FLASH! – DOPO LE POMPE DEL PASSATO, STASERA “PROPAGANDA LIVE” SI OCCUPERÀ ANCORA DELLE PRODEZZE DEL DEPUTATO ABOUBAKAR SOUMAHORO? ZORO PUÒ FARE DUE COSE: O DIFENDERLO O ATTACCARLO E SCUSARSI CON GLI SPETTATORI. TERTIUM È DA CODARDI…

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