO A CHIARIRE LE DINAMICHE DEL POTERE IN QUESTO PAESE..." – IL RICORDO DI CORRADO CALABRÒ
“AVEVA PAURA CHE FOSSE AUTISTICO” – NEL TREVIGIANO UN OPERAIO DI 43ENNE HA STRANGOLATO IL FIGLIO DI 2 ANNI E POI SI È SQUARCIATO LA GOLA CON UN COLTELLO DA CUCINA. NON MOLTO TEMPO FA SI ERA SFOGATO CON ALCUNI FAMILIARI, PARLANDO CON ANGOSCIA DEL FUTURO DEL PICCOLO: “CHE VITA FAREBBE?” – E NEL TREVIGIANO UNA DONNA SI È GETTATA DA UN PONTE CON IL FIGLIO DI UN ANNO E MEZZO IN BRACCIO: LEI È MORTA, IL BAMBINO È IN CONDIZIONI DISPERATE…
SQUILLINO LE TROMBATE! - LA MEDICINA PIÙ EFFICACE DI TUTTE E' IL SESSO: ALLENTA LO STRESS, FA BENE AL CUORE, RIDUCE IL RISCHIO DI CANCRO ALLA PROSTATA E FA PASSARE IL MAL DI TESTA – L’UNICA SCUSA PER NON FARLO È IL DOLORE: AVETE PRESENTE QUANDO UNA DONNA DIVENTA “IMPENETRABILE”? LA CAUSA È LA “VESTIBOLITE VULVARE”, CHE DETERMINA L’AUMENTO DELLE TERMINAZIONI NERVOSE PERIFERICHE E PROVOCA...