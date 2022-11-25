FLASH! – DOPO LE POMPE DEL PASSATO, STASERA “PROPAGANDA LIVE” SI OCCUPERÀ ANCORA DELLE PRODEZZE DEL DEPUTATO ABOUBAKAR SOUMAHORO? ZORO PUÒ FARE DUE COSE: O DIFENDERLO O ATTACCARLO E SCUSARSI CON GLI SPETTATORI. TERTIUM È DA CODARDI…-
FLASH! – DOPO LE POMPE DEL PASSATO, STASERA “PROPAGANDA LIVE” SI OCCUPERÀ ANCORA DELLE PRODEZZE DEL DEPUTATO ABOUBAKAR SOUMAHORO? ZORO PUÒ FARE DUE COSE: O DIFENDERLO O ATTACCARLO E SCUSARSI CON GLI SPETTATORI. TERTIUM È DA CODARDI…-
VIDEO! MA ANDATE A QATAR (E TIRATE LO SCIACQUONE) – UN GIORNALISTA ARGENTINO STAVA INTERVISTANDO UN SIGNORE IN SEDIA A ROTELLE QUANDO ALCUNI AGENTI QATARINI SI SONO PRECIPITATI PER INTERROMPERE IL COLLEGAMENTO PERCHÉ REALIZZATO IN “LUOGO PRIVATO” (ERANO PER STRADA) – NON È IL PRIMO EPISODIO DI GIORNALISTI CENSURATI DALLE AUTORITÀ DURANTE QUESTA EDIZIONE DEL CAMPIONATO DEL MONDO…
DAGOREPORT! CHI CERCA IL CAV, TROVA UN TESORO, ANZI UNA SOUMAHORO! LO SAPEVATE CHE LA MOGLIE DEL DEPUTATO SINISTRATO HA LAVORATO A PALAZZO CHIGI PER IL GOVERNO BERLUSCONI? PRIMA ASSISTENTE DI ALBERTO MICHELINI, RAPPRESENTANTE DEL ''CONSIGLIO PER L'AFRICA'', POI DI BRUNO ARCHI. CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI SILVIO - QUELLA VOLTA CHE LILIANE MUREKATETE CHIESE, E OTTENNE, UN INCONTRO PRIVATO DI LAVORO CON BERLUSCONI…
LA GUERRA DEGLI AMADORI! SORELLE CONTRO FRATELLI: LA BATTAGLIA IN FAMIGLIA PER IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ - DOPO IL LICENZIAMENTO DELLA NIPOTE DEL FONDATORE, FRANCESCA AMADORI, E L’ADDIO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO BERTI SI APRE UNA DISPUTA IN TRIBUNALE PER L’AZIENDA DI CESENA CON LE SORELLE PATRIZIA E LORETTA CHE LAMENTANO DISPARITÀ RISPETTO AI FRATELLI DENIS E FLAVIO. IN PARTICOLARE LE POLEMICHE VERTONO SULLA DIVISIONE SOCIETARIA IN FAVORE DEI...
DANIEL ANRIG, L’EX COMANDANTE DELLE GUARDIE SVIZZERE, È SCOMPARSO – L'UOMO FU "LICENZIATO" DA PAPA FRANCESCO NEL 2014 PER I MODI TROPPO BRUSCHI CHE AVEVA NEI CONFRONTI DEI SOTTOPOSTI - A METTERE SOTTO UNA CATTIVA LUCE L'EX COMANDANTE FU ANCHE LA RISTRUTTURAZIONE DEL SUO APPARTAMENTO SOPRA LA CASERMA - ORA ANRIG È SEGRETARIO COMUNALE A ZERMATT. C’È CHI IPOTIZZA CHE LA SUA SPARIZIONE SIA DOVUTA A...
TARDELLI, MEGLIO TARDI CHE MAI – "TANTI ANNI FA IL GRANDE DIEGO ARMANDO MARADONA PROVÒ A RIBELLARSI ALLA FIFA MA FU SUBITO SOFFOCATO CON UN IMBROGLIO” (IL CASO DOPING A USA ’94, NDR) – “NOI NON GLI CREDEMMO, DICEMMO TUTTI CHE ESAGERAVA E CHE LO FACEVA PER INTERESSI PERSONALI. CARO DIEGO, TI CHIEDO UMILMENTE SCUSA, AVEVI VISTO QUELLO CHE NOI NON RIUSCIVAMO ANCORA A VEDERE, BLOCCATI DA UN DEFICIT DI CORAGGIO CHE A TE INVECE NON È MAI MANCATO”
UN DELITTO TIRA L'ALTRO – C'E' ALMENO UN'ALTRA PROSTITUTA CHE POTREBBE ESSERE STATA UCCISA DA GIANDAVIDE DE PAU! I PM POTREBBERO RIAPRIRE LE INDAGINI SU UN CASO IRRISOLTO CHE RISALE A MOLTI ANNI FA, E CHE HA MOLTE ANALOGIE CON QUANTO AVVENUTO IN VIA RIBOTY E VIA DURAZZO – INTANTO ORA HANNO UN NOME ENTRAMBE LE VITTIME CINESI: SONO YANG YUN XIA, 45 ANNI, E LI YAN RONG, 55 ANNI...
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
BIG PHARMA, BIG BUSINESS – SE VI DICESSIMO CHE IL FARMACO PIÙ CARO DEL MONDO COSTA 3,5 MILIONI DI DOLLARI A DOSE? SI TRATTA DELL’HEMGENIX, MEDICINALE APPENA APPROVATO DALLA FDA STATUNITENSE, E USATO PER CURARE L’EMOFILIA B, UNA RARA MALATTIA GENETICA – SECONDO GLI STUDI SAREBBE IN GRADO DI ELIMINARE GLI EPISODI DI SANGUINAMENTO ASSOCIATI ALLA MALATTIA, CON UN POTENZIALE RISPARMIO SULLE SPESE SANITARIE – MA IL COSTO DEL MEDICINALE NON PERMETTE DI…