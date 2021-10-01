FLASH! – DOMANI OSPITE DI GILETTI A “NON È L’ARENA” CI SARÀ FABRIZIO CORONA: DOPO QUASI UN ANNO “FURBIZIO” TORNA IN TV PER PARLARE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE HA ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO CHE LO PORTÒ IN CARCERE A MONZA…-
FLASH! – DOMANI OSPITE DI GILETTI A “NON È L’ARENA” CI SARÀ FABRIZIO CORONA: DOPO QUASI UN ANNO “FURBIZIO” TORNA IN TV PER PARLARE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE HA ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO CHE LO PORTÒ IN CARCERE A MONZA…-
PORNAZZI ALLA PUMMAROLA - A NAPOLI SI GIRANO FILM HARD IN UNA VILLETTA DI ISCHIA, TRA COSTI CONTENUTI E ATTORI IMPROVVISATI: SEI GIORNI DI RIPRESE, UN CAMERAMAN CHE POI È ANCHE IL MONTATORE, E 2 MILA EURO DI BUDGET - IL PRODUTTORE MAX BIONDI: "SIAMO RIMASTI SOLO IN QUATTRO O CINQUE CASE DI PRODUZIONE IN ITALIA. DIECI ANNI FA ERANO 50. SIAMO GLI ULTIMI INDIANI. L'INDUSTRIA VA FORTE NEGLI USA, MA QUELLI SO' AMERICANI…" - CHI RECITA NON GUADAGNA MALE: "A CASA MIA LO SANNO CHE FACCIO QUESTO. PARLIAMO DI SOLDI, E I SOLDI SONO IMPORTANTI..."
"HO CHIAMATO NEYMAR ‘CLOCHARD’ PERCHÉ NON ERO CONTENTO DI UN PASSAGGIO...”– KYLIAN MBAPPÉ ESCE ALLO SCOPERTO E PARLA DELLE VICENDE SOTTO LA TORRE EIFFEL, DALLA CONVIVENZA CON MESSI E NEYMAR AL MANCATO TRASFERIMENTO AL REAL MADRID: "PENSAVO CHE LA MIA AVVENTURA AL PSG FOSSE FINITA. QUANDO LA TUA AMBIZIONE È PARTIRE E DEVI RESTARE, NON SEI FELICE” – “NELLA SQUADRA CI STA UNA GERARCHIA STABILITA. ACCETTO DI CORRERE QUANDO MESSI CAMMINA"
CAFONALINO - A 90 ANNI, ENRICO LUCHERINI SALE SUL PALCO E FA IL MATTATORE. DEL RESTO, CHI MEGLIO DELLO "STRESS AGENT" PER RACCONTARE LE STORIELLE DELLE DIVE E DIVETTE E SPIFFERARE LE CHICCHE DELLA DOLCE VITA? - AL RICHIAMO, HANNO RISPOSTO GLI AMICI URSULA ANDRESS, TORNATORE, VERDONE, MARINA CICOGNA, TUTTI GLI SGUARDI SONO STATI PER IL CULO DI CATRINEL MARLON...
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
UNA GENERAZIONE CON LE ROTELLE FUORI POSTO - PIÙ DI UN ADOLESCENTE SU SETTE, TRA I 10 E I 19 ANNI, CONVIVE CON UN DISTURBO MENTALE DIAGNOSTICATO E TRA QUESTI 89 MILIONI SONO RAGAZZI E 77 MILIONI RAGAZZE - UN DISAGIO CHE PORTA QUASI 46 MILA ADOLESCENTI OGNI ANNO A TOGLIERSI LA VITA OGNI ANNO, PIÙ DI UNO OGNI UNDICI MINUTI - E' L'ALLARME DEL RAPPORTO UNICEF